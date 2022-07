Esto se vuelve un problema, sobre todo cuando no existen los recursos, el tiempo y opciones para mantener a los chamacos en un entorno seguro y constructivo…

La gobernadora electa mantiene comunicación presencial y telefónica con el gobernador Orozco, con la posibilidad abierta de solicitar a alguna funcionaria o funcionario que se mantenga en su posición…

ESTE VERANO, en el mundillo de la política local, está marcado como el tiempo de relevos entre la administración estatal saliente y el equipo que encabeza la gobernadora electa Tere Jiménez… LOS PREPARATIVOS para el cambio de estafeta avanzan, y tan es así, que tanto Orozco Sandoval como su sucesora al frente del Ejecutivo Estatal ya definieron a sus enlaces en el proceso de entrega recepción… PARA MAÑANA LUNES 18 de julio, los encargados de esta tarea se sentarán a la mesa para comenzar la programación de los movimientos cada una de las dependencias y organismos descentralizados, lo cual se podrá llevar unas dos semanas, antes de que se formalicen estas maromas… SE ESPERA que en agosto arranque formalmente cada “entrega-recepción” y que de esto se informe abiertamente a la sociedad, para lo cual –según nos enteramos- se estaría echando mano de la infraestructura mediática del Gobierno del Estado mediante el Canal 26… EN TANTO, la gobernadora electa mantiene comunicación presencial y telefónica con el gobernador Orozco, con la posibilidad abierta de solicitar a alguna funcionaria o funcionario que se mantenga en su posición… ESTE FIN DE SEMANA comenzaron, para miles de niños y adolescentes aguascalentenses, los ansiados días de vacaciones, aunque valga la pena acotar que tras enrarecidos meses –y años- de contingencia por la pandemia del COVID, quizá el sabor de los días libres tenga un dejo agridulce… PARA LAS MAMÁS y los padres de familia que no gozan de días de descanso, esto se vuelve un problema, sobre todo cuando no existen los recursos, el tiempo y opciones para mantener a los chamacos en un entorno seguro y constructivo… A LA LISTA de preocupaciones se habrá de sumar el desfalco que representa para el bolsillo familiar la compra de los útiles escolares que serán empleados el próximo ciclo escolar… POR LO PRONTO, y si usted se encuentra en esa situación, dejamos a su consideración la recomendación de la presidenta de la Comisión de Estudios de Género del Colegio de Economistas de Aguascalientes, Dafne Gissel Viramontes Ornelas… PARA QUE ESTAS compras no acaben “de una vez, de un solo golpe” con su quincena, prográmelas de tal manera, que para el 29 de agosto sus pequeñas o pequeños tengan todo listo… PARA MUCHOS MEXICANOS, la costumbre de dejar esa tarea para la víspera, puede representar un gasto mayor, y más en un entorno en el que la inflación avanza. La especialista recordó también, que por aquello de la “Ley de la oferta y la demanda” el precio de algunos artículos de papelería o didácticos se inflan conforme se acerca el inicio del ciclo escolar… “NO VAYAN A COMPRAR los útiles escolares un día antes, ahorita es un buen momento”, mencionó Dafne, quien también consideró una mala idea recurrir a casas de empeño o créditos bancarios para salir de este tipo de apuros, “tienen tasas variables que no son fijas y esto hace que aumente el interés y la deuda se haga impagable”… EN CAMBIO, consideró que un crédito de nómina sería una opción menos riesgosa… LA SENTENCIA QUE DICTÓ el Tribunal Electoral del Estado, al considerar intrascendentes las pruebas que presentó el Movimiento de Regeneración Nacional en demanda que se anulara la elección a la gubernatura, era algo esperado por los demandantes, por lo que el siguiente paso es presentar sus argumentos ante la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación… LOS MORENISTAS CONFÍAN que en la máxima instancia encontrarán la respuesta esperada, al reiterar que las pruebas aportadas tienen el sustento suficiente para revocar el resultado e invalidar la entrega de la boleta de gobernadora electa que recibió la candidata panista… POR AHORA el tribunal local desechó por unanimidad todos los argumentos que presentaron los reclamantes, al calificar de “insuficientes” las razones esgrimidas, por lo que el pasado 13 de julio se dio por cerrado este capítulo en lo que corresponde al nivel local… COMO ERA ALGO ESPERADO en el cuartel guinda, de inmediato dio los pasos para presentar la misma reclamación ante el Tribunal Electoral Federal, en espera que en Monterrey tomen en cuenta sus causales y ordene la cancelación del resultado, lo que de suceder –y que se estima muy poco probable- sería la segunda vez que se le revoque este tipo de sentencia al órgano local… LA PRIMERA FUE el 4 de agosto de 2015 y lo hizo la Sala Superior del PJF, al confirmar la emitida por la Sala Monterrey, que echó abajo el triunfo del candidato del PRI a la diputación federal por el primer distrito electoral, Gregorio Zamarripa, responsabilizando de ello al mandatario en turno, José Carlos Lozano de la Torre, que el día de los comicios acompañó al abanderado a varios centros de votación y lo hizo a bordo del autobús oficial del Gobierno del Estado, lo que se consideró una falta de equidad… EL 30 DE NOVIEMBRE del mismo año se llevó a cabo la elección extraordinaria que ganó el candidato panista Gerardo Salas, quien había sido derrotado en la anterior…

¡Participa con tu opinión!