“Hay que priorizar; si quieren recibir el apoyo tienen que sacrificar algo de tiempo”, respondió personal bajo el mando de Silvia Licón, a quienes tienen días enteros haciendo fila para recibir la dádiva del Gobierno Federal en la zona Centro.

Ojos que no ven serán los de la Dirección de Reglamentos y de la Coordinación General de Salud Municipal, tras la emisión del decreto presidencial que modifica la Ley General para el Control del Tabaco, porque no es su competencia.

NADA MÁS PORQUE LA LEY LO DICTA, pero la verdad es que con los partidos políticos que existen y con lo que se gastan tenemos suficiente. No obstante, hoy el Consejo General del IEE dará detalles del proceso de constitución y registro de partidos políticos locales, en una conferencia de prensa a efectuarse al filo de las 10 horas en la zona Centro, por aquello de que haya algún interesado en fundar una fuerza política de esas que son rentables, se gane o no… ¡YA ESTUVO BUENO!, la superdelegada del Gobierno Federal, Silvia Licón Dávila, tiene un desorden en el Centro Histórico de la ciudad desde que inició el año y no hay todavía quién dé un manotazo sobre la mesa para que la señora dé la cara y explique públicamente qué está pasando con la entrega de las pensiones a los alumnos de preparatoria, pues definitivamente ella y su personal están rebasados en esa tarea que ya se les salió de las manos y no ahorita, desde hace días. Ayer, por enésima ocasión, las filas de estudiantes fueron desproporcionadas desde la calle Juan de Montoro hacia Josefa Ortiz de Domínguez y, de ahí, hacia Madero unos y hacia Hornedo otros. Así fue todo el día y, ya cerca de las 8 de la noche, la calle fue “tomada” por los sufridos “beneficiarios” que llevaban ahí todo el día y aún no les tocaba la mochada de AMLO; la cuadra se cerró a la circulación porque la multitud apenas cabía, pero nada, no había nada para ellos. Los presentes hablaron incluso de acampar para ser los primeros hoy en el reparto de las dádivas presidenciales, pero aun así saben que no tienen garantizada la entrega porque es un caos. Si la superdelegada, encargada de despacho o como quiera que se llame la silla que ocupa, no puede, que renuncie, que pida ayuda, que contrate personal o una computadora nueva, pero es injusto el trato que está dando a la población “beneficiaria” -sí, como no- de los programas mal llamados de “Bienestar”, donde el personal, que no da una y echa la culpa “al sistema”, tuvo la desfachatez de advertir a quienes reclamaron el retraso que: “hay que priorizar; si quieren recibir el apoyo tienen que sacrificar algo de tiempo”… pues como dijo aquel, ¿qué anda haciendo Silvia?… EN LA BÚSQUEDA DE VÍCTIMAS para estafar, los defraudadores no tienen respeto ni a las autoridades castrenses; y es que el viejo truco de anuncios de subastas y remates de vehículos y otros bienes muebles de dependencias de Gobierno, ofreciendo atractivos precios por lotes de autos y maquinaria, comenzó a usarse suplantando la imagen de la Secretaría de la Defensa Nacional en páginas web y cuentas de redes sociales, en las que ofrecen en venta vehículos terrestres, aéreos, maquinaria pesada y hasta ganado, pero todo esto resulta un fraude. Se tiene la claridad que cuando una entidad gubernamental busca deshacerse de equipo o automóviles tiene procedimientos precisos y no tienen necesidad alguna de anunciarse a ver quién los ve… OJOS QUE NO VEN serán los de la Dirección de Reglamentos y de la Coordinación General de Salud Municipal, tras la emisión del decreto presidencial que modifica la Ley General para el Control del Tabaco y amplía la lista de espacios donde no se podrá consumir o tener encendido cualquier producto de tabaco o nicotina, incluyendo: patios, terrazas, balcones, parques de diversiones, áreas donde se congreguen niños y adolescentes, deportivos, playas, centros de espectáculos y entretenimiento, canchas, estadios, arenas, plazas comerciales, mercados, hoteles, paraderos de transporte, entre otros. Y es que dicen que el tema no les compete en lo absoluto y la regulación para que este decreto se cumpla quedará únicamente en manos del Instituto de Salud Estatal… ANTE EL SUPERPESO mexicano frente al dólar estadounidense, la presidenta del Colegio de Economistas, Dafne Gisell Viramontes Ornelas, consideró que es posible que esta situación pueda durar algunos meses a favor de la moneda mexicana, lo cual va a depender mucho del comportamiento de la economía mexicana con respecto de la estadounidense, “porque es posible que se llegue a dar una recesión en Estados Unidos y no sabemos qué tanto le vaya a pegar eso a México, si le pega, pues evidentemente también el peso va a dejar de tener ese fortalecimiento, pero sí, se espera que se mantenga ese fortalecimiento del peso por unos meses”. Asimismo, la especialista recordó que en el mercado de las divisas siempre hay muchas fluctuaciones, las cuales dependen de factores internacionales, tales como guerras, conflictos, problemas de agua, entre otros. “Si todo se mantiene constante podría el peso seguir fuerte, pero nunca falta qué pueda suceder que llegue a afectar a la economía internacional y por consecuencia también llegue a afectar evidentemente a las divisas de todos los países, incluido a México”… NO HAY, NO HAY, respondió la directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Aguascalientes, Zaira Angélica Rosales Tirado, tras las declaraciones hechas por la directora de la Fundación Mujer Contemporánea, Roxana del Carmín D’Escobar López Arellano sobre la falta de apoyo en materia económica que recibe por parte del Estado y del Municipio. Dijo que el Municipio capital no cuenta con el recurso económico para dar alguna aportación a la fundación, en tanto, señaló que la manera en la que apoyan es en atenciones. Dijo que cuando hay mujeres que Mujer Contemporánea no puede atender, las atiende el IMMA o el Centro de Justicia para Mujeres. Con ello dejó en claro que “no todo es Mujer Contemporánea”, haciendo alusión a que no atienden todos los casos de violencia de esta demarcación, explicó que la fundación ya cuenta con un recurso federal y dejó en claro que ella ha trabajado “muy a gusto” con Roxana apoyándola en la Casa de Transición. Finalmente, pidió que todas las organizaciones trabajen en beneficio de la mujer y no viendo por el particular, de manera que se logre evitar la revictimización… EN LA UTA, el rector Armando López Campa dio la bienvenida a los alumnos que integrarán la primera generación del primer posgrado que apertura la institución, que será en Diseño Mecánico, el cual está enfocado en el desarrollo de tecnología para equipamiento de las industrias automotriz, aeronáutica y tecnologías médicas. Aseguró que, a través de este posgrado, se impulsa la mentefactura en la entidad y la región, beneficiando a perfiles profesionales de las ramas de mecatrónica, mantenimiento industrial, sistemas productivos, mecánica, eléctrica y manufactura. De igual manera, el rector destacó que la misión de este posgrado es fortalecer la investigación en las tecnologías, por ello se procuró un diálogo con empresas como Nissan, Ciateq, DitroMéxico, Kitagawa México, Marelli, Donaldson, Henka Sukiru, Centro de Investigación en Óptica, Adiatec-Tech, Novinta, Flex, Shonan México, MaindSteel, Cooper Standard y Fanuc México, para ofrecer una formación pertinente que fortalezca el progreso personal y el desarrollo social desde una perspectiva productiva y sostenible…