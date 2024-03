Ante las críticas sobre las tarifas hoteleras máximas y la posible saturación durante la Feria, Medrano Parada aseguró que siempre hay opciones disponibles para los visitantes…

POR SEGUNDO AÑO consecutivo, en la ceremonia de la colocación y develación del Bando Solemne que anuncia la Feria Nacional de San Marcos en su edición 2024, no se presentó el programa cultural de la verbena, lo que sí ocurría en años anteriores. En esta ocasión, en cada punto cardinal del jardín se dan a conocer las actividades referentes a las Tradiciones, segundo el estado invitado, el tercero el cartel taurino, y el cuarto, el foro de las estrellas… A PROPÓSITO DE la verbena abrileña, Irma Medrano Parada, empresaria hotelera y miembro de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Aguascalientes, habló sobre las controversias en torno a las tarifas hoteleras durante la Feria Nacional de San Marcos. La empresaria reconoció que algunos establecimientos mantienen tarifas justas, mientras que otros optan por precios elevados, argumentando la lógica de la oferta y la demanda. En este sentido, resaltó que la decisión de fijar precios corresponde a cada hotel, basándose en negociaciones y condiciones específicas, sin intervención directa de entidades reguladoras… EN CUANTO A la distribución de la ocupación hotelera, Medrano Parada reveló una tendencia significativa, con una disminución entre semana, seguida de un aumento notable durante los fines de semana, alcanzando hasta un 90% de ocupación. Esta variación, explicó, es inherente a la naturaleza estacional del turismo y refleja la diversidad de preferencias y comportamientos de los huéspedes. Sin embargo, ante las críticas sobre las tarifas máximas y la posible saturación durante la Feria, Medrano Parada enfatizó la flexibilidad del sector, asegurando que siempre hay opciones disponibles para los visitantes, incluso en momentos de alta demanda… DONDE HUBO DEMANDA, pero de alcohol, fue durante la Reunión Nacional Goldwing 2024, celebrada en el municipio capital, pues se pudo observar un problema alarmante: la presencia de bebidas embriagantes entre algunos participantes, poniendo en riesgo la seguridad de todos los asistentes y de quienes comparten las carreteras con ellos. El evento, que congregó a más de 400 apasionados motociclistas de Estados Unidos y México, se vio manchado por la imprudente ingesta de alcohol por parte de algunos miembros de los clubes participantes. Aunque la prohibición del consumo de alcohol en la vía pública es clara, es evidente que se requieren medidas más efectivas para abordar este desafío de seguridad. La combinación de alcohol y la conducción de motocicletas pueden resultar en accidentes catastróficos, no sólo para los implicados directamente, sino también para la comunidad en general, y a pesar de estar en el primer cuadro de la ciudad, que está rodeado de policías, nadie fue capaz de acercarse a los participantes y pedirles que no ingirieran alcohol… POR CIERTO QUE AYER estuvo en Aguascalientes el líder del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, para dirigir estrategias y consolidar el equipo partidario ante las próximas contiendas electorales. Inició su agenda en Jesús María, donde, acompañado por candidatos como Toño Martín del Campo, Chuya Díaz y Humberto Ambriz, donde participó en la pinta de bardas y visitas a domicilios, mostrando su apoyo a sus propuestas. Además, en reuniones con miembros del PAN, resaltó el éxito de las estrategias de equipo de hace dos años, subrayando la importancia de trabajar unidos y el rol esencial de la estructura partidaria en las victorias electorales… DE IGUAL MODO, expresó su gratitud hacia el esfuerzo colectivo y reiteró su apoyo a los candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por México. La jornada concluyó con encuentros que fortalecieron la unidad y el respaldo a la campaña de Gálvez para la presidencia, destacando el compromiso del partido con el éxito en las urnas… Y YA EN TEMAS electorales, la etapa intensiva de entrega de la Credencial para Votar en Aguascalientes finalizó con éxito el 14 de marzo, informó Felipe de Jesús Reyes Romo, vocal del Registro Federal de Electores del INE. Durante la Campaña Anual Intensa, iniciada el 1 de septiembre, se procesaron 114,640 trámites, incluyendo nuevas inscripciones y cambios de domicilio. Al cierre, 1,883 credenciales permanecieron sin recoger, siendo resguardadas hasta después de las elecciones…