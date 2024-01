Jesús María se erige como el primer municipio en formar su Guardia Civil. Sin embargo, la implementación de Policías Comunitarios en la capital y el resto del estado plantean un dilema palpable.

HACE UN AÑO, México experimentó el surgimiento aparentemente loable de policías comunitarias, manifestación ciudadana ante una inseguridad desbordada que las instituciones estatales no podían frenar. Sin embargo, lo que se presentó como un acto desesperado de la sociedad para protegerse, ha evolucionado en una trama compleja, teñida de desafíos y riesgos. La incapacidad crónica de los órganos gubernamentales para garantizar la seguridad ha fungido como un abono fértil para estas iniciativas ciudadanas, pero, ¿qué sucede cuando las líneas entre la protección ciudadana y la manipulación política se desdibujan? Resulta que, en algunos casos, estas fuerzas no son más que peones en un ajedrez político maquinado por astutos estrategas. Desde su gestación en noviembre de 2012, este fenómeno se ha esparcido por diversas entidades federativas, especialmente en Guerrero, Michoacán, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca. No obstante, la narrativa ha dado giros inesperados, desvelando que algunas autodefensas no son más que títeres diseñados para ganar terreno político. Esta distorsión es alarmante, ya que desvirtúa la esencia de la respuesta ciudadana frente a amenazas reales. Es imperativo diferenciar entre las policías comunitarias, genuinamente arraigadas en las estructuras de gobierno locales y comprometidas con las necesidades de sus comunidades, y los grupos de autodefensa, ciudadanos armados que surgen en respuesta a amenazas específicas. La desaparición de estas últimas presenta desafíos evidentes, ya que la problemática que las motivó puede persistir, y su falta de control podría transformarlas en una amenaza latente. En este contexto de incertidumbre, surge la pregunta clave: ¿Es realmente viable dejar la seguridad en manos de civiles cuando el Estado no cumple con su obligación? Los riesgos, evidenciados en este panorama complejo, exigen una reflexión profunda sobre el equilibrio entre la autonomía ciudadana y la responsabilidad estatal en el crucial ámbito de la seguridad. Un caso concreto que refleja esta encrucijada es el de Aguascalientes, donde Jesús María se erige como el primer municipio en formar su Guardia Civil. Sin embargo, la implementación de Policías Comunitarios en la capital y el resto del estado plantean un dilema palpable. La falta de armamento puede ser una medida preventiva, pero ¿evitará abusos de poder, usurpación de funciones y detenciones arbitrarias? En medio de este juego peligroso entre la incapacidad estatal y la respuesta ciudadana, la sociedad se ve obligada a cuestionar quién realmente resguarda sus intereses y si estas nuevas iniciativas son la solución o simplemente un nuevo capítulo en la manipulación política. La seguridad no debería ser un tablero para estrategias mañosas, sino un derecho fundamental respaldado por un Estado capaz y comprometido… SORPRENDE, POR LO TANTO que la inducción de ciudadanos para entrar al quite en una tarea oficial tan sensible sea anunciada con bombo y platillo por un funcionario que presume ser el segundo más confiable del país, y de paso, se jacte de que sus coadyuvantes civiles podrán incluso hacer detenciones en flagrancia o ser apoyo vial en una ciudad donde justamente los ciudadanos respetan cada vez menos las reglas viales. Habrá que cuidarse, entonces, de no molestar al vecino, no vaya a ser que facultado para aprehender, un día que ande enojado busque quien se la pague y no quien se la hizo. El jefe poblano dejó en claro que la conformación de estos órganos se da a petición de los alcaldes ante la gobernadora Tere Jiménez, que sus integrantes no son policías, –así que no serán sometidos a exámenes de confianza–, que dependerán de la Secretaría General de Gobierno y que con una capacitación tendrán. ¡Vaya preocupación! Más valdría, quizá, cumplir los estándares internacionales de policía/población para lograr la cobertura que en este momento evidentemente no se logra y prueba de ello es que civiles entrarán al quite, cual peón que desvía la atención del toro respecto del torero o caballo que lo acometerá… Y COMO BOTÓN DE PRUEBA… Vecinos de Villas de la Cantera, padecen el acecho de la delincuencia en una zona que se ha vuelto más peligrosa, ante la falta de seguridad en la zona de fraccionamientos de Canteras. Y es que no existe semana en la que sus habitantes no sufran el embate de la delincuencia, en robos a vehículos o domicilios, lo que ha generado la actuación de las victimas para capturar por su cuenta a quienes se dedican a afectar su patrimonio. No hace mucho, dice que algunos jóvenes tuvieron que hacer justicia por su cuenta, lo que supondría una victoria ciudadana, sino es porque ya han ocurrido asaltos en vía pública con el uso de armas de fuego que hacen de un acto de valentía el riesgo de perder la vida por la recuperación de un bien de personas que sólo toman la decisión de salir a temprana hora a ejercitarse en la calle… SI PAGÓ UNA MULTA por alcoholímetro, un predial mal calculado, MIAA le está cobrando erróneamente el suministro de agua potable o tiene pendiente algún juicio de nulidad contra algún acto de gobierno, ni se moleste en dirigirse al norte de la ciudad, en esa callecita escondida en las inmediaciones del Centro Comercial Galerías pretendiendo impugnar las decisiones oficiales, porque nada va a encontrar. Eso de que se instaló un nuevo Tribunal de Justicia Administrativa fue pura simulación. El edificio está vacío, no hay ni una silla, mucho menos los 4 mil juicios que la Sala Administrativa le dejó pendientes a 5 exfuncionarios panistas convertidos ahora en magistrados. No pierda su tiempo ni su buen humor. Aguántese y pague lo que le cobren, no hay quien defienda sus intereses como particular…