SE ESCAPARON EL 14 DE FEBRERO los papás de los lobitos en el Parque Landeros. El suceso trascendió porque llevaron a los niños del kínder “Hellen Keller” a dar una vuelta a ese sitio y tanto los maestros como los padres de familia que encabezaban el grupo manifestaron su temor y el deseo de retirarse, aunque los encargados aseguraron que no hacían nada la incertidumbre fue mayor y la experiencia definitivamente mala… ¿AL INFORME DE QUIÉN? Hoy estará en Aguascalientes Ricardo Monreal, una de las “corcholatas” presidenciales que se placean por el país haciendo brecha hacia el 2024; en realidad ese es el motivo de una visita que no necesita disfraz ni mucho menos pretexto, pues el zacatecano de una u otra forma tiene su lugar entre grupos políticos y ciudadanos de Aguascalientes, así que nunca ha necesitado invitación para hacerse presente ni para que la prensa lo busque. Ahora que si viene a apadrinar a su compañero de escaño que ni aquí ni en la Cámara Alta brilla, bueno pues eso es otra cosa y se trata seguramente de un favor de cuates. Por cierto, el evento en el auditorio de la ACIUAA confirma la amistad de la Máxima Casa de Estudios con el ala guinda del Gobierno, un signo que antes habíamos comentado en este espacio… EFECTIVAMENTE, HUBO RESPUESTA del Gobierno del Estado respecto del caso de la extrabajadora del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad y fue precisamente la titular de la Secretaría de la Mujer, Patricia Cárdenas, quien salió a dar la cara e informó a El Heraldo que la acusación de hostigamiento y acoso laboral en contra de Fernanda, por parte de Omar, ya se encuentra en un proceso jurídico y sobre el tema se hablará hasta que concluya el juicio. Bien, entonces si se atendió, seguramente no pasará mucho tiempo para dar a conocer la reinstalación de la joven, sin condiciones y la sanción al victimario… BANQUETAS MUY ANCHAS necesitarán en breve los planteles de la Universidad Autónoma de Aguascalientes; y es que la rectora Sandra Pinzón se plantó en el cumplimiento del reglamento para el control del tabaco sin opciones de espacios libres de no fumadores, con todo y que su población se caracteriza por el gusto del cigarrillo, de forma tal que quienes quieran echar humo, deberán salir hasta la calle y quedarse atrás de las rejas que resguardan el perímetro de las instalaciones universitarias. Adentro, los que venden cigarrillos sueltos “para el cambio de clase”, ya estarán pensando en concretar otro negocito… ENGAÑADOS se sienten los padres de familia en la Universidad del Valle de México, pues a punto de iniciar el nuevo semestre fueron informados que las clases en grupos menores a 15 alumnos serán 100% en línea y en conjunto con alumnos de otros campus, tal y como sucedió en tiempos de la restricción por la pandemia, pero sin pandemia. Ante el reclamo, un directivo explicó que en esa institución el sistema de enseñanza es mixto, es decir, presencial y en línea y que por reglamento ellos pueden decidir darlo totalmente a distancia en grupos menores, lo cual nunca les fue informado a los pagadores de colegiaturas ni al momento de la inscripción, ni en la firma del contrato de servicios. La inconformidad es grande pues ahora resulta que a falta de alumnos, los estudiantes se la pasaran en casa pagando por un campus que no usan, mobiliario que no está a su servicio, conexión que no les llega y por la cual deben cubrir en sus casas, igual que luz y otros servicios; peor aun para alumnos foráneos que a estas alturas ya contrataron casas de huéspedes y ahora resulta que no las necesitan. ¿Qué dicen de esto las autoridades educativas? ¿Les compete o no meterán la mano?… preguntaron los padres en su reporte a esta redacción… TAREA DE CONVENCIMIENTO hace el secretario de Seguridad Pública Estatal, Manuel Alonso García, entre los principales sectores socioeconómicos con una intensa agenda de reuniones de acercamiento con los representantes del sector empresarial. Ayer por ejemplo, se dio a conocer que sostuvo reunión con integrantes del Grupo de Industriales de Aguascalientes, cuyo gremio aglutina a las empresas concentradoras de la mano de obra en la entidad y lo que ahí se platica queda dentro del tema de la confianza y confidencialidad, pues los detalles que se deslizan de la situación de seguridad ante empresarios y líderes de cámara son en suma delicados… APOYO PSICOLÓGICO y de tanatología, recibirán los 8 elementos que viajaron a Turquía para colaborar en las labores de rescate una vez que regresen a Aguascalientes, para sortear esas emociones y sentimientos que se generan con la situación de rescatar a personas sin vida y las que se mueven más cuando se trata de niños, informó Eduardo Muñoz de León, coordinador de Protección Civil del Estado de Aguascalientes… HAY SIETE PERROS en proceso de entrenamiento para rescate de personas, cuya labor requiere mucho tiempo, desde identificar las habilidades para aprender de los animales. Y luego se le asigna a una persona que lo entrenara y se les lleva a edificios para práctica, hay algunos del INEGI no habitados que sirven para trabajar eventos, en escenarios simulados, comentó el comandante José Gabino Vázquez Vega, de la coordinación de Protección Civil Municipal… EL QUIEBRE DE AEROMAR fue producto de una muy mala administración y en este caso la pandemia del COVID en el año 2020 le vino a dar la puntilla a dicha empresa. Sin embargo, recordó que cuando un usuario paga un boleto de avión, el 60% son impuestos y solamente el 40% le queda a la empresa para pagar gastos de operación, sueldos de los trabajadores, por lo que es muy mínima la ganancia, ya que tiene que ser una administración muy eficiente para que la pueda generar utilidad, señaló el asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera. Recordó que según lo expresado por el propio presidente López Obrador, el Gobierno Federal quiere poner a ls militares en una línea aérea, a lo cual se deberá tener cuidado. “A menos que los exceptúen del pago de impuestos para que tengan más margen de utilidad o de maniobra financiera”…