Destacó en la visita de Claudia Sheinbaum, ayer, el apretujado abrazo de la regidora Alejandra Peña, quien luchó contra todo y contra todos para lograr la selfie que la pueda mantener en la administración pública.

En tiempo y forma se publicará en el Periódico Oficial del Estado la reforma para la despenalización del aborto, sostuvo el secretario general de Gobierno, Florentino Reyes Berlié.

EL LIBRO SEXTO del Código Municipal ya es analizado en reuniones entre los distintos colegios y asociaciones de profesionales vinculados a la construcción y el desarrollo urbano, informó el presidente del Colegio de Urbanistas de Aguascalientes, Misael Herrera Rodríguez, de cara a su modificación. “El Libro Sexto es el que habla de las características físicas, dimensiones y restricciones para obtener licencias de construcción”, explicó. Estableció que estas reuniones hacían falta y eran necesarias, ya que desde el año 2007 no se revisaba el Código Municipal, en especial el Libro Sexto, “que es el que, como creadores de ciudad, nos compete e interesa”. Consideró que lo que se modifique en el Libro Sexto tendría que ser más bien una renovación. “De lo que se actualice y renueve, depende mucho el avance de la ciudad y que ésta siga creciendo y los inversionistas no prefieran llevarse su inversión a otros municipios o, en el peor de los casos, a otros estados”… DE BUEN ÁNIMO llegó Claudia Sheinbaum a Aguascalientes y muy temprano colgó en sus redes sociales la foto al interior del avión que la trajo a su gira en la entidad, en la cual le acompañaba su esposo. En el mitin celebrado en Jesús María destacó que su cónyuge se llama igual que el municipio chicahual y a su arribo a la plaza principal, la precandidata presidencial de MORENA, fue escoltada por seguidores y aspirantes a cargos de elección popular para el 2024. De ahí que naturalmente estuvieron huestes del Partido del Trabajo, del Verde y por supuesto de MORENA, acompañándole como invitado especial y orador el presidente nacional del PT, Alberto Anaya. Destacó desde luego el apretujado abrazo de la regidora Alejandra Peña, quien luchó contra todo y contra todos para lograr la selfie que la pueda mantener en la administración pública, toda vez que suele “hacer las cosas bien”, según rezan sus espectaculares. La precandidata acudió también a las instalaciones de Nissan II, invitada por ejecutivos de la empresa nipona, acompañada por el líder nacional de la CATEM, Pedro Haces; de la visita expresó su beneplácito por la capacidad, destacando que pudo hablar de la producción de la planta, así como de las innovaciones en materia de sustentabilidad con las que opera. Ya para el cierre de su visita arribó al hotel contiguo a la planta automotriz, donde participó en un panel con representantes de medios de comunicación, flanqueada de los aspirantes a senadurías, Nora Ruvalcaba, Arturo Ávila y Aldo Ruiz. Estando ahí, Sheinbaum dijo que en Aguascalientes MORENA está unido como nunca, y que nadie debe sufrir por las precandidaturas, pues el método de selección es democrático y efectivo a través de la consulta a la ciudadanía. Cuestionada sobre la posibilidad de que Lorena Martínez arribe a MORENA, tras renunciar a una militancia priista de 40 años, afirmó que estos desprendimientos se dan en todos los partidos de oposición y derivan de que el frente opositor ha perdido la brújula, y sus militantes ya no se sienten identificados por una unión que no tiene proyecto, ni rumbo, sólo atacar al presidente López Obrador… EN TIEMPO Y FORMA se publicará en el Periódico Oficial del Estado la reforma para la despenalización del aborto, sostuvo el secretario general de Gobierno, Florentino Reyes Berlié, quien aseguró que no hay retraso en la publicación de leyes en el POE. Explicó que todas las iniciativas aprobadas por el Congreso están al día, incluyendo las más recientes. Mencionó que las reformas constitucionales pueden tardar más en su publicación ya que requieren aprobación de los municipios y cumplir con el proceso legislativo, sin embargo la relativa al aborto al no ser reforma constitucional, no necesita pasar por este procedimiento. Resaltó que la ley no permite rezagos en la publicación de nuevas leyes…