Ni pío ha dicho Aldo Ruiz sobre la continuidad de la campaña de vacunación, por lo que se desconoce la logística que el gobierno federal aplicará en los estados y específicamente en Aguascalientes.

Con la advertencia de posibles apagones intermitentes en varios estados, entre otros Aguascalientes, la demanda de velas y veladoras se dio durante la mayor parte de ayer.

QUE NACIÓ MUERTA han referido hasta el cansancio abogados locales respecto a la Fiscalía Estatal Anticorrupción, y ahora resulta que su titular, Jorge Mora Muñoz, se hace el occiso. Y es que si antes de la pandemia poco se sabía de su trabajo, si no es porque el tema de las ex regidoras Karla Cassio y Hazel Montejano llegó hasta juzgados, el hombre nunca hubiera dado la cara. Pero ahora, aún con el número de expediente con logotipo de la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción, en la que se detalla la acusación por fraude, denuncia presentada el 12 de octubre de 2020, señalando directamente al diputado Quique Galo de obligar a trabajadores a pagar un seguro de vida del que nunca tuvieron una póliza o documento que los amparara, se atrevió a asegurar en rueda de prensa que la denuncia no existe, pero más adelante, dijo que se lleva a cabo la investigación. Entonces, ¿existe o no existe?, o acaso ¿la investigación es porque la denuncia se hizo pública a través de este medio y luego de otros más? Sólo por referirle al Fiscal Anticorrupción que la Carpeta de Investigación con el folio CI/AGS/22188/10-20, está en la Agencia de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en el Primer Partido Judicial con número de oficio FGE/AGS/FECC/01050/12-2020. Tal vez, se le antoje echarse un clavado a sus archivos y leer la denuncia presentada, en la que claramente se relaciona al diputado Enrique García López -no a otros diputados-, de ahí que no le debe extrañar el porqué “en algunos medios” se le involucra; pues debe saber que es por el simple hecho de que los denunciantes le señalaron. Vaya Fiscal Anticorrupción, con esas manos y ojos se pretende combatir el delito. Con un funcionario así, es entendible que se tenga una Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, totalmente anulada; como luego suele decirse, como persona es buena gente y puede que tenga buena letra… PARECE CHUNGA. El que se esfuerza por lograr el Récord Guinness, es el secretario de Organización de MORENA, que tan solo en lo que va de este año ha llevado al Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes la denuncia en contra del ex presidente de ese partido, actual delegado de la Secretaría de Bienestar, Aldo Ruiz Sánchez, señalándolo de uso indebido de recursos públicos por publicitar su imagen a través de espectaculares, según él, con fines de promoción política. Ya que alguien ponga a pintar a Fernando Alférez o le dé alguna ocupación productiva, pues con lo que parece necedad de ir en contra del superdelegado, sólo está provocando que el TEEA sí gaste recursos públicos y desgaste personal, en un proceso del que parece que ya se tiene un machote y hasta el boletín redactado, pues sobre el dictamen que se dicte, independientemente del magistrado al que le corresponda presentarlo, será el mismo que ha sido en las cuatro ocasiones de este año, negativo para las intenciones de Fernando Alférez… POR CIERTO, la delegación de la Secretaría del Bienestar hizo un corte ayer martes a las 13 horas sobre el avance de la aplicación de vacuna contra COVID-19 a gente de la tercera edad, con un total de 1,241. En el municipio de Cosío sumaban 70 en Soledad de Abajo y 230 en la cabecera municipal. En Rincón de Romos eran 229; en Pabellón de Hidalgo, 253 en San Jacinto y 230 en la UMF2. En el municipio de San José de Gracia, 159 en el Centro de Salud y 70 en San Antonio de los Ríos… NI PÍO ha dicho Aldo Ruiz sobre la continuidad de la campaña de vacunación, por lo que se desconoce la logística que el gobierno federal aplicará en los estados y específicamente en Aguascalientes. Se supone que está por arribar la de Pfizer, pero el tema es un misterio… MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES. Si ya hay consenso entre el 90 por ciento de taxistas y concesionarios para pedir alza en la tarifa, se esperaría que el gremio tuviera comunicación con la CMOV, pero no hay tal. Esperemos que sus pretensiones no les resulten contraproducentes, ya que con la pandemia no hay demanda suficiente del servicio, la que se estima podrá recuperarse una vez que reinicien las clases presenciales. Entonces, si encarecen el servicio, se reducen las posibilidades de que aumenten las “dejadas”. Además, deben tomar en cuenta que en las apps de servicios de transporte, han bajado los precios y tienen muchas promociones, precisamente porque la demanda se ha reducido. Bajo esas circunstancias los taxistas no podrán recuperarse, ya que la competencia es feroz. Pero además, antes de pensar en encarecer el servicio deben renovar las unidades chatarra que representan aproximadamente el 30 por ciento de la flotilla y que por ley no deberían circular. Aquí cabe la pregunta obligada, ¿los taxistas están en condiciones de demandar aumento tarifario con la calidad del servicio que ofrecen? Claro, una cosa es lo que ellos pidan y otra la respuesta de la autoridad. Actualmente la tarifa incluye el “Banderazo” en 13.50 pesos, el Kilómetro en 3.60 y la Caída 0.90, la que se aplica por tiempo recorrido cada 60 segundos o por distancia cada 250 metros. Veremos qué pasa… VOLARON. Con la advertencia de posibles apagones intermitentes en varios estados, entre otros Aguascalientes, la demanda de velas y veladoras se dio durante la mayor parte del día de ayer, pues en muchos hogares optaron por estar prevenidos para cuando se fuera la luz con la esperanza de que no durara mucho, por aquello de conservar los alimentos refrigerados o congelados, pero más pendiente tuvieron aquellos con pacientes conectados a un generador de oxigeno en casa… EL ASESOR FINANCIERO Gerardo Sánchez Herrera, por vía de un video, dio su punto de vista sobre la problemática del suministro de energía eléctrica y dijo que esto se pudiera haber prevenido si hubiera almacenaje de gas natural y gasolina. El almacenaje de gasolina es por tres días, en gas natural se requiere al menos sea de 7 días pues en un 95% se depende del suministro de este energético procedente de los Estados Unidos…