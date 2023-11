No descartan madruguete en el Congreso del Estado y que un día de éstos nos desayunemos la noticia de que el impuesto a la “muerte” resucitó como Lázaro.

PARECE DAR TUMBOS a once años de su implementación, la campaña mercadológica del Buen Fin, entre la falta de difusión y acompañamiento oficial. Hoy en día hay estrategias de ventas mediante descuentos que han resultado mucho más atractivas como Hotsale o Blackfriday, donde las personas están esperando esos días en específico para acceder a buenos descuentos. Lo cierto es que el Buen Fin también ha sido usado para sacar mercancías electrónicas que están en fase declive y algunos establecimientos también han generado falta de confianza hacia las promociones al detectarse incrementos previos a algunas mercancías antes de que inicie formalmente esta etapa de Buen Fin. Por otra parte, las autoridades a nivel federal no han puesto interés en estrechar esfuerzos con el sector comercio formal, mientras que la permisividad en el caso de los gobiernos locales, genera que los comercios informales y el ambulantaje tomen una buena parte de la tajada sobre las ventas que esperan obtener los locales establecidos… NO DESCARTAN MADRUGUETE en el Congreso del Estado y que un día de éstos nos desayunemos la noticia de que el impuesto a la “muerte” resucitó como Lázaro a instancias del alcalde que mañana rinde informe, pasando de tasa cero a 1.2%. Y es que ayer se declaró en sesión permanente la Comisión de Vigilancia y su presidente, el diputado Jaime González de León, dijo que avanzan en el estudio y ajustes a los proyectos de presupuesto estatal de egresos y leyes de ingresos del Gobierno del Estado y de los once ayuntamientos, para el ejercicio fiscal 2024; además está en comunicación con titulares de las alcaldías para configurar las reglas fiscales que entrarán en vigor el primer día del próximo año. Y si no convence a Leo de que ese gravamen no tiene razón de ser, el impuesto a la “muerte” nos dará la bienvenida con el arranque del año. Del Paquete Económico estatal, el secretario de Finanzas, ingeniero Alfredo Cervantes, informó que acudirá al pleno legislativo el 30 de noviembre… QUINCE TIRADORES hay para la silla que aventó Marcos Tachiquín como comisionados de transparencia. Ayer, en sesión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Congreso local se dio a conocer la lista de aspirantes para chambear en el ITEA y la integran: 1.- Lic. María Elisa Fernández Franco; 2.- Mtro. Jorge Fernando Guel Saldívar; 3.- Lic. Luis Fernando Nájera Méndez; 4.- Mtro. José Antonio Garza Tristán; 5.- Mtro. Óscar Arturo Gutiérrez Acevedo; 6.- Mtra. Mónica Patricia González Estrada; 7.- Lic. Enrique Pineda Manríquez; 8.- Mtro. José Luis Álvarez Sánchez; 9.- Lic. Jesús Antonio Muñoz Solano; 10.- Lic. Jesús Alejandro Aizpuru Zacarías; 11.- Lic. Israel Ángel Ramírez; 12.- Lic. David Antonio Chávez Rosales; 13.- Lic. Jesús Alfredo Nieto Estébanez; 14.- Lic. Elizabeth Zúñiga Díaz; 15.- Lic. Luis Emmanuel Gaytán Ibarra… MARCADA POR LA AGITACIÓN y los cuestionamientos, esta semana nos hizo ver cómo el SNTE enfrentó una manifestación y paro de labores que evidenciaron la falta de representación y liderazgo de Ramón García Alvizo, su líder sindical. La situación, lejos de ser controlada, se les escapó de las manos a las autoridades sindicales, generando un malestar palpable entre los maestros. García Alvizo minimizó el impacto de los inconformes, negándose a abordar las preocupaciones de la multitud congregada afuera de sus aposentos laborales. La falta de respuesta y postura llevó a los maestros a desconocerlo como su representante, exigiendo su renuncia con el contundente grito de «Fuera Alvizo». La tensión se extendió hasta las autoridades del Instituto de Educación de Aguascalientes, que se vieron desprovistas de su cabeza, Lorena Martínez Rodríguez, ausente debido a su participación en un foro en la Ciudad de México del que regresó presurosa en el avión de la tarde. María de los Ángeles Aguilera Ramírez, secretaria ejecutiva del IEA, junto con Enrique García López, subsecretario general de Gobierno, se vieron impotentes para amortiguar a los manifestantes. Contrariamente a lo ocurrido en otros estados, ni Alvizo ni Lorena lograron detener a tiempo el malestar, lo que llevó a los maestros a marchar hasta Palacio de Gobierno. La gobernadora, ante la presión y la necesidad de abordar la situación, se vio obligada a modificar su agenda para atender a los docentes. Tras negociaciones, se lograron acuerdos que devolvieron la paz a la «Tierra de la Gente Buena». Sin embargo, este episodio deja en el aire la pregunta crucial: ¿estamos ante el preludio de un cambio en el liderazgo sindical y la relación entre los maestros y las autoridades? Ojalá este incidente sirva como un llamado de atención, invitando a la reflexión profunda sobre las dinámicas internas del sindicato y la necesidad de una comunicación más transparente y efectiva entre las partes involucradas. La crisis actual podría ser el catalizador para un cambio necesario y positivo en el sistema educativo, poniendo en primer plano las demandas legítimas de los maestros y la importancia de un liderazgo sindical comprometido con el bienestar de la comunidad educativa… RESPUESTAS DEMANDAN a la gobernadora Tere Jiménez y al fiscal Jesús Figueroa a través de un comunicado varias organizaciones de la sociedad civil como CECADEC, Colegio de Profesionistas en Sexología, Instituto Superior de Educación Sexual, Pro Salud Sexual y Reproductiva, Clínica de la Diversidad Sexual SURA, CODDEC, Fundación México Vivo, Colectivo Ollin, VIHDHA, Mexicanas en Acción Positiva, entre otras, y que se evite toda clase de revictimización para Ociel Baena y Dorian Daniel, sus familiares y seres queridos, frenando los discursos de odio y falsas especulaciones en torno a este caso; que se investigue en estricto apego a derechos humanos y protocolos correspondientes para investigar y juzgar crímenes en población LGBTIQ+; que se garantice el acceso a la justicia para los fallecidos, sus familiares y seres queridos; que el Estado garantice la seguridad y protección de las personas LGBTIQ+, especialmente para activistas y luchadores sociales a favor de los derechos humanos de la diversidad…