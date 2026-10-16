Empanizado, el auditorio de la Unidad de Estudios Avanzados de la UAA reunió a los dos contendientes a la candidatura panista a la gubernatura del Estado, así como a dos aspirantes a la candidatura por la alcaldía capitalina, quienes juntos, pero no revueltos, posaron para la foto.

BUENOS VECINOS, pretenden ser los municipios de Jesús María y Aguascalientes, cuyos cabildos aprobaron un convenio de colaboración para poner orden en la prestación de servicios públicos y la regulación de negocios en sus límites territoriales. El alcalde de Jesús María, César Medina Cervantes, explicó que el acuerdo, cuya firma está prevista para el próximo martes, contempla vialidades como Tercer Anillo, Eugenio Garza Sada, Arroyo del Molino, Paseo Chicahuales, Universidad, Independencia y Zaragoza, donde las fronteras municipales suelen complicar la distribución de responsabilidades. Posteriormente se definirán acuerdos específicos sobre agua potable, alumbrado público y supervisión de establecimientos comerciales, incluidos restaurantes y bares. La intención es que cada ayuntamiento sepa qué le toca atender, porque para los vecinos poco importa de qué lado de la raya viven cuando falta el agua, se apaga una luminaria o nadie se hace cargo de poner orden… EMPANIZADO, el auditorio de la Unidad de Estudios Avanzados de la UAA reunió a los dos contendientes a la candidatura panista a la gubernatura del Estado, así como a dos aspirantes a la candidatura por la alcaldía capitalina, quienes juntos, pero no revueltos, posaron para la foto. Y es que el Foro del Agua “Cada gota cuenta, cada acción también”, convocado por el diputado federal panista Paulo Martínez, este jueves reunió al senador también del PAN Juan Antonio Martín del Campo, al alcalde Leo Montañez, al coordinador de gabinete estatal, José Juan Sánchez Barba, así como a la coordinadora de la bancada panista en el Congreso local, Alma Hilda Medina Macías. La última permaneció entre los invitados especiales, mientras que José Juan presumió el currículum vitae y destacó ser colaborador tanto de Leo Montañez como de Toño Martín del Campo, en sus respectivas administraciones municipales. A falta del rector de la UAA, Juan Carlos Arredondo, que tuvo que acudir a una reunión de ANUIES, el invitado principal, subdirector jurídico de la Comisión Nacional del Agua, afirmó que para el Gobierno de México el vital líquido no tiene color, lo cual fue secundado por el alcalde capitalino, Leo Montañez. Óscar Zavala Gamboa, representante federal, hizo bien la tarea, manejando de memoria los números de la estadística de la Conagua a nivel local y reconoció una deuda histórica en el abatimiento de los rezagos de trámites; en un gesto de civilidad política, celebró que su encuentro con los diputados federales Paulo Martínez y Humberto Ambriz fuera en un evento académico y no en las reuniones de trabajo de la Cámara de Diputados para el análisis de la Ley de Aguas Nacionales, donde, por lo visto, la cordialidad no fluye con la misma facilidad que los discursos… BAJO SOSPECHA, quedó la reforma en materia catastral para el senador panista Toño Martín, quien, junto con la bancada del PAN en el Senado, advirtió que la pretendida armonización podría restar autonomía a los municipios y abrir la puerta a incrementos en el impuesto predial. Cuestionó que el Gobierno Federal concentre información sobre propiedades, propietarios y valores catastrales, sin que quede claro el destino de semejante banco de datos… NOVIA DE TODOS, comprometida con nadie, así anda la exalcaldesa de Aguascalientes Lorena Martínez Rodríguez, quien confirmó que mantiene conversaciones con varios partidos políticos, incluido el PAN, y que analiza distintas invitaciones para regresar a las boletas en 2027. Aseguró que todavía no sabe si buscará la Presidencia Municipal de Aguascalientes o una diputación federal, pero de algo está convencida: “estar en la boleta”. Sin militancia partidista que la ate y con varias puertas entreabiertas, la exalcaldesa se toma su tiempo para decidir qué hora de gobernar. Por lo pronto, no tiene candidatura definida, pero sí la certeza de que habrá lugar para ella en la contienda. Falta saber quién le presta las siglas y, sobre todo, quién termina pagando la boda… UNA VIDA DE SERVICIO, la que han dedicado al ISSSTE los 180 trabajadores reconocidos por su trayectoria de entre 10 y 55 años de antigüedad, durante una ceremonia celebrada en el auditorio Dr. Pedro de Alba de la UAA. La distinción especial fue para José Héctor Martínez González, del Departamento de Recursos Materiales y Obras, quien cumplió nada menos que 55 años de labor ininterrumpida. La subdelegada médica, Rosa María González Rodríguez, y la secretaria general de la Sección VII del SNTISSSTE, Amada Herlinda Martínez Ramos, destacaron el compromiso del personal que sostiene la atención a la derechohabiencia. Un merecido reconocimiento para quienes han visto pasar administraciones, directivos y reformas, pero siguen al pie del cañón, cumpliendo una labor que pocas veces recibe los reflectores que merece… OTRO JALÓN DE OREJAS, propinó el dirigente estatal del PRI, Kendor Macías, al Gobierno Federal, al exigir que resuelva de una vez por todas el desabasto de medicamentos y las deficiencias hospitalarias que mantienen a pacientes sin tratamientos y al personal médico sin insumos suficientes. En rueda de prensa, el priista volvió a cuestionar aquella promesa de tener un sistema de salud como el de Dinamarca y reclamó respuestas concretas. Seguramente en Palacio Nacional ya encendieron las alarmas y no han podido conciliar el sueño ante semejante reprimenda. En otros asuntos, la diputada Lucy de León, representante del Distrito 12, destacó su trabajo en la Comisión de Fortalecimiento Municipal y calificó de histórica la creación del nuevo municipio, mientras la dirigencia presumió sus actividades legislativas y territoriales…