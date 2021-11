Empresarios promotores y desarrolladores de vivienda tienen activa una campaña en redes sociales, a través de la Canadevi, con un pronunciamiento breve pero contundente respecto de su rechazo al aumento en 50% al ISABI para el próximo año.

A UN MES DEL INICIO de la administración municipal de Leonardo Montañez Castro, lamentablemente no ha tenido la delicadeza ni la cortesía de presentar físicamente su Gabinete ante el Cabildo de Aguascalientes. Y es que los regidores desconocen las razones por las cuales el secretario de Servicios Públicos, Edson Camarillo, apenas duró unos días y fue sustituido por Carlos España Martínez… EVOCANDO LA VIEJA USANZA, el regidor de Movimiento Ciudadano, Gustavo Granados Corzo, solicitó conocer ya el programa de trabajo de los primeros 100 días del alcalde capitalino, lo cual se hace en todas las presidencias municipales con tamaño similar a la de Aguascalientes, dijo. Consideró que también ya debería estar trabajando en el Plan Municipal de Desarrollo en el sentido de que la ciudadanía entre a participar y construirlo acorde a las necesidades de Aguascalientes; dicho sea de paso, parece que no a todos satisface su labor de desmalezamiento sabatino… MENOS AÚN GUSTÓ el incremento del 50% al ISABI aprobado por mayoría del Cabildo Capitalino para aplicarse el próximo año, si y sólo si el Congreso lo avala. De tal forma que empresarios promotores y desarrolladores de vivienda tienen activa una campaña en redes sociales, a través de la Canadevi, con un pronunciamiento breve pero contundente respecto de su rechazo a tal medida… RESPONDÓN RESULTÓ el dirigente del partido político MORENA en Aguascalientes, Eulogio Monreal, respecto de los señalamientos que aspirantes a la candidatura a gobernador hicieron en el sentido de que en el proceso de registro se notaron los dados cargados para ciertos actores, tal y como lo hizo el ex titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, Ricardo Rodríguez Vargas. De acuerdo con el dirigente morenista, este señalamiento está fuera de contexto ya que cuando se hizo ni siquiera habían comenzado los registros y no se tenía siquiera el conocimiento de quienes se iban a registrar, por lo que negó categóricamente que los dados estuvieran cargados, tal y como señaló. Asimismo, Monreal aseguró que en MORENA siempre se ha cuidado que los procesos internos se lleven con democracia y alejados de toda práctica que pudiera pensar en favoritismos al interior del partido. Así lo dijo… FUERON 17 REGISTROS -a propósito de MORENA-, los que quedaron plasmados buscando ser el próximo candidato a gobernador del Estado; once mujeres y 6 hombres. De acuerdo a los tiempos de MORENA a nivel nacional, esta semana la lista de aspirantes será depurada en todas las entidades donde habrá elecciones, pues la idea es que antes de que termine el año se realicen las encuestas para definir a sus cuadros… UN NUEVO TONO mostró el fin de semana la senadora por Aguascalientes, Martha Márquez Alvarado, quien luego de haber hecho pública su renuncia al Partido Acción Nacional, sostuvo una reunión con figuras de la política local tales como Gabriel Arellano de Movimiento Ciudadano, Arturo Ávila de MORENA, Norma Guel del PRI, entre otros. En entrevista con El Heraldo dijo que ha tenido diálogo con personas, más que con partidos. “Es con personas que me conocen y sobre todo que reconocen el trabajo que he realizado”. Asimismo, dijo que a partir de ahora estará dialogando con algunos líderes de distintos partidos. “Eso es a lo que me enfocaré para ver qué podemos hacer por nuestro Estado, no lo manejaré todavía como algún partido”. Indicó que va a iniciar un diálogo con la regidora priista Citlali Rodríguez, con Gabriel Arellano Espinosa de Movimiento Ciudadano, con Arturo Ávila de MORENA y con más gente y liderazgos de esos partidos del PRD, de Movimiento Ciudadano, del PRI y de MORENA. “Creo que en todos los partidos hay quienes están convencidos de las causas y hay quienes están siendo congruentes, creo que me juntaré con quienes sean congruentes y claro que con panistas, hay panistas con quienes tengo una gran amistad y seguirá existiendo esa amistad”. Enfatizó que en cuanto a su trabajo en lo legislativo seguirá como independiente hasta ahora y según lo que construyan para bien de Aguascalientes. “Comenzaré apenas, eso sí aclararlo, nunca traicioné al PAN en toda mi militancia y por lo mismo se da mi renuncia porque no voy a apoyar esos proyectos del PAN llenos de corrupción, siempre he sido así, honesta, digo las cosas de frente y hoy lo digo así a todos los que no estén de acuerdo con esos proyectos de corrupción, en mi encontrarán una líder que podrá encabezar esos esfuerzos para que en Aguascalientes tengamos gobiernos honestos”… SIGUE EN LAS NUBES o de plano ya no quiere meterse en camisa de once varas, el actual dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Gustavo Báez Leos, toda vez que El Heraldo quiso conocer de viva voz del líder blanquiazul su opinión en torno a la acusación hecha por la senadora Martha Márquez sobre los contratos de la ex alcaldesa Tere Jiménez para modernizar luminarias que favorecen a empresas vinculadas con panistas, sin embargo, a pesar de la insistencia nunca contestó su teléfono… EN LA SEGUNDA CUMBRE Latinoamericana sobre la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos en América Latina y el Caribe, participará Luis Miguel Rentería Arias, vicepresidente nacional de la región centro de la Confederación de Centrales de Abasto (CONACCA), los días 17 y 18 de noviembre. Se tiene registrado que 220 millones de toneladas de alimentos se pierden cada año en esta región… NO A LOS ANAFRES y sí a la revisión de instalaciones eléctricas y de gas ha hecho el coordinador de Protección Civil municipal, Eduardo Muñoz de León e hizo un llamado a la ciudadanía para que en esta temporada en que aumenta el frío, extreme precauciones y con ello evite intoxicaciones o incendios dentro de los domicilios. Y es que este tipo de incidentes aumentan alrededor de un 50% en el mes de diciembre… CONTENTOS están los representantes de las Instituciones Particulares de Educación por lo exitoso que ha sido el proceso de participación pública en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, (CONAMER), donde 95% de los comentarios son en contra de la NOM-237, cuyo proceso de consulta terminó ayer lunes 15 de noviembre…