Que es servidora pública, le recordó la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la alcaldesa con licencia, Teresa Jiménez Esquivel, al resolver por mayoría de votos que su aparición en la película Se busca papá, disponible en Netflix, fue desmesurada.

El ajuste al cobro de las tarifas de consumo eléctrico que se dará a partir de este mes, y que está por encima de la inflación, afectará enormemente al sector pecuario, principalmente a los productores de leche.

ALERTA. Lo ocurrido el jueves en el Senado de la República, donde los legisladores aprobaron la Reforma Judicial que permite la ampliación, por dos años, de la gestión del magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo ésta una ley secundaria y que viola lo establecido en el artículo 97 de la Carta Magna, deja ver, a decir de los conocedores, un intento más del Ejecutivo y Legislativo de proponer, cercanamente, la posibilidad de ampliar el plazo de gobierno también en el Poder Ejecutivo. No hay nada dicho, no obstante, los análisis y conjeturas comienzan a darse. En tanto, abogados locales consideraron que, de continuar avalando este tipo de actos, las autoridades Legislativas y la Ejecutiva seguirán violando las instituciones hasta que se apoderen de todo, de ahí la importancia de la participación activa de la ciudadanía, mediante su voto, sí, en un proceso electoral cercano, pero esto deberá ser siempre y no permitir más acciones que vayan en contra de la voluntad popular y se tenga el autoritarismo. No se puede permitir más la imposición porque, de seguir así, el país podría caer en un precipicio sin ley… QUE ES SERVIDORA PÚBLICA, le recordó la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la alcaldesa con licencia, Teresa Jiménez Esquivel, al resolver por mayoría de votos que su aparición en la película “Se busca papá”, disponible en Netflix, es una sobreexposición de su persona y un posicionamiento injustificado. Fue DESMESURADA su acción, se dijo en el análisis del asunto, promovido por Movimiento Ciudadano, “al grabar una escena; las personas del servicio público no deben utilizar o aprovechar las oportunidades que, con motivo de su encargo, puedan estar a su alcance para posicionarse ante la ciudad porque quebrantan la equidad”, como sucedió con quien también es candidata a una diputación federal plurinominal”. El desliz de la alcaldesa con licencia, pues, obligó a que los magistrados de dicha Sala ordenaran la edición del filme para dejar fuera la participación de Tere Jiménez, y a NETFLIX a retirar el filme de su plataforma hasta que se complete la edición. La película, por cierto, no ha brillado por su éxito. El resolutivo, quizá, abone a su publicidad y quien no la haya visto, se interesará ahora por dedicarle un par de horas a la producción y hasta pondrá atención para identificar a la alcaldesa; claro, antes de que la retiren, así que nadie sabe para quién trabaja… LA CUENTA REGRESIVA este año no es para iniciar la feria, sino para los candidatos a los distintos cargos de elección popular. Unos ya hicieron un primer o segundo recurrido por sus distritos o municipios, según sea el caso, a fin de pretender dar pasos firmes durante los 45 días de proselitismo que les esperan, con el fin de tratar de convencer a los posibles electores. La entrega de dádivas estará muy delimitada, y ahora hasta penada en caso de comprobarse que se dan apoyos a cambio del voto, delito que podrá ser investigado sin necesidad de denuncia por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. En esta elección intermedia, que, se dice, será la más grande de la historia, los políticos deberán tener cuidado en cuanto a los apoyos o souvenirs que entregan a sus simpatizantes o a quienes pretenden convencer, pero también de cómo se los dan, a fin de no incurrir en un delito electoral; pero no sólo eso, se tiene un protocolo sanitario especial para el desarrollo de campañas, de ahí que también deberán estar más atentos a presentar campañas diferentes, ante la nueva normalidad por la COVID-19. Así pues, mientras los candidatos a diputados federales por los tres distritos que corresponden a Aguascalientes ya comenzaron su proselitismo hace 15 días, en el primer minuto del lunes 19, por su parte, los candidatos a cargos locales arrancarán para aprovechar mejor el tiempo corto de campaña. Es así que los candidatos de 11 fuerzas políticas, entre partidos políticos, coaliciones y el partido local, buscarán llegar a las 18 diputaciones de mayoría relativa que se estarán eligiendo, 9 de representación proporcional, 11 presidencias municipales y 86 regidurías. Faltan unas horas, pues, para que las campañas arranquen… EL AJUSTE AL COBRO de las tarifas de consumo eléctrico que se dará a partir de este mes, y que está por encima de la inflación, afectará enormemente al sector pecuario, principalmente a los productores de leche. El presidente de la Unión Ganadera Regional de Aguascalientes, Juan Pablo Franco, lamentó que las promesas del ahora presidente López Obrador, en el sentido de no encarecer la electricidad ni los combustibles, hayan sido palabras que el viento se llevó, lo cual ha generado una mayor crisis para todas las familias, así como para el resto de los sectores productivos. Los ajustes, que se prevén a partir de la siguiente facturación, tendrán impacto en las labores de ordeña, donde el 70% de los costos está relacionado con el consumo de electricidad; de ahí la importancia de que al menos el servicio sea de calidad… REVIRÓ A LOS NOTARIOS la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en Aguascalientes. No le convenció lo expresado por el presidente del gremio de fedatarios, Xavier González Fisher, sobre el cierre de la llave a los créditos para vivienda usada por parte de los bancos importantes y que sea originado por la caída de la cartera crediticia. De acuerdo al presidente de la AMPI Aguascalientes, Mario Álvarez Michaus, para los agentes inmobiliarios de la entidad es muy extraño que este criterio sólo se aplique para el estado de Aguascalientes y para el resto de las entidades, no. “Seguimos sin entender cómo un banco que se dedica a colocar dinero para generar intereses, vea a Aguascalientes de este tamaño, es un tema que hemos subido a nivel nacional con la AMPI y sí es extraño porque en ningún estado de la república pasa esto”. Por lo anterior, dijo que esperan razones de peso por parte de los bancos, por lo que han seguido teniendo reuniones con todos los involucrados en la parte gubernamental, tanto con la Secretaría de Gobierno, la SEGUOT y el Registro Público. Anunció que, hoy, integrantes del Consejo Coordinador Empresarial se reunirán con el gobernador Martín Orozco y éste será uno de los temas a tocar. “Queremos saber si hay algo en lo que podemos colaborar con el Gobierno para destrabar el tema y, obviamente, pedirle al Ejecutivo la atención al tema, ya que son casi 7 meses en que estamos atorados y no sólo es la comisión que podamos cobrar los intermediarios, sino es la participación de valuadores y mucha gente involucrada, como brokers hipotecarios que no pueden tramitar créditos para casas usadas”…