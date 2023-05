Parece irremediable que se enrarezca el ambiente en torno a la máxima casa de estudios con la elección de consejo directivo de la FEUAA.

QUE YA ES HARINA DE OTRO COSTAL, dijo sobre el tema de la vinculación a proceso del ex presidente consejero del IEE, Luis Fernando Landeros, por violencia política de género, la actual presidenta consejera del IEE, Clara Jiménez; comentó que al IEE no ha llegado ninguna citación por parte de ninguna autoridad para comparecer respecto a este caso… CURIOSO DETALLE dio a conocer la Encargada de Despacho de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local del INE en Aguascalientes, Verónica Esqueda de la Torre, respeto al incremento de solicitudes por cambios de domicilio o adscripción de otros estados en la entidad, pues se incrementó casi en un 100%, siendo Zacatecas, Guanajuato y Estado de México las entidades con más migraciones hacia Aguascalientes. Y no por ser mal pensado pero las entidades son bastiones de las fuerzas morenistas, panistas y priistas, respectivamente. Curioso, pues. Los documentos para hacer el trámite son: acta de nacimiento, comprobante de domicilio e identificación oficial para votar en original. De no tenerla, pueden acudir con dos testigos que tengan INE vigente y que sean del mismo municipio. Más información en INEtel al 800-433-2000… TAMBIÉN, EL INE en Aguascalientes dio a conocer la Campaña Anual Permanente de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a fin de actualizar la Credencial para Votar, ya sea por cambio de domicilio, modificación o corrección en los datos, o bien, a las personas no binarias a solicitar el cambio a “X” en el identificador de sexo para su reconocimiento en sus credenciales… PARECE IRREMEDIABLE que se enrarezca el ambiente en torno a la máxima casa de estudios con la elección de consejo directivo de la FEUAA. Se tiene hasta este próximo viernes a las 8 de la noche para que efectúen su registro las planillas de estudiantes que aspiren a ocupar los cargos de mando en la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y es que como lo dio a conocer El Heraldo, el proceso electoral ya está encima al establecerse que el día 22 de mayo iniciarán las actividades de difusión, con lo cual se dará arranque a las campañas anónimas de ataques y descalificaciones a través de las redes sociales, que en muchas de las ocasiones son impulsadas por actores políticos que tienen interés por posicionar a un grupo de estudiantes afines. Lo cierto es que, de entrada, la convocatoria del proceso electoral cuenta con clausulas cuestionables como obligar a la obtención de una constancia de estudios que emite Control Escolar de la UAA y acompañarla con un monto de mil 215 pesos, lo cual representa una mensualidad de colegiatura. Esto genera que estudiantes que no tienen recursos no puedan cubrir este requisito y además surge la duda de si este pago no es financiado por un externo. En todo caso, la FEUAA debería gestionar ante la autoridad universitaria que no se realice este cobro a los aspirantes, donde cabría el gesto de la buena voluntad por parte de la institución para no limitar la participación de cualquier estudiante, sin depender de que cuente con este dinero para ejercer su derecho a la participación… ¡NO MÁS MUERTES EVITABLES en las calles de Aguascalientes! La asociación «Aguas con la Bici» ha levantado la voz para denunciar una realidad desoladora: el peligro constante que enfrentan ciclistas y peatones en las vías de nuestra ciudad. Es inaceptable que en pleno Siglo XXI, morir por usar una bicicleta o simplemente caminar sea considerado como algo normal. Los datos del INEGI 2021 son alarmantes y nos obligan a reflexionar. Mientras que se registraron 67 fallecimientos en accidentes de vehículos motorizados, sólo hubo 13 muertes entre peatones y ciclistas. A simple vista, podría parecer que el problema está más presente en los automóviles. Sin embargo, es al profundizar en las cifras y analizar la tasa de fallecidos por cada 100 hechos viales, que la realidad se vuelve sombría. La impactante cifra de 17.33 muertes por cada 100 hechos viales involucra a personas que iban en bicicleta o caminando. En cambio, los accidentes con vehículos motorizados apenas alcanzan una cifra de 0.88 muertes. Esto significa que en Aguascalientes, los peatones y ciclistas tienen 20 veces más probabilidades de perder la vida en un accidente de tránsito en comparación con los conductores y pasajeros de vehículos motorizados. Por lo anterior, la organización señaló que es fundamental que se tomen precauciones simples pero efectivas, como evitar circular en contraflujo, usar siempre casco, respetar las señales de tránsito, evitar distracciones peligrosas y, sobre todo, hacerse visibles tanto de día como de noche. Dijo que no se pueden permitir más muertes evitables en las calles… QUE SON PRIORIDAD niños y personas con discapacidad en la movilidad citadina, salió a decir en un boletín, por cierto, el Coordinador de Movilidad, Ricardo Serrano. Y parece que es la primera vez que toca el tema, al menos en público, porque su discurso y sus acciones se han centrado desde su llegada a la CMOV en el Gobierno de Martín Orozco, en el transporte Yovoy y el gel antibacterial, las vialidades de flujo continuo, los hologramas para autos de alquiler vía plataforma, las Apps para urbanos y taxis que nunca han funcionado, las conductoras de autobuses como acción innovadora y de género, etc. Ahora, se suma a la Semana Mundial de la Seguridad Vial y pondera a los de a pie o sillas de ruedas y su derecho a una movilidad segura. Ojalá no sea llamarada de petate… CAPACITA la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología a los aguascalentenses para que sus proyectos de negocio se profesionalicen y sigan creciendo. Y para ello, 93 emprendedores y microempresarios participan en el programa de capacitación que imparte la Dirección de Competitividad e Innovación con la finalidad de ofrecerles las herramientas para que puedan estructurar y fortalecer su idea de negocio. Tendrán 28 horas de formación empresarial, divididas en 6 sesiones presenciales, se capacitará de manera gratuita en los temas: Habilidades blandas para la dirección del negocio, Mercadotecnia digital, Comercialización, Planeación y Modelo Canvas; así como aspectos básicos sobre contabilidad y finanzas…