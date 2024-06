Espacios vacíos preocupan en el Tianguis de La Purísima, uno de los más tradicionales de la ciudad. Y es que en los últimos domingos, la disminución en las ventas ha dejado a muchos locales sin actividad.

Cuando visibilizaban en manifestación la problemática del abandono paterno en nuestra entidad, Alexander ‘N’ agredió a las compañeras de la colectiva Deudores Alimentarios Aguascalientes.

DEL TERCER LUGAR nacional en Estado de Derecho para Aguascalientes en el Índice de la organización internacional World Justice Project, que informó El Heraldo del viernes pasado, la gobernadora Tere Jiménez se pronunció ayer celebrando que este reconocimiento refleja la gobernanza y las condiciones de seguridad que prevalecen en la entidad. La mandataria estatal dijo que los indicadores evaluados y que son: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y penal, demuestran que Aguascalientes es un estado donde hay paz social y seguridad. Hablan además de la dinámica de desarrollo y dan testimonio de que aquí se mantiene respeto absoluto a la ley y a los derechos fundamentales de todos… ESPACIOS VACÍOS preocupan en el Tianguis de La Purísima, uno de los más tradicionales de la ciudad. Y es que en los últimos domingos, la disminución en las ventas ha dejado a muchos locales sin actividad, creando una atmósfera desoladora que contrasta con su habitual vitalidad. Los comerciantes, que cada semana montan sus puestos con la esperanza de atraer a los compradores, han visto cómo la afluencia de clientes ha mermado. La crisis económica, el cambio en los hábitos de consumo y la competencia de grandes superficies y tiendas en línea son algunos de los factores que explican esta tendencia. Este fenómeno no sólo afecta a los comerciantes, sino también a los consumidores que aún prefieren el encanto del tianguis sobre las compras en centros comerciales. Las autoridades locales y los líderes de los comerciantes estarían buscando soluciones para revitalizar el tianguis. Entre las propuestas se encuentran la organización de eventos temáticos, mejoras en la infraestructura y campañas de promoción para atraer a más visitantes… EN LA MISA DOMINICAL en la Catedral Basílica, el Obispo Juan Espinoza Jiménez saludó al padre Javier Cruz, responsable de la pastoral «Laudato Si» en la diócesis, y destacó el trabajo de la comisión de ecología en la promoción del cuidado de la creación. Es importante destacar que por primera vez se observó la presencia de árboles y plantas en la catedral, simbolizando la necesidad de cuidar el medio ambiente, las cuales fueron donadas al término de la misa. En la homilía, el prelado se centró en dos parábolas sobre semillas. La primera, la parábola de la semilla sembrada en la tierra, subraya que el crecimiento de la semilla es obra de Dios y que los seres humanos no pueden forzar el ritmo natural de las cosas. La segunda parábola, la semilla de mostaza, ilustra cómo algo aparentemente insignificante puede tener un crecimiento sorprendente, simbolizando la fuerza interior y el potencial de cada pequeña acción… UNA NUEVA CERTIFICACIÓN inmobiliaria impulsa entre sus agremiados la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en Aguascalientes. Su presidente, Ignacio Flores Lugo, comentó que tiene el objetivo de fortalecer las competencias de los profesionales inmobiliarios locales en el ámbito comercial e industrial. La certificación, denominada Estándar de Competencia 15-64, está diseñada para la prestación de servicios de asesoría en comercialización de inmuebles comerciales e industriales. El presidente de la AMPI Aguascalientes mencionó que uno de los principales retos es el costo de la certificación. «No es una certificación económica, por ello necesitamos el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico para bajar subsidios», afirmó. El objetivo es capacitar al menos 40 personas, lo que significaría un avance tanto a nivel regional como nacional… CUANDO VISIBILIZABAN en manifestación la problemática del abandono paterno en nuestra entidad, Alexander ‘N’ agredió a las compañeras de la colectiva Deudores Alimentarios Aguascalientes, y a una integrante de una asociación aliada, y luego huyó en una camioneta roja marca Nissan. Las activistas hicieron un llamado a las autoridades para dar con el paradero del agresor… CIENTOS DE FAMILIAS se reunieron Con motivo del Día del Padre en la Plaza Patria para celebrar, disfrutando de actividades gratuitas en la VíaAgs. El evento comenzó con una rodada en bicicleta organizada por la CMOV, recorriendo diversas calles; hubo rally de botargas, servicios oficiales, presentaciones artísticas y una exhibición de camionetas personalizadas por Trucks Ags… ESFUERZOS CONJUNTOS hacen desde la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles con la Secretaría de Turismo del Estado para promover el turismo y garantizar una ocupación hotelera constante a lo largo del año; la idea es diversificar las ofertas turísticas para atraer visitantes durante todas las temporadas, no sólo durante la emblemática Feria de San Marcos. La estrategia ha rendido frutos, especialmente con el impulso de eventos de negocios y el emergente turismo médico, comentó el presidente de los hoteleros, Roberto Ramírez Chávez. Dijo que uno de los ejemplos más exitosos de esta diversificación es la Ruta del Vino que diseñó el gobierno de Martín Orozco y que originalmente fue promovida sólo en septiembre, pero ahora se ofrece durante todo el año…