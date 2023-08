El debate sobre los libros de texto continuó ayer en sesión de la Diputación Permanente, donde los legisladores Ana Gómez y Juan Carlos Regalado emitieron posicionamientos respecto a los contenidos.

LEGISLATURA DE LA PAZ pretende la diputada Yolytzín Rodríguez que se denomine a la que está en funciones y presentó un Punto de Acuerdo en el que propone que al Congreso del Estado se le declare de manera conmemorativa: “LXV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes. Legislatura de la Cultura de Paz”, ella dice que ante tiempos complicados por los altos índices de violencia, es labor de todos los mexicanos unirnos para buscar la paz, mediante el fomento de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida… EL DEBATE sobre los libros de texto continuó ayer en sesión de la Diputación Permanente donde los legisladores Ana Gómez y Juan Carlos Regalado emitieron posicionamientos respecto a los contenidos de los textos que se distribuirán, bueno, aquí no, para el ciclo escolar 2023-2024. Gómez Calzada estableció que los únicos afectados por la decisión de la gobernadora Jiménez de no entregarlos hasta que se resuelvan los procesos judiciales, son los menores, pues con esta decisión la educación recibirá un duro golpe y provocará que la brecha de desigualdad se expanda “ya que las controversias constitucionales pueden durar meses o incluso años en resolverse”. Por su parte, Regalado Ugarte señaló que “la educación debe ser prioridad y para que sea así, debe haber trabajo conjunto entre la Federación y los estados, sin embargo, pareciera ser que para las autoridades estatales, la educación y la infancia no interesan”. Consideró inaudito que se antepongan los intereses políticos al bienestar de los menores; pretenden mal informar a la población y acusan de ideologías que nada tienen que ver con los libros ni con la Nueva Escuela Mexicana… SUBAN EL PIANO, BAJEN EL PIANO se escucha en los pasillos del Poder Judicial, tras la emisión del acuerdo del Supremo Tribunal del Justicia que, entre líneas, parece advertir que no habrá impugnación a la reforma constitucional judicial por parte de los integrantes del STJ, pues con este acuerdo, se cumple con la disposición establecida en el artículo transitorio, reconociendo y generando un acto de acatamiento a la nueva disposición legal. En la reforma se estableció la obligación de rotar a los titulares de los juzgados, pese a que el propio magistrado cuestionó en su momento la intención de reubicarlos porque al principio de su gestión decidió dar una sacudida cambiando de juzgados a sus jueces para que no se anquilosaran. Habrá que señalar que en el fundamento del acuerdo, Rojas García se viste de torero y le pasa el capote a la nueva ley al establecer que la rotación se hará en el caso de los juzgados mixtos de primera instancia del Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto partidos Judiciales de Calvillo, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos y Jesús María, bajo el argumento de que son los que tienen un menor lapso de tiempo de rotación de jueces, para que no dejen todo el trabajo aventado. Del resto de los juzgados del Primer Partido Judicial, que concentra la mayoría, se manifiesta que han tenido recientes cambios de adscripción y no es necesaria su rotación, y en el fondo, qué bueno porque ya se tardan bastante los juicios como para que llegue un nuevo juez a conocer todas las carpetas… ESTRENARON INCINERADOR en el Centro de Salud y Bienestar Animal para dejar de enviar al Relleno Sanitario los restos de ejemplares sacrificados; esa es la buena. La mala es que el equipo no estará a disposición del público en general. Ese sitio también trabaja en la certificación para la norma ISO 001-2015… INICIÓ LA INCORPORACIÓN de jóvenes estudiantes universitarios para quienes deseen recibir el apoyo que otorga el Gobierno Federal, informó la coordinadora del Programa de Becas Benito Juárez en Aguascalientes, Jennifer Parra Salas. Aclaró que en el caso de los niños de educación básica, la incorporación comenzará en el mes de septiembre, una vez iniciado de manera formal el ciclo escolar 2023-2024… NO TUVO EL MAYOR PUNTAJE entre los finalistas al cargo de secretaria técnica ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, pero Brenda Ileana Macías de la Cruz fue la favorita de los integrantes de la junta de gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción y habrá de rendir protesta al cargo en sustitución de Aquiles Romero González… EL OBSERVATORIO de Violencia Social y de Género expuso que la problemática de violencia de género y la protección de la infancia y adolescencia requieren políticas públicas efectivas y una revisión exhaustiva de los procesos legales involucrados. Su titular, Violeta Sabás, destacó que la violencia contra las madres que tienen procesos legales con sus hijos también está generando alarma. En muchos casos, a pesar de las denuncias por agresión por parte del padre, las autoridades otorgan convivencias e incluso, en ocasiones, la custodia y patria potestad a los agresores. Afirmó que la situación es tan crítica que se han presentado demandas para que se cambie la custodia y la patria potestad en favor de los agresores, lo que plantea un cuestionamiento profundo sobre las decisiones judiciales en casos tan delicados. En este contexto, el OVSGA trabaja para abordar estas cuestiones y proponer políticas públicas que puedan prevenir y mitigar tales situaciones… UN PASO AL FRENTE ha dado el Servicio de Administración Tributaria hacia la modernización y la simplificación de los procesos fiscales al lanzar la aplicación Factura SAT Móvil. Esta herramienta permite a los contribuyentes generar, enviar y consultar Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) versión 4.0 de manera rápida y sencilla, directamente desde sus dispositivos móviles. Una de las características es su capacidad para agilizar la digitalización de los procesos de facturación y reducir el uso de papel. Esto no sólo beneficia a los pagadores de impuestos al facilitar sus trámites fiscales, sino que también contribuye al cuidado del medio ambiente. Factura SAT Móvil emerge como un recurso esencial para aquellos que buscan simplificar y optimizar sus procesos de facturación, fomentando la adopción de prácticas más sostenibles y eficientes en el ámbito empresarial. La aplicación demuestra el compromiso del SAT en brindar soluciones tecnológicas que respondan a las necesidades cambiantes de los contribuyentes y promuevan la modernización de la administración tributaria en México…