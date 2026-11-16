Rebotada por omisa, la reforma al Código Civil del Estado aprobada en septiembre de 2024 llegará este miércoles al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el proyecto del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García prevé dar la razón a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

ACORRALADAS POR SUS BASES, las cúpulas empresariales más influyentes terminaron por alinearse para fijar un frente común contra el proyectado alza al Impuesto Sobre Nómina para 2027, luego de que varios dirigentes que pretendían hacerse a un lado o mantener un cómodo perfil bajo fueran obligados por la presión directa de sus propios agremiados a firmar el reclamo; un tironeo del sector privado que ya maneja sobre la mesa escenarios de contención que van desde congelar la tasa en el 2.5% actual o aceptar un ajuste mínimo, pero exigiendo a cambio la creación de un órgano de consulta y decisión que garantice que lo recaudado regrese efectivamente a proyectos de impulso empresarial, justo la bandera con la que en su momento se justificó la creación de este gravamen… REBOTADA POR OMISA, la reforma al Código Civil del Estado aprobada en septiembre de 2024 llegará este miércoles al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el proyecto del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García prevé dar la razón a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y tumbar los cambios que, escudados en una supuesta intención de proteger a la niñez, terminaron atropellando la capacidad jurídica de las personas con discapacidad; una pifia del Congreso local que no solo impuso restricciones abiertamente discriminatorias para que este sector pueda casarse, adoptar o ejercer la patria potestad, sino que cometió el pecado capital de legislar sobre sus vidas sin haber tomado en cuenta el trámite elemental de realizar una consulta previa… CAUTOS O APAGADOS, los productores agrícolas de Aguascalientes decidieron marcar distancia y guardaron silencio absoluto hasta el día de ayer respecto a la movilización nacional convocada para este martes, evitando anunciar cierres o sumarse en territorio estatal al reclamo por mejores precios de garantía ante el gobierno federal; una prudencia local que contrasta con la tormenta vial que se avizora en los tramos vecinos de la carretera federal 45 en Jalisco y Guanajuato, donde el campo sí prevé ahorcar la circulación para presionar a las autoridades, dejando a las parcelas acicaladas en la duda de si el gremio de casa optó por la diplomacia o simplemente prefirió ver la tempestad desde la barrera… ENDULZANDO EL ANZUELO, el Servicio de Administración Tributaria soltó su tradicional carnada de fin de año al anunciar el sorteo del Buen Fin 2026 con una bolsa de 400 millones de pesos a repartirse en más de 321 mil premios —encabezados por el premio mayor de 250 mil pesos— para quienes pagaron sus compras del 13 al 16 de noviembre con plásticos bancarios y montos desde 250 pesos; un automatismo con el que la autoridad fiscal buscó incentivar el tarjetazo sin necesidad de registro previo, aunque con una larga lista de letras chiquitas que dejó fuera los pagos en efectivo, tarjetas departamentales o billeteras digitales, además de aplicar vetos fulminantes al consumo de alcohol, cigarros y medicinas, mientras los ansiosos compradores aguardan al 4 de diciembre para saber si la suerte los premiará o si el verdadero ganador del rastreo de sus hábitos de consumo seguirá siendo el propio fisco… AJEDRECISTA MULTIFACÉTICO, el senador Juan Antonio Martín del Campo desplegó una nutrida agenda que abarca desde la protección animal hasta la infraestructura vial; en el ámbito local apadrinó la «Ley Loba» —iniciativa que presentará la diputada Mirna Medina para proteger animales comunitarios, sancionar el abandono, obligar a agresores a pagar gastos veterinarios e imponerles terapia psicológica—, mientras que desde la Cámara Alta impulsó un paquete de cuatro iniciativas sobre transporte ecológico, cobro por minuto en estacionamientos, prohibición del overbooking aéreo y mayor seguridad en transporte de carga; rematando su pasarela al meter la cuchara en la agitada polémica de la tienda de conveniencia en Guadalupe González y Eugenio Garza Sada, donde apoyó la postura de los exgobernadores Martín Orozco y Luis Armando Reynoso al sugerir sin empacho la expropiación de terrenos para garantizar el derecho de vía y rescatar la movilidad colapsada de la capital… A FRENAZO BANCARIO, la Asociación de Gasolineros Unidos del Centro (GASUCEN) alzó la mano para pedir que la imposición del pago digital obligatorio en las estaciones de servicio se aplique con gotero y sin prisas, aduciendo que entre el 25 y 30% de la población mexicana —más de 25 millones de personas— sigue fuera del sistema financiero y se quedaría literalmente varada sin poder cargar combustible; un reclamo encabezado por su presidente Alfredo López Muñoz, quien aclaró que el sector no le huye a la tecnología ni a las tarjetas, pero advirtió que pretender borrar el dinero en efectivo de un plumazo es ignorar la cruda realidad del país y ahorcar a los usuarios no bancarizados que dependen del billete diario para mover sus vehículos…