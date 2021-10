Una puñalada en la espalda de los mexicanos es la Reforma Eléctrica de AMLO, dijo el ex candidato presidencial Gabriel Quadri, al reunirse con empresarios locales.

Tras el anuncio de la impugnación que hará el panista Manuel Cortina Reynoso del proceso interno de elección del dirigente estatal del PAN, Javier Luévano Núñez consideró que el anuncio es a destiempo y sin sustento.

JUEGO DE COLORES… luego de la especulación porque en el primer cambio de administración municipal, el miércoles pasado en esta capital, donde acompañó a Leonardo Montañez, el gobernador fue observado porque llevaba una corbata naranja y no azul PAN, presumiendo que se trataba de una afrenta al dirigente nacional de su partido, Marko Cortés, antier Martín Orozco quiso dejar en claro tal vez, que el cambio de color de corbata no tiene tintes partidistas, sino simple comodidad o gusto para el día, ejemplo es que ayer en los actos de toma de protesta matutinos, se dejó ver con esa pieza de su vestimenta en tono beige, casi café; ya por la tarde estuvo con la priista Margarita Gallegos, en donde para ir acorde al lugar en que estaba, el bastión priista de Aguascalientes, se decidió a portar una corbata rojo PRI. Lo cierto es que si lo hizo como travesura, le salió muy bien, pero si no lo hizo con esa intención, también le salió muy bien para hacer reaccionar a sus detractores que dentro de su partido, no son pocos… PURA PERSONALIDAD pudo verse por Aguascalientes en estos días de cambios en los gobiernos municipales, si bien el dirigente nacional del PAN estuvo un par de días en la entidad para acompañar a los alcaldes emanados de sus filas, ayer estuvo René Bejarano, el padrino del ex diputado Heder Guzmán, quien no se le separó ni un momento en su recorrido por los municipios de Rincón de Romos, Asientos y El Llano, que ahora son gobernados por militantes ya sea de MORENA en el caso de los dos primeros y del PT en el caso de El Llano, si bien también estuvo con Eulogio Monreal, dirigente estatal morenista, hubo comentarios en susurro, que Bejarano no sería el mejor representante de la izquierda, pero lo cierto es que por acá anduvo placeándose… UNA PUÑALADA EN LA ESPALDA de los mexicanos es la Reforma Eléctrica de AMLO, dijo el ex candidato presidencial Gabriel Quadri, al reunirse con empresarios locales. En un panel conformado por socios de Coparmex en donde se tuvo la presencia de los diputados federales por Aguascalientes y la invitación al ex candidato presidencial para comprometerlos a ir en contra de la reforma energética, Gabriel Quadri advirtió que la reforma además de contaminar e ir en contra del progreso, también generará más desempleo. Sin embargo, el ex candidato presidencial, dijo estar seguro que la reforma no va a pasar pues ningún partido, a excepción del que gobierna en el país, podría aprobarla… AHÍ ESTUVO la diputada federal Tere Jiménez y también tuvo oportunidad de exponer la postura del Grupo Parlamentario del PAN. En el evento, que contó con la presencia de reconocidos empresarios y personalidades, la legisladora federal se manifestó en contra de cualquier iniciativa distinta al desarrollo sostenible. En ese contexto, explicó que esta propuesta del Ejecutivo pretende resolver problemas actuales y necesidades del futuro del país, pero con la mirada puesta en el siglo pasado: "Esta iniciativa pretende que el Gobierno vuelva a tener bajo su control el Sistema Eléctrico Nacional, además de establecer a la energía y al litio como mineral estratégico"… A PROPÓSITO DEL PAN y tras el anuncio de la impugnación que hará el panista Manuel Cortina Reynoso del proceso interno de elección del dirigente estatal del PAN, Javier Luévano Núñez consideró que el anuncio es a destiempo y sin sustento. "No se vale desacreditar todo un proceso que involucra una Comisión Estatal Organizadora, un Consejo Estatal, una Comisión Permanente, o sea, es lamentable este tipo de decisión". Dijo que si bien son voces respetables, al llegar a esos caminos jurídicos hay que atenderlos y que se resuelva en tiempo y forma. Sin embargo, dijo que no va a parar y con su equipo continuará y esperarán la validación de la candidatura. “Estamos listos para arrancar con la campaña interna el 22 de octubre. Nosotros no nos detendremos”. Calificó el anuncio de Cortina como un ruido sin forma ni fondo. “Creo que los que estamos en esto, en la política y dentro del partido, sabemos como se dice coloquialmente en la política y en el partido, que para lograr los proyectos, se requieren las 3 S: suelo, sudor y saliva, entonces pues qué lástima que tomen ese camino de la desacreditación”… POR SU PARTE la senadora Martha Márquez Alvarado celebró el anuncio hecho por Manuel Cortina Reynoso a quien calificó como un gran panista para dirigir el partido a nivel estatal, afirmando que se debería buscar al mejor y Manuel tiene kilómetros de distancia de quienes hoy se inscribieron, de quienes sí les permitieron el registro. Qué bueno que emprende esta lucha, ojalá en el PAN las cosas se compongan, sean escuchadas esas voces como la de Manuel que tiene toda la autoridad, una carrera técnica, política y tiene calidad moral para hablar y señalar las cosas… LA SUPERDELEGADA Nora Ruvalcaba Gámez reconoció que a la fecha va muy bajo el registro de niños, niñas y adolescentes para la vacunación de 12 a 17 años, por lo que solicitó al IMSS, ISSSTE e ISSEA censar para ver quiénes son los candidatos de la vacuna y agilizar la planeación de esta estrategia el próximo 18 de octubre. “Nos anunciaron que vamos a recibir 7 mil dosis de Pfizer para niños, niñas y adolescentes y sin embargo el registro sigue muy bajo”. Detalló que en Aguascalientes había 273 menores registrados en la plataforma hasta que se dio la información el pasado martes, por lo que dijo desconocer por qué va tan bajo el registro, sin embargo, esperan un incremento a partir de los censos que haga el sector salud en el Estado… VECINOS VIGILANTES del municipio de Real de Asientos se hicieron presentes ante el alcalde que comienza funciones, José Manuel González Mota, a quien le pidieron atención a sus demandas. Justo para saber su opinión respecto a este tema del grupo ciudadano de autodefensa de la seguridad del lugar, se intentó tener contacto con el diputado Juan Luis Jasso, quien hace apenas unos 22 días dejó de ser alcalde de aquel lugar, pero también decidió no contestar su celular ni los mensajes solicitando entrevista para tratar el tema que no es poco delicado. Lo mismo se intentó con el otra vez Presidente Municipal, pero resulta entendible que no atendiera las llamadas, considerando que estaba de fiesta. El tema en Asientos debería preocupar y ocupar de inmediato a las autoridades…