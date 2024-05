Romina Gabriela Gutiérrez (MC) y Leticia Olivares de la coalición Fuerza y Corazón por Aguascalientes (PAN-PRI-PRD) no tuvieron interés de participar, en el debate del IEE entre aspirantes a la alcaldía de Tepezalá.

PARA LA OCTAVA jornada de debates locales ayer a las 5 de la tarde se contó con la presencia de los candidatos del Distrito 10: Ángel Martín Ortega (PT), Litzy Jacqueline Naranjo (PVEM), Jonathan Andrés Ortega (MC) y Nancy Jeanette Gutiérrez (PAN-PRI-PRD). Rosalva Mendoza (MORENA) había anunciado su participación, pero finalmente declinó. En el de las 8 PM, que fue por la presidencia municipal de Tepezalá, estuvieron: Antonia Cervantes (PT), Celia Villalobos (MORENA), y Cristina Rodríguez (PVEM). Romina Gabriela Gutiérrez (MC) y Leticia Olivares de la coalición Fuerza y Corazón por Aguascalientes (PAN-PRI-PRD) no tuvieron interés de participar… SIN DECIR AGUA VA hubo cambio de delegado y jefe de Prestaciones Médicas en el IMSS Aguascalientes. La inopinada salida de Óscar Arturo Martínez Rodríguez y el traslado de José de Jesús Chávez Martínez como delegado a Nayarit, sorprendieron, podrían generar vacío, pero también expectativas. Y es que la población usuaria de los servicios médicos esperaría que ahora sí arreglen y pongan a funcionar los elevadores de las unidades médicas familiares que, como la 7 y la 8, tienen meses sin operar con todo lo que conlleva para quienes tienen dificultad de subir y bajar escaleras para lograr atención, o bien que pongan al día la muy atrasada agenda de cirugías para las que el pretexto de la pandemia ya no aplica. Todavía no es oficial, pero el nuevo titular sería el doctor Misael Ley Mejía y todavía no hay el jefe de Prestaciones Médicas; ojalá traiga muchas ganas de trabajar porque vaya que hay pendientes por desahogar… EN TRABAJO DE COMISIONES, el Congreso aprobó una reforma a la Ley de Participación Ciudadana para establecer el término de Presupuesto Participativo. Esta reforma garantiza una partida en el Presupuesto de Egresos para obras derivadas de este mecanismo. También, un dictamen que reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo y que ampliará las facultades de las comisiones ordinarias y especiales, permitiendo al Pleno formar comisiones especiales para asuntos específicos y declarar su extinción una vez cumplidos sus objetivos… A SU VEZ, EL CABILDO capitalino, en sesión abierta, respaldó la reforma constitucional estatal para que extranjeros naturalizados puedan aspirar a cargos en el Ayuntamiento de Aguascalientes y eliminar la distinción entre mexicanos por nacimiento y naturalización en los requisitos. El alcalde José Juan Sánchez Barba destacó que la disposición fue enviada por el Congreso del Estado, argumentando que esta medida se está implementando en todo el país para evitar la discriminación y promover una mayor inclusión en la vida política local. Esta reforma constitucional representa un paso hacia la igualdad de oportunidades para todos los residentes de Aguascalientes, independientemente de su origen; aún debe ser aprobada por la mayoría de los 11 cabildos municipales para entrar en vigor. Se espera que este proceso se lleve a cabo en las próximas semanas, lo que abriría la puerta a una mayor diversidad en la representación política a nivel local… LA TAN LLEVADA Y TRAÍDA figura de extinción de dominio, como herramienta para quitar los recursos ilegales obtenidos a la delincuencia organizada es un aspecto sobre el que se generó polémica, aunque en la actualidad pareciera que se convirtieron en otras líneas más que se encuentran en el marco normativo, pero poco se aplican. Tan es así que la Fiscalía General de la República inició tareas de capacitación, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Extinción de Dominio para capacitar al personal de la delegación estatal de la FGR, así como a trabajadores de la Fiscalía del Estado y el Poder Judicial del Estado. Esta capacitación se enfoca en los aspectos clave para lograr la extinción de un bien inmueble, como es la preparación de la acción, la forma en la que se ejercita y las fases necesarias del juicio para acreditar la procedencia de la extinción de manera legal… EN LA CANACO local, su presidente Miguel Ángel Breceda Solís consideró necesario que en los debates de candidatos se incluya el tema de impulso al desarrollo económico, a través de los apoyos al emprendimiento y pequeños negocios, como un aspecto que es fundamental para alentar la economía local, y que por cierto es algo de lo que poco se ha abordado dentro de las agendas políticas de estas campañas electorales, que se han enfrascado en la disyuntiva de quienes son más corruptos, vaya difícil decisión para la ciudadanía… ¿CUÁNTOS VOTOS aportará el PRI estatal a Xóchitl Gálvez y todos los candidatos de la coalición PAN-PRI-PRD con las posturas de su presidente, Kendor Macías, arremetiendo contra Movimiento Ciudadano, como si el país estuviera atento a sus palabras? Que si el partido naranja socava el bienestar de México al fragmentar el voto de la oposición. Que si Kendor está preocupado por la aparente falta de unidad entre las fuerzas políticas no afines al gobierno actual. Que si invita a MC a unirse a la causa de la Coalición o «la causa de México», como la denominó, subrayando la importancia de la unidad en un momento crítico para el país. Que si la trascendencia de las elecciones próximas y el panorama para las familias mexicanas, en fin, eso y mucho más en la conferencia de prensa de ayer, aderezada con el “gesto patriótico” de Alito al comprometerse a renunciar al cargo si Máynez se va. Con su bla, bla, bla ¿conseguirá más votos para Xóchitl que aquella curiosa Fuerza Rosa?, sí, la que el 26 de diciembre, como preámbulo del Día de los Inocentes, presentó un senador para que Gálvez se sintiera cobijada en Aguascalientes…digno de un análisis para los expertos, a dos semanas de la jornada electoral…