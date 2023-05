Que no haya fijón para que elementos de la Policía Estatal de Aguascalientes incursionen con libertad de actuación en territorio circunvecino de los estados de Jalisco y Zacatecas para atender emergencias, pidió Manuel Alonso al Gobierno Federal.

SE MANIFESTARÁN este martes usuarios de pozos de agua del sector agropecuario, al exterior de las oficinas de la Superintendencia de la Comisión Federal de Electricidad, en reclamo ante el incumplimiento de las tarifas preferenciales por parte de la paraestatal en el cobro del suministro eléctrico para la extracción del agua. Los productores del campo fueron convocados a las 12 horas en la sede de CFE en la avenida Héroe de Nacozari, esperándose la presencia de concesionarios de pozos de Aguascalientes, pero también de la región de los Altos de Jalisco, como Encarnación de Díaz y Lagos de Moreno, que también dependen de la Superintendencia de Aguascalientes. En días previos, productores de la región sur de Zacatecas habían expresado su inconformidad por los altos costos de energía eléctrica e incumplimiento de las tarifas reducidas, ya que su facturación también depende de las oficinas de CFE en Aguascalientes… COMO PARECE TIERRA DE NADIE, el secretario de Seguridad Pública estatal, Manuel Alonso García, planteó ante el subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México, Luis Rodríguez Bucio, que no haya fijón para que elementos de la Policía Estatal de Aguascalientes incursionen con libertad de actuación en territorio circunvecino de los estados de Jalisco y Zacatecas para atender emergencias como la registrada la semana pasada en el caso del asalto de una Van con cerca de 20 aguascalentenses a la altura de La Chona. A la espera de la respuesta sobre el planteamiento realizado en la Reunión Regional de Secretarios de Seguridad Pública, se contempla que habría que realizar estos recorridos con el acompañamiento de la Guardia Nacional… NO CAYÓ EN GRACIA a las regidoras Marilupe Arellano y Alejandra Peña, -como casi nada-, que en la Sesión Ordinaria Abierta de Cabildo se aprobaran reformas al Reglamento del Organismo Público Descentralizado «Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes», para incrementar el número de vocales en el Consejo Directivo, pasando de 9 a 12, si bien el argumento del alcalde fue que esto fortalecerá el trabajo en beneficio de la ciudadanía, las concejales refirieron que abrir la posibilidad para que MIAA tenga tres integrantes más va en contra del discurso de disminuir la burocracia y supone el riesgo de cumplir cuotas partidistas. También en contra se mostró Peña Curiel respecto a la aprobación de las cuentas públicas correspondientes a enero, febrero y marzo de 2023, las cuales serán enviadas al Congreso del Estado para su posterior aprobación; argumentó que las autoridades municipales deben dar agilidad al proceso legal que se lleva en contra de Next Energy del Centro para recuperar el recurso invertido en la construcción del parque fotovoltaico que no funciona y añadió que para el mes de octubre el Ayuntamiento deberá comenzar con los pagos correspondientes a la segunda etapa, recurso que podría frenar la operación de MIAA. Marilupe y Citlalli Rodríguez votaron a favor, con la reserva mencionada… CON TRAYECTORIA DE 40 AÑOS de servicio docente, la maestra Raquel López Hernández recibió ayer un reconocimiento como parte de las celebraciones por el Día del Maestro, donde autoridades sindicales y educativas llevaron a cabo la ceremonia de Ofrenda Floral a los Maestros Eméritos. Ahí, el líder sindical, Ramón García Alvizo, reconoció el trabajo que realiza el magisterio con responsabilidad y compromiso en la tarea educativa. Dejó en claro que seguirá luchando para dignificar a la organización sindical… AHORA CON LOS DIPUTADOS se reunirán hoy las representantes de las asociaciones «Ángeles con Patitas en Aguascalientes» y «Liz Joyitas en Calvillo», Priscila González y Lizbeth Mejía, respectivamente, y sostendrán una reunión para tratar la problemática de la matanza de perros que se ha registrado en varios municipios del estado de forma masiva. Ambas señalan que pedirán a los legisladores que se endurezcan las penas en la ley para que quien ejerza algún tipo de maltrato en contra de los animales, se lo piense dos veces. Subrayan que en Aguascalientes las leyes son muy laxas, dado que sólo hay una pena de cárcel de 3 meses y una multa de hasta 50 mil pesos, y ellas piden que se eleve a 6 años de prisión y una multa de hasta un millón de pesos. Asimismo, piden a las autoridades municipales que se intensifiquen las labores de esterilización, ante la proliferación que puede haber de perros callejeros y de esta manera acabar con dicha problemática… CONCLUYERON EN EL PATIO Jesús F. Contreras las actividades con motivo del 56 aniversario del Colegio de Arquitectos con un panel sobre movilidad, ciclovías, agua, planeación urbana y medio ambiente. Julio Medina participó en el panel de medio ambiente, Ricardo Serrano, titular de la Coordinación de Movilidad en el tema de movilidad, el arquitecto Óscar Aragón con el tema de las ciclovías, Austria Dávila, titular del IMPLAN en el tema de planeación urbana y Víctor Parada, director general de Ingeniería Aplicada Mexicana, con el tema del agua y la problemática actual en el estado y municipio de Aguascalientes… LA MASA GENERAL que generan los trabajadores mexicanos en Estados Unidos es aproximadamente de 35 mil millones de dólares al mes, donde el 15% de este recurso llega a nuestro país vía las remesas, por lo que si esos connacionales fueran un país, todos esos millones de mexicanos que trabajan allá en Estados Unidos, seríamos la segunda economía más importante de América Latina, solamente superada por Brasil, señaló el asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera… EL CATEDRÁTICO DE DERECHO de la UAA, Jesús Eduardo Martín Jáuregui, decidió no recibir el reconocimiento que le otorga la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el marco de los festejos del Día del Maestro, quien cuenta con 51 años de estar al frente de las aulas. Y es que más que el mérito a la sobrevivencia, optó por no aceptar un honor que se debe aceptar en la congruencia de la ceremonia y los hechos, pues participar de una fotografía que es efímera como la instantánea sería contradicción… DESDE LA TRINCHERA MORENISTA, ahora la expriista Edith Hornedo, regidora de Pabellón de Arteaga, difundió una nueva denuncia en contra del alcalde Humberto Ambriz, con quien ha librado una pugna a lo largo del trienio. La llevó a la Fiscalía Anticorrupción y se la recibieron hace una semana, pero hasta hoy la hizo pública, pues para la foto se hizo acompañar de la crema y nata de su nueva casa política, el partido de López Obrador, por el que sin duda alguna buscará contender el próximo año. El documento ahora en manos de la autoridad procuradora de justicia refiere «ocultamiento de información pública» ante el OSFAGS, incumplimiento del informe de Avance de Gestión Financiera, malos manejos de recursos y otras pillerías económicas…