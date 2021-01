Los grandes ausentes fueron esos que llevan el estigma del chapulín y que ahora buscan satisfacer sus deseos de “servir a la nación” desde otras trincheras…

En el universo panista, conforme pasan los días y las horas, el nerviosismo invade el corazón y la mente de un puñado de suspirantes y aspirantes que no ven claro cuándo será el día…

LOS MARIACHIS CALLARON y a diferencia de lo que sucedía en otros tiempos, el registro de los precandidatos a diputados locales y por las presidencias municipales ante la Comisión de Procesos Internos del PRI estatal que preside Francisco Ramírez, estuvo más solo que un vegetariano en una convención de carniceros… NADA DE MATRACAS, nada de porras, nada de verbena con confeti de los tres colores de la bandera. El escenario deja ver que al tricolor todavía le falta despertar, sobre todo en la confianza de sus seguidores tradicionales… TODO PARECE INDICAR que “las bases” no están de ánimo para hacer borlote, aunque bien, las condiciones sanitarias provocadas por el coronavirus podrían ser el pretexto perfecto para quienes defienden su cepa tricolor al momento de explicar tanto silencio… LO QUE ES UN HECHO, es que se ya se pre-registraron los pre-candidatos y ahora lo que sigue es enviar la lista PRI de nivel central para que la Comisión Nacional de Procesos Internos dictamine quien cumple con los requisitos para abanderar al tricolor en las elecciones que se tienen programadas para mediados de año… ENTRE ALGUNOS de los personajes que se presentaron en el cuartel de la Avenida López Mateos observamos a Elsa Amabel Landín, Paco Guel, Carlos Estrada, Josefina Moreno, Martin Chávez, Miguel Arellano, Miguel Zúñiga Roque y José dolores Dueñas… SE TRATA DE AQUELLOS que –hasta el momento- no han negado la cruz de su parroquia y se mantienen con la esperanza puesta en el que en su momento fuera el partido hegemónico de este país… EN TANTO, los grandes ausentes fueron esos que llevan el estigma del chapulín y que ahora buscan satisfacer sus deseos de “servir a la nación” desde otras trincheras, ya sea apoyando a aspirantes de otros partidos o buscando llevar la batuta. A esos, los encontramos en Movimiento Ciudadano, Morena, Fuerza Por México, Redes Sociales Progresistas o Partido Libre de Aguascalientes… LA MAROMA QUE LLEVA a los políticos a saltar de un club a otro no es exclusiva de aquellos que tienen raíz tricolor. Esta el caso del ex gobernador y ex presidente municipal Luis Armando Reynoso Femat, quien espera recibir la constancia para contender por la alcaldía capitalina… MIENTRAS TANTO, en el universo panista, conforme pasan los días y las horas, el nerviosismo invade el corazón y la mente de un puñado de suspirantes y aspirantes que no ven claro cuándo será el día de echar las campanas al vuelo o en su defecto, sentarse a sollozar… EL PRESIDENTE DEL COMITÉ Directivo Estatal del PAN, Gustavo Báez Leos dijo que seguramente a mediados de la próxima semana saldrán ya las convocatorias para el registro de candidatos a diputados locales y para el fin de semana será lo propio para quienes busquen ser candidatos a alcaldes… “POSTERIOR A ELLO, tendremos un plazo de 8 a 10 días para el registro y después ya nosotros estaríamos designando a candidatos entre el 10, 11 y 12 de febrero por parte de la Comisión Permanente del partido”… ESO SÍ, mientras llegan las fechas definitorias, los timoneles azules se mantienen ocupados buscando los diálogos y acuerdos al interior del partido y haciendo los ajustes necesarios que implica la coalición con el PRD, principalmente en lo que tiene que ver con temas de paridad y cabildos… RESPECTO A LOS QUE SUENAN para ser el candidato a alcalde por Aguascalientes, consideró que están varios perfiles muy competitivos tales como Leonardo Montañez, Jaime Gallo, Manuel Cortina Reynoso, y obviamente y modestia aparte, él mismo… DIJO QUE SU PARTIDO “tendrá que elegir a un candidato que sea un candidato que pueda crecer, que le pueda ofrecer algo a la ciudadanía y sobre todo que sea una persona honesta, con valores y principios”… COMO EN CADA PROCESO electoral, no faltará que salga a flote el tema del agua en el municipio capitalino, como sucede desde 1994 cuando se otorgó la concesión… AQUELLOS QUE QUIERAN tomar la bandera de este servicio básico deberán generar propuestas viables y creíbles, tomando en cuenta que será la próxima administración municipal la que determine la asignación o no de una próxima concesión y a la empresa que se le otorgará, así como las condiciones… ES UN ASUNTO en el que estarán involucrados los diputados y tal vez hasta la próxima administración estatal, de ahí que el tema político será candente y tendrá que ser apagado con agua… ESTÁ POR VERSE si este líquido será surtido en cubetas con el logotipo de Veolia o de otra prestadora de servicios que tal vez tenga ya los ojos fijos en Aguascalientes, donde no parece que el Municipio quiera retomar el servicio, por lo costoso que significaría…