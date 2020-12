Por unanimidad, el Pleno del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, ratificó a Marcos Tachiquín Rubalcava, como presidente de este organismo por otros tres años, pero curiosamente eso no gustó a miembros del Consejo de Participación Ciudadana del SEA.

LOS DESENCUENTROS no terminarán en temas como la despenalización del aborto o el derecho a defender la vida desde la concepción. Ayer la Comisión de la Familia, realizó el Foro de Análisis de las iniciativas que han presentado distintas fuerzas parlamentarias, así como la ciudadana, por parte del Frente Nacional de la Familia. Se suponía que sería una reunión para que los diputados conocieran las opiniones de diversos especialistas en la materia y enriquecer el quehacer legislativo. Pero no fue más que pan con lo mismo, pues unos defendieron la vida y otras lo que dijeron, es el “derecho a abortar”. De ambas partes se dijeron una serie de desatinados y hubo quien, hasta comparó la vida de una mascota con la de un bebé, al menos así se interpretó, pues refirió, “…a favor de la vida. Tengo mascotas y el próximo año inicio proceso de adopción, soy antipatriarcal, antirracista y mi argumento a favor del aborto es por la opresión”. Otra frase de la misma persona fue “tengo cariño y ternura, me gusta cuidar a mi esposo y mascotas; pero estoy en contra de proteger desde la concepción porque va en contra de los derechos del aborto”. Estos temas deberían ser tratados con más seriedad, y se entendería que los participantes eran expertos, pero a algunos, ante la desesperación y la intolerancia, el cerebro se les nubla, debería saber que el aborto nunca ha sido un derecho, pues es algo por el que apenas luchan, al menos en Aguascalientes. La proabortista, dijo que proteger la vida es una simulación y las organizaciones seguirán ayudando a abortar, las mujeres seguirán abortando, y ni hoy, ni mañana ni nunca, el aborto va a dejar de ser”, otra frase contundente fue “doy acompañamiento para abortar en ese contexto ilegal a mujeres que de todas formas lo van a hacer, en Morras Help Morras, sin pedir permiso, porque estoy a favor de que el aborto sea un derecho reproductivo sin penalización”. Ante declaraciones o “análisis” o “aportaciones” de este tipo, en el que las decisiones son cerradas y ya tomadas, el tema seguirá como hasta ahora, polarizado por los que están a favor y los que están en contra, de ahí que este Foro de Análisis, sólo sirvió para refrendar posturas, no para lograr un análisis profundo que permita mejorar las iniciativas o la toma de decisiones… POR UNANIMIDAD, el Pleno del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, ratificó a Marcos Tachiquín Rubalcava, como presidente de este organismo por otros tres años, lo que a su vez, fue reprobado por los miembros del Consejo de Participación Ciudadana Anticorrupción, quienes rechazaron esta determinación. Consideraron los inconformes que bajo la tutela de Tachiquín Rubalcava, el ITEA se ha desprestigiado y los ciudadanos “nos estamos perdiendo la posibilidad de ver a otro liderazgo que lleve a otro puerto este instituto, pilar de la sociedad y del sistema estatal anticorrupción”…NADA A CIEGAS. En una carta entregada a los diputados del Congreso del Estado, organismos ciudadanos y activistas como Aguas con la Bici, Aguas con las Chicas, el Consejo Estatal de las Personas con Discapacidad, el Colegio de Economistas, Movimiento Ambiental y Salvemos La Pona. Solicitaron a los legisladores aplazar la sesión para aprobar el paquete económico 2021, lo anterior, mientras no se haga público el proyecto de presupuesto 2021 y se abra a la opinión de la ciudadanía. Dichas asociaciones indicaron que el 10 de noviembre, Aguascalientes se sumó al lanzamiento de la plataforma nacional de #NuestroPresupuesto para impulsar una deliberación pública sobre las prioridades presupuestales locales. A partir de ello, afirman que varias organizaciones han coincidido en la necesidad de abrir a la ciudadanía la discusión del destino de los recursos del estado para el siguiente año, las cuales han buscado conocer el destino que se le dará a los recursos presupuestales del siguiente año, para lo cual han solicitado que se transparente el Proyecto de Presupuesto Estatal de Egresos 2021 entregado por el Gobierno del Estado a la LXIV Legislatura el pasado 30 de octubre. Sin embargo, hasta el momento no ha habido respuesta de ninguno de los dos poderes. Incluso, el propio ITEA consideró que eso no podía ser antes del siguiente año. En la misiva se previene la posible omisión de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que indica lo siguiente: Artículo 63.- La Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y demás documentos de los entes públicos que dispongan los ordenamientos legales, deberán publicarse en las respectivas páginas de Internet. Por lo anterior piden a los diputados ser proactivos en promover un mayor involucramiento e inclusión de la ciudadanía para que en conjunto se orienten los recursos públicos y las políticas de gobierno hacia el combate a las desigualdades y la ampliación en el acceso a los derechos de las personas… DESDE EL LUNES y hasta el 19 de enero de 2021, los aspirantes a ser candidatos independientes, andarán por calles y casas del municipio capital, San José de Gracia y Rincón de Romos, así como de los distritos locales I, X y XI, en busca de simpatizantes y gente con credencial de elector que les quiera presentar su INE y permitir una captura fotográfica, así como la firma respectiva, para recaudar las suficientes para que puedan registrarse como candidatos formales rumbo a las elecciones del 6 de junio de 2021. Los gastos de este proceso de recorrido y acumulación de firmas, correrán por su cuenta, el Instituto Estatal Electoral sólo les dará capacitación sobre el uso de la aplicación con la que trabajarán, pero se les ha aclarado que habrá tope de gastos, para que si invierten, no se pasen de lo legalmente permitido y que estará fiscalizando el INE. A los interesados, se les ha aclarado igualmente, que de llegar a ser candidatos, los gastos de su campaña, también serán fiscalizados, a pesar de que el recurso saldrá mayormente de su bolsillo… SERIA ADVERTENCIA LANZÓ ayer en conferencia de prensa, el Colegio de Médicos. Francisco Márquez Díaz llamó a la población a evitar caer en la tentación de comprar la vacuna anti COVID-19 por recursos propios. Alertó que desde hace un par de meses hay ofrecimientos en la frontera norte del país de personas que están vendiendo vacunas para COVID de Pfizer y aparte no las venden baratas. “Podemos ser presa de falsificadores y extorsionadores y criminales que van a lucrar con la necesidad de las personas. Si habrá vacunas, tendrá que ser por los medios oficiales, si el Estado lo compra pues seguramente va a ser con toda la regulación que siempre se tiene para los biológicos”…