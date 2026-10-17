Trabajadores del IMSS en Aguascalientes volverán a marchar el miércoles 21 de octubre para exigir un aumento mínimo del 10% directo al tabulador…

ESTE FIN DE SEMANA baja la cortina del registro para las coordinaciones municipales de la Cuarta Transformación y el avispero político anda más alborotado que nunca. Aspirantes sobran, pero los candados también: habrá filtros de competitividad, paridad y restricciones para quienes pretendan apuntarse hasta para dirigir la fila. En los 11 municipios, la encuesta no será para todos, aunque nadie tendrá que soltar su cargo durante la selección interna. Mientras tanto, abundan las veladoras, las negociaciones y los rumores de cambios de camiseta. Incluso corre la versión de que algunos perfiles de Movimiento Ciudadano estarían buscando subirse al barco guinda, quizá porque al naranja ya no le ven tanto jugo. Por ahora, todo queda en trascendidos… Y MIENTRAS UNOS ANDAN buscando acomodo en las candidaturas, otros quieren que el dinero público no salga tan fácilmente de Aguascalientes. La diputada Alma Hilda Medina Macías prepara una iniciativa para elevar del 5 al 9% el margen de preferencia para proveedores locales en las compras y contrataciones gubernamentales. La intención es que los pesos se queden circulando por estos rumbos y no salgan a pasear por otros estados. La propuesta llega después de más de 20 reuniones con empresarios, industriales, comerciantes y hoteleros durante 2026. Habrá que ver si la iniciativa prospera, porque una cosa es hablar de apoyar a los de casa y otra muy distinta es que, a la hora de repartir los contratos, la preferencia se note de verdad… QUIENES YA TIENEN LOS ZAPATOS listos para otra caminata son los trabajadores del IMSS en Aguascalientes, que volverán a marchar el miércoles 21 de octubre para exigir un aumento mínimo del 10% directo al tabulador. Advierten que, si no hay respuestas, seguirán gastando suela cada 15 días, porque la paciencia también tiene fecha de caducidad. Pero el asunto no termina en la cartera: también quieren fuera al dirigente nacional Rafael Olivos Hernández, cuya permanencia sigue levantando ámpula. Mientras las negociaciones avanzan a paso de tortuga, esperan la convocatoria a un Congreso Nacional Extraordinario, aunque todavía nadie aclara si habrá representantes nuevos o repetirán los mismos 37 congresistas. Por lo pronto, parece que habrá más marchas que acuerdos, y el descontento sigue creciendo entre los inconformes… UNOS GASTAN SUELA marchando y otros deberían aprovechar para cuidar la báscula. Resulta que apenas el 11% de los derechohabientes del IMSS en Aguascalientes acudió a Nutrición durante 2025, pese a que el servicio es gratuito. Fernando Rubio Martínez recordó que comer bien no significa vivir peleado con los tacos, sino prevenir enfermedades como diabetes e hipertensión. Especialistas atienden en hospitales y unidades familiares, pero parece que muchos prefieren consultar primero al refrigerador. Eso sí, alrededor de 17 mil pacientes ingresaron a NutrIMSS y otros 2 mil 835 a Pierde Kilos, Gana Vida, programa que ofrece seis meses de acompañamiento. Porque cuidar la salud también empieza por el plato… PUES NADA… QUE LOS COMERCIANTES establecidos de la calle Nieto ya pusieron el grito en el cielo. Resulta que recientemente aparecieron puestos ambulantes a un costado del histórico Teatro Morelos, situación que, aseguran, les está pegando directamente en las ventas. Los inconformes consideran que la competencia no se está dando en igualdad de condiciones, pues mientras unos pagan renta, impuestos y servicios, otros llegan, se instalan y comienzan a vender. Habrá que ver qué dicen las autoridades municipales… Y YA QUE HABLAMOS de comerciantes, también están quienes aprovechan estas fechas para ofrecer productos que forman parte de nuestras tradiciones. El Tianguis de los Muertitos es una de las más representativas de Aguascalientes durante octubre. Entre aromas de pan de muerto, flores de cempasúchil, papel picado y calaveritas, familias y comerciantes mantienen vivas las costumbres del Día de Muertos. Más que un espacio de venta, constituye un punto de encuentro donde generaciones comparten recuerdos, oficios y expresiones culturales. Recorrer sus pasillos y adquirir productos locales también significa apoyar la economía de artesanos y familias que dedican meses a preparar sus mercancías. Además, acercar a niñas y niños a estas celebraciones permite transmitir nuestras raíces y preservar una tradición que combina identidad, convivencia y sustento para muchas familias aguascalentenses cada año… PARECE QUE LAS IDEAS sí están fluyendo entre los universitarios de Aguascalientes. La Conagua anunció a los 32 finalistas del Congreso Hídrico Universitario “Donde fluye el agua, crece la igualdad”, luego de recibir 77 registros de jóvenes dispuestos a aportar soluciones para cuidar el vital líquido. Los seleccionados recibirán un correo electrónico para continuar en la siguiente etapa, así que conviene revisar también la bandeja de mensajes no deseados, no vaya a ser que la oportunidad termine en el spam. Ojalá que tantas propuestas ayuden a que las soluciones fluyan tanto como las buenas intenciones. Y DEL AGUA PASAMOS al campo, donde los productores tendrán que cosechar algo más que frutos: ¡papeles! La Secretaría de Agricultura llamó a los beneficiarios de Producción para el Bienestar a actualizar sus datos durante 2026 si quieren mantener sus apoyos. Habrá que revisar cultivos, superficies, tenencia de la tierra y hasta la ubicación exacta de las parcelas, no vaya a ser que alguna termine sembrada en el escritorio equivocado. El trámite será presencial en las oficinas de Agricultura o los CADER, con documentos en mano. Así que, además de preparar la tierra, toca preparar la carpeta.