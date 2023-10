Incrementaron 8% este año las pólizas de los seguros de autos dependiendo de la marca y el modelo en las distintas instituciones de seguros.

Feliz, feliz, feliz se mostró durante la presentación de la Coordinación de Alcaldes del PRI, el dirigente local Kendor Macías, al anunciar que el partido tricolor registra un notable crecimiento.

DE NOCHE POR EL PARQUE, será toda una experiencia que por primera vez organiza la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua del estado con el evento «Vida en la Muerte 2023», en el Parque Rodolfo Landeros del 31 de octubre al 2 de noviembre. Habrá actividades gratuitas como recorridos de leyendas en tren y cine al aire libre. Además del andador gastronómico y el concurso «El paso ancestral de la muerte». Se reserva por WhatsApp (449) 490-62-55… EN EL MES DE SENSIBILIZACIÓN sobre el Cáncer de Mama, el IMSS organizó la Segunda Caminata contra esta enfermedad, con la participación de más de 2 mil personas de todas las edades. El delegado Óscar Martínez Rodríguez encabezó el evento destacando la importancia de concientizar sobre el cáncer de mama y la conveniencia de utilizar los servicios de prevención y salud de la institución con oportunidad. Al finalizar la caminata, se ofrecieron detecciones de enfermedades y orientación nutricional. Además, el Voluntariado IMSS Aguascalientes proporcionó prótesis de mama, pelucas oncológicas y gorros terapéuticos a mujeres mastectomizadas… MARTES Y JUEVES de esta semana se llevarán a cabo reuniones con los sacerdotes decanos y los responsables de las comisiones pastorales, con el objetivo de estudiar la metodología que se aplicará en la elaboración del V Plan Diocesano de Pastoral, informó el Obispo Juan Espinoza Jiménez. Después de estas reuniones, se otorgará a los padres una semana de estudio, seguida de actividades en las parroquias para fortalecer el Marco de Referencia y abordar la realidad de la diócesis desde una perspectiva evangélica. Luego, el prelado invitó a la feligresía a seguir orando por el éxito del proceso de elaboración del Plan… 8% INCREMENTARON ESTE AÑO las pólizas de los seguros de autos dependiendo de la marca y el modelo en las distintas instituciones de seguros, así como también por la inflación y al incremento que se ha registrado en el robo de autos asegurados y a la alza en los precios de ciertas piezas de los vehículos, reconoció la presidenta de AMASFAC, Xóchitl Padilla Padilla. “Primero es el tema de la inflación, y otro es también por las refacciones, es decir, si hay desabasto, las piezas son más costosas; entonces no es porque el seguro en sí quiera cobrar más o quiera tener mayor ganancia, es tema de mercado, así como por la siniestralidad. Entre más se roban los vehículos o más accidentes hay, el efecto es el incremento de las primas”. Asimismo, dijo que ha registrado un alza de robos en los autos asegurados en Aguascalientes. Afirmó que lo que les han reportado los usuarios locales es que no necesariamente se los roban aquí en el Estado, “pero lo que sí han visto es un incremento de robo con violencia en las carreteras, en otras entidades y en otras ciudades, sobre todo el mayor porcentaje de robos con violencia es en Zacatecas”… AVANZA la construcción del nuevo Rastro TIF en Jesús María para la matanza de puercos, informó el alcalde José Antonio Arámbula López. El edil jesusmariense comentó que esta obra va a costar cerca de 150 millones de pesos y en la actualidad tiene un avance de casi 15%, en cuanto a la barda perimetral, el movimiento de tierra, la caseta y la cisterna. “La verdad es una obra larga, pero de mucha inversión y de mucha trascendencia, que no solamente es un lugar para matanza, sino que garantiza que la carne que comemos de cerdo vaya con sanidad y calidad y además va a ser para los productores de carne de puerco a nivel regional”. Reconoció que el actual rastro de Jesús María ya ameritaba multas y clausuras, “Ya no daba para invertirle más, no podía crecer, no podíamos poner planta de tratamiento y este nuevo rastro la tendrá y va a garantizar carne de buena calidad para consumo de la región”… ASIENTOS TENDRÁ su Consejo Consultivo Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes. En la Segunda Sesión Ordinaria 2023 del Sipinna Municipal se aprobó por unanimidad la convocatoria para integrarlo; en ella se busca la participación de niños de 9 a 12 años, con 18 miembros en total, 3 por cada delegación del municipio. Se publicará en redes sociales y la página web del municipio, con plazo hasta el 5 de noviembre y resultados el 15 del mismo mes. La secretaria ejecutiva del Sipinna Estatal, Blanca Rivera Río Flores, elogió esta decisión y agradeció a la presidenta del DIF Municipal, Nereida Dueñas Rincón, por su apoyo en la realización del Foro de Participación en Villa Juárez… FELIZ, FELIZ, FELIZ se mostró durante la presentación de la Coordinación de Alcaldes del PRI el dirigente local Kendor Macías, al anunciar que el partido tricolor registra un notable crecimiento. «Cuando llegamos a esta dirigencia teníamos poco más de 5 mil miembros y hoy podemos presumir que casi hemos duplicado esa cifra», declaró Macías. «Además, hemos pasado de tener un par de alcaldes a contar con 4 alcaldías en el estado, lo que nos convierte en el partido con más presidentes municipales en la entidad». Dijo que este crecimiento no sólo se refleja en el número de alcaldes sino también en la creación de una coordinación efectiva entre ellos. «Hemos establecido un respaldo y una comunicación constante entre los alcaldes para trabajar juntos en objetivos comunes», afirmó Macías. «Esto fortalecerá nuestra posición de cara a las próximas elecciones, y esperamos que los ciudadanos reconozcan el trabajo que estamos realizando». Por su parte Margarita Gallegos, la presidenta de la coordinación y una de las alcaldesas priistas, se mostró emocionada por la creación de esta coordinación y destacó la importancia de la comunicación constante entre los alcaldes. «Esta iniciativa permitirá ejercer una política de alto valor para los ciudadanos, brindar resultados irreprochables y marcar la diferencia», dijo…