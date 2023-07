Severo cuestionamiento hicieron ayer al Gobierno del Estado, desde MORENA, ante el artero asesinato de un profesor y activista de la diversidad sexual que vino a esta ciudad desde Guerrero, por no proporcionar seguridad a todos los habitantes.

AMPLIÓ EL PLAZO hasta el 31 de diciembre de este año el SAT, a fin de que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones fiscales, y así no aplicar sanciones a aquellos contribuyentes que expidan el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con complemento Carta Porte sin la totalidad de los requisitos previstos en los instructivos publicados en el Portal del SAT, así como para que la transmisión del mismo al Sistema Electrónico Aduanero sea exigible a partir del 1 de enero de 2024… Para el cumplimiento de las obligaciones relativas a controles volumétricos se prorroga la presentación de un solo certificado de la correcta operación y funcionamiento de los programas informáticos para 2022 y 2023… SEVERO CUESTIONAMIENTO hizo ayer al Gobierno del Estado la secretaria general y el secretario de Jóvenes del CEN de Morena, Citlalli Hernández y Alejandro Porras, respectivamente, ante el artero asesinato de un profesor y activista de la diversidad sexual que vino a esta ciudad desde Guerrero, por no proporcionar seguridad a todos los habitantes. En la rueda de prensa convocada este domingo por los representantes del partido de AMLO, demandaron que las autoridades deslinden responsabilidades ya que la víctima formaba parte de las filas de MORENA. Luego señalaron que es tiempo de que el país sea liberado de la violencia y bueno, pues tuvieron que decir que el Gobierno Federal trabaja en ello, pero es necesario que todos los gobiernos y estados se sumen al programa nacional de seguridad para trabajar en conjunto, y no poner piedras, dijeron… Más allá de la pertinencia de su comentario último, es un hecho que una ejecución a las puertas del Museo Descubre, a donde van las familias a pasear y los menores a tener experiencias de sano aprendizaje y agradables sorpresas, contamina el espacio y por supuesto que de aquí en adelante dará miedo ir a ese tipo de sitios donde no hubo la mínima vigilancia ni prevención, ni siquiera reacción, porque hasta anoche a los asesinos no se les había identificado, mucho menos detenido en esta blindada entidad; sin duda este hecho será otra desagradable noticia para cuando regrese la gobernadora… EL DIEZMO recaudado ayer en las misas dominicales de la Diócesis será destinado a la construcción de la Casa Sacerdotal que se erige en la comunidad Montoro, al sur de la capital, y que será un espacio eclesial tanto para presbíteros como para fieles, informó el Obispo Juan Espinoza Jiménez. El prelado puso este espacio a disposición, que podrá ser aprovechado por sacerdotes ancianos y enfermos, pero también se realizaran ahí los encuentros sacerdotales, de formación permanente, ejercicios espirituales, las reuniones mensuales del presbiterio y todos pueden aportar ya sea con colaboración económica permanente o en la colecta anual. Dijo que actualmente se lleva un avance de casi el 40% del proyecto… SE NECESITA MUCHA CONCIENCIA social para donar órganos en esta entidad, señaló el presidente del Patronato del Banco de Ojos y Tejidos de Aguascalientes, Ricardo Magdaleno Rodríguez, y lamentó que como nunca el actual Gobierno Federal no está apoyando ni haciendo campañas de donación de órganos y tejidos. “Nos toca redoblar el esfuerzo para que, en el estado, la Secretaría de Salud y las instituciones privadas que hacen trasplantes o el mismo Hospital Hidalgo, sigan cumpliendo esa labor, pero hace falta más conciencia”. Afirmó que en lo que va del año han recibido entre 80 y 100 donaciones principalmente de córneas, aunque también de hueso, a través de los hospitales públicos y privados… EN PREPARACIÓN PARA LAS VACACIONES, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros aconseja evitar deudas innecesarias y disfrutar de unas vacaciones sin preocupaciones financieras. Para muchas personas, los gastos de vacaciones comienzan antes del viaje real. La compra de artículos preparativos, recuerdos y gastos imprevistos pueden generar deudas al regresar a casa. Para evitar esto, la Condusef propone un plan financiero donde lo primero sea planificar el viaje con la mayor anticipación posible. Se recomienda realizar una lista detallada de todos los gastos posibles, incluyendo transporte, alojamiento, comidas y actividades recreativas. Es importante no comprometer los gastos fijos del hogar al asignar un presupuesto para el viaje. Además, se aconseja buscar las mejores ofertas y descuentos disponibles para el destino elegido. Páginas web de buscadores de viaje suelen ofrecer ofertas de último minuto en hoteles, vuelos y actividades recreativas. Al realizar reservaciones, hay que leer y comprender las cláusulas y políticas de cancelación para evitar sorpresas desagradables. Considerar viajar en temporada baja o a destinos menos populares también puede ayudar a ahorrar dinero y evitar multitudes. Explorar opciones menos conocidas puede brindar experiencias gratificantes a un precio más accesible. La elección del tipo de hospedaje también es relevante para un presupuesto eficiente. Tomar en cuenta el número de personas y las actividades planeadas ayuda a decidir si un hotel, paquete todo incluido, hostal o departamento son las opciones más adecuadas. Contratar un seguro de viaje es otro consejo importante. Tanto para viajes nacionales como internacionales, contar con una póliza de seguro puede proteger contra pérdida de equipaje, accidentes o enfermedades inesperadas. En cuanto al método de pago, se recomienda no depender del uso excesivo de tarjetas de crédito. Si es posible, pagar el viaje al contado ayuda a evitar endeudarse y comprometer las finanzas a largo plazo. Si se elige pagar a meses sin intereses, se sugiere no utilizar la tarjeta de crédito para otros gastos hasta que se haya liquidado la mayor parte del monto del viaje. Por último, si las finanzas no permiten unas vacaciones fuera de la ciudad, se aconseja aprovechar las actividades gratuitas que ofrece el lugar de residencia. Exposiciones, museos y monumentos locales pueden brindar momentos de diversión y descubrimiento sin necesidad de incurrir en deudas…