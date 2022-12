La polvareda se eleva en los temas electorales, con todo y que ni siquiera hay proceso electoral en curso, ya que desde la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales se mantienen procesos…

DESAFORTUNADAMENTE y como lo apuntó Voltaire, “cuando el fanatismo ha gangrenado el cerebro, la enfermedad es casi incurable”. FANÁTICOS, los encontramos en todas las capas sociales, de todas las edades, de todos tamaños y colores… ALGUNOS, bajo la luz cegadora del fundamentalismo religioso, suelen ser más papistas que el Papa y viajan por la vida blandiendo la espada de la intolerancia contra los que no piensan, ni actúan, ni sienten bajo sus caprichosos parámetros… LA FANATICADA suele reaccionar visceral e intempestivamente ante aquellos que cuestionan a quien han revestido como su máximo Tlatoani, su pastor político, su prócer iluminado, ese, al que dan trato de redentor impoluto. Para ellos, el ídolo nunca se equivoca, es fuente de toda virtud y sus sentencias son dignas de memorizarse y repetirse, como lo hacen los loros. Lo grave es que algunos son capaces de pasar de la lucha ideológica al disparo de un gatillo o la detonación de explosivos. Si alguien lo duda, la historia está plagada de ejemplos… CUANDO EL LÍDER supremo, de manera reiterada y cotidiana, le carga calor a quienes no se cuadran para aplaudirle y loarlo, éstos pasan automáticamente al bando de los malditos, los ingratos, los enemigos, los agentes de un cáncer que debe combatirse, de entrada, con el arsenal de las ofensas y humillaciones verbales. Automáticamente, se vuelven la bruja que debe quemarse en la hoguera, sin ningún cuestionamiento… HACE ALGUNOS DÍAS, el presidente de la República -quien tiene asegurada la simpatía de millones de mexicanos y el incondicional fervor de buena parte de ellos- había asegurado que escuchar a periodistas como el reconocido Ciro Gómez Leyva resultaba “dañino para la salud”. “Si los escucha uno mucho le puede salir a uno un tumor en el cerebro”, aseguró el tabasqueño, en otra de sus arremetidas contra los líderes de opinión que no coinciden con su modo de hacer las cosas… LO DIRÁ DE HORCHATA, pero es de chía. Para algunos “amlovers” de hueso colorado, esas chispas pueden ser pretexto para emprender quijotescas locuras… TRAS EL ATENTADO que sufrió el conocido comentarista la noche del jueves, ayer en la telecomedia matutina López Obrador condenó el ataque públicamente. No hacerlo sería terrible. El silencio sería inconcebible. Tener que referirse al asunto no dejó de ser incómodo -suponemos-, sobre todo tras la sarta de ofensas que el mandatario ha propinado al comunicador desde hace tiempo… SI BIEN es muy pronto para saber -si es que algún día se sabe- quién o quiénes fueron los autores intelectuales de este gravísimo suceso, lo que ha quedado más que expuesto y de manera automática es que, cuando las palabras que se escupen desde el púlpito más alto están sazonadas con soberbia, indolencia, imprudencia, insensatez y odio, tarde o temprano deberá pagarse un incómodo y amargo precio… EN EL ESCENARIO LOCAL, y sobre este asunto en particular, el presidente de Coparmex Aguascalientes, Juan Manuel Ávila Hernández, apuntó que el discurso de polarización que se realiza desde el Palacio Nacional genera consecuencias dañinas para el país y el ejercicio de la libertad de expresión… INCLUSO CONSIDERÓ que el atentado del que Gómez Leyva salió ileso -gracias al blindaje de su vehículo- podría ser consecuencia de la promoción del odio contra los periodistas… “NO ES QUE EL PRESIDENTE comande ataques a la prensa, pero lo que sí podemos decir es que cuando todas las mañanas estoy hablando mal de la prensa y que son unos vendidos, yo estoy provocando discursos de odio”, expresó el empresario… FINALMENTE, enfatizó que alentar las diferencias y el odio entre los mexicanos va a tener sus consecuencias, al grado de que en nuestro país es cada vez más difícil expresarse en un país dividido… LA POLVAREDA SE ELEVA en los temas electorales, con todo y que ni siquiera hay proceso electoral en curso, ya que desde la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales se mantienen procesos por violencia política de género… EN ESTOS SAINETES, aparecen simbólicos personajes de la vida política local, como sucede con los asuntos en los que está inmiscuido Sergio Augusto López Ramírez, líder moral del Partido Verde Ecologista de México, por un proceso que se le sigue desde hace ya un par de años, por supuestos actos cometidos contra la entonces candidata verde a la alcaldía capitalina, Saraí Ornelas… TAMBIÉN SE HA AVANZADO en el proceso de Fernando Alférez Barbosa, esposo de la ex candidata a la gubernatura por MORENA, Nora Ruvalcaba Gámez, y a quien se le señala de haber hecho comentarios en contra de la entonces morenista Natziely Rodríguez… COMO SE RECORDARÁ, esta última a la postre fue candidata a gobernadora por el partido en proceso de extinción Fuerza Por México y que actualmente ocupa el Instituto del Migrante en el Estado… PARA COMPLETAR el programa de entremeses, hay un tercer y muy sensible caso, como es el que se configuró en contra de dos miembros del Instituto Estatal Electoral… NO SE TRATA de cualquier funcionario, sino del mismísimo ex presidente del organismo, Luis Fernando Landeros Ortiz y quien fuese uno de sus principales colaboradores Víctor Díaz, por supuestos comentarios ofensivos en contra de dos personas transexuales… VEREMOS QUÉ GIRO toman estos peliagudos asuntos. Por ahora, de lo que se menciona, estas maromas podrían llevar a la cárcel a los inculpados, aunque habrá que señalar que en el marco legal vigente, aún hay muchas etapas por superarse con mecanismos de apelación y otras consideraciones como los recursos de indemnización… MÁS VALE QUE LOS COMERCIANTES, que se les queman las habas por vender pirotecnia “por debajo del agua”, lo piensen dos veces… Y ES QUE EL SECRETARIO de Ayuntamiento y director general de Gobierno, Jaime Gerardo Beltrán Martínez, detalló que derivado de la facultad discrecional que tienen como autoridad en materia de imposición de sanciones, si se descubre a algún comerciante fijo o semifijo almacenando o vendiendo chifladores, tronadores, chispitas, varas, abejas, palomitas, cohetones y otros cacharros similares van a aplicarse sanciones… LA COSA VA EN SERIO, y más vale que, por mucho que amen los destellos de este negocio, los vendedores no jueguen con fuego, pues estos jalones de oreja podrían representar la cancelación de sus permisos para operar en los giros que se encuentren registrados… AL RESPECTO, el funcionario comentó que en los lugares que más suele detectarse este tipo de venta es en los tianguis y mercados…