PREVENIR GOLPES DE CALOR, desde casa, en la familia, entre amigos, en el trabajo, no hay de otra. Es la recomendación del propio IMSS a la ciudadanía ante las altas temperaturas en Aguascalientes y en todo México. Se recomienda evitar la exposición al sol, especialmente de 11:00 a 15:00 horas y mantener una hidratación adecuada con agua simple. El uso de ropa clara, ligera y protector solar es esencial al aire libre. Los grupos más vulnerables incluyen a menores de 5 años y mayores de 65, quienes deben minimizar su exposición al calor. En caso de síntomas como aumento de temperatura corporal o agotamiento, es crucial buscar un ambiente fresco y asistencia médica; tómelo en cuenta… EL BULLICIO, LA TAMBORA, los vendedores, el ir y venir de miles en las inmediaciones del Jardín de San Marcos, -de hecho en declive-, forma parte de la vida de los residentes del tradicional barrio, del “pueblito”. Son tres semanas al año y no se quejan de ello, pero de eso a que ahora el fluido eléctrico no les llegue porque hay que iluminar la zona de Feria, es otra cosa. Veinte horas en penumbra, sin aparatos eléctricos, contaban ayer al mediodía los vecinos del sector y ante las quejas, todo se encaminó hacia la Comisión Federal de Electricidad, y sí, es lo obvio, pero desgraciadamente la paraestatal no parecía tener gran disposición de resolver el encargo y prácticamente “bateó” a los usuarios que hicieron saber la falla en el suministro. El argumento de que hay Feria, no le sirvió de mucho a la otrora empresa de clase mundial; ya veremos cómo les fue hoy… DE MÁS DE UN MILLÓN de ciudadanos credencializados y con derecho a votar, solamente 228 solicitaron su acreditación como observadores electorales en la jornada del 2 de junio. De ellos apenas 140 fueron autorizadas, pocos, realmente pocos para dar seguimiento a la relevante elección; según datos del INE Aguascalientes… LAS JORNADAS LABORALES a las que los policías están sujetos con motivo de la celebración de la Feria Nacional de San Marcos con horario continuo de 24 horas, es un motivo de reflexión, pues si bien existe como cada año la promesa de entregarles un estímulo económico por la extenuante labor, debe hacerse el cálculo en el sentido de valorar la responsabilidad que asumen los elementos para brindar seguridad a los asistentes y las familias. Caso aparte de mencionar, es el del nuevo personal a patines, que debe mantenerse por varias horas con los novedosos dispositivos de movilidad, con los que fueron dotados mujeres y hombres policías para ir sobre ruedas detrás de la delincuencia en el área ferial… NO DEJAN DE SORPRENDER las campañas; y es que en esta ocasión los partidos en disputa han optado por colocar lonas de sus candidatos en casas abandonadas, para generar la percepción de apoyo entre la ciudadanía. Aunque se trata de influir en la percepción de la población, la gente de las colonias ubica perfectamente esos domicilios como casas que están vacías, en las que no se solicita permiso alguno para fijarlas. Lo cierto es que en materia de fiscalización, los partidos deben presentar formatos de autorización sobre la colocación de esta publicidad, y no nos queremos ni imaginar qué tipo de argucias realizan para acreditar este tipo de auditorías ante la autoridad electoral… TIEMPO DE VACACIONES, tiempo de robo en las escuelas, o al menos de intentos. Sin embargo, este año, tanto el Instituto de Educación de Aguascalientes como la Secretaría de Seguridad Pública Estatal han tomado medidas al respecto. La iniciativa conjunta entre estas entidades tiene como objetivo preservar la integridad de los bienes y la infraestructura de las escuelas públicas, evitando que los periodos de descanso se conviertan en oportunidades para los delincuentes. Se ha implementado un protocolo de vigilancia que no sólo abarca la presencia dentro de los planteles, sino también sus alrededores. Este esfuerzo, que también cuenta con la participación de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, busca principalmente prevenir robos y otros actos delictivos durante el receso escolar. Sin embargo, la responsabilidad de la seguridad escolar no recae únicamente en las autoridades. Se hace un llamado a la comunidad, especialmente a padres, madres y vecinos, a sumarse a esta tarea conjunta. Reportar cualquier actividad sospechosa al número de emergencia 911 es crucial para garantizar una respuesta inmediata de las autoridades. Este protocolo de vigilancia va más allá de ser una simple medida de precaución. Es un recordatorio de que la seguridad de nuestras escuelas es una responsabilidad compartida. Proteger los espacios educativos no sólo preserva los bienes materiales, sino que también contribuye a mantener un entorno propicio para el aprendizaje y el desarrollo de nuestros jóvenes…