EN UN MOVIMIENTO ESTRATÉGICO que evidencia la importancia de las elecciones locales, la candidata a la Presidencia de la República por MORENA, Claudia Sheinbaum Pardo, tiene programado arribar a nuestra entidad en aproximadamente dos semanas. Esta visita formará parte de su extensa gira por el país, enfocada en respaldar y fortalecer las campañas locales. Se prevé que la agenda de Sheinbaum Pardo esté alineada con el impulso a las candidaturas locales, particularmente en la elección de 27 diputados locales, 11 alcaldes, 12 sindicaturas y 86 regidurías. Estos cargos, cruciales para el funcionamiento democrático a nivel municipal y estatal, marcarán el rumbo político de la región en los próximos años… ES IMPORTANTE RECORDAR que las campañas para diputaciones y ayuntamientos darán inicio el próximo 15 de abril, extendiéndose hasta el 29 de mayo. En este contexto, la presencia de Sheinbaum Pardo adquiere una relevancia especial, pues su respaldo puede ser determinante en la configuración del panorama político local… EN EL MARCO del Congreso Internacional de Nearshoring que realiza la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), en Aguascalientes, Karim Antonio Oviedo Ramírez, vicepresidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), comentó que el fenómeno del nearshoring está cobrando relevancia en el escenario económico actual. Resaltó la importancia de aprovechar esta coyuntura para atraer inversiones y empresas extranjeras a México, especialmente a las principales ciudades del país, incluido Aguascalientes. En este sentido, Oviedo Ramírez destacó el papel fundamental que juega el sector inmobiliario en el desarrollo de las economías locales, señalando que la llegada de nuevas empresas no solo representa una oportunidad de negocio para el sector, sino también un motor para el crecimiento y la prosperidad de las comunidades donde se establecen… POR CIERTO QUE el presidente de la Canaco Aguascalientes, Miguel Ángel Breceda Solís, durante el Congreso Internacional de Nearshoring resaltó que Aguascalientes fue elegido como sede del evento por su conectividad estratégica, con el enfoque de aprovechar la relocalización de los puntos de cercanías de las cadenas de suministro con Estados Unidos de Norteamérica. Previo a los trabajos del último día de actividades de este congreso, hubo presencia de binomios caninos de la Policía Estatal, que hicieron una acuciosa inspección del salón principal del Ficotrece, con el fin de asegurarse que no hubiese alguna situación anómala en el inmueble, donde se realizó el último día de trabajo… POR OTRO LADO, reveló que su homólogo del estado de Zacatecas, Jesús Gabriel López del Bosque, recibió el apoyo de escolta de la policía de aquel estado, para realizar su traslado hasta los límites de nuestra entidad, argumentando, que no fue por miedo, sino por prevención. Dijo que no se trata de una situación especial, sino de una estrategia que se ha implementado para que unidades policiales puedan acompañar recorridos de automovilistas en las carreteras del estado vecino… CABE RESALTAR QUE los efectos del TMEC ya son una realidad para las empresas instaladas en Aguascalientes, que deben estar muy al pendiente del cumplimiento de estos acuerdos, ya que Estados Unidos está revisando con lupa aspectos como los derechos humanos de los trabajadores, y esto se interpreta como una sobrevigilancia a partir de que la relación comercial entre México y China está floreciendo, lo que se ha materializado con inspecciones a las industrias instaladas en la entidad… EN UNA NUEVA VUELTA de timón, la Delegación de la Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en Aguascalientes ha presenciado otro cambio de titular. Hace menos de diez meses, José Antonio Mejía Lozano cedía el puesto a Eduardo Flores Ramírez, quien asumía las responsabilidades de liderar la delegación. Sin embargo, los rumores de cambios se confirmaron recientemente con la llegada de Jair Eduardo Almendárez Arredondo, quien ahora se suma para dar seguimiento al trabajo de sus predecesores. ¿Se tratará de una rotación estratégica para refrescar la gestión y aportar nuevas perspectivas, o refleja una inestabilidad subyacente en el liderazgo de la delegación?… DONDE NO QUITAN el dedo del renglón es en la Asociación Ángeles con Patitas Aguascalientes, pues su presidenta, Priscila González Alvarado, anunció que continuarán ejerciendo presión en distintos ámbitos, incluyendo el Congreso del Estado. «Planeamos plantarnos frente al Congreso, incluso una semana antes de las elecciones, para recordarles a los legisladores y a la comunidad en general que el maltrato animal es un tema que no puede ser ignorado», declaró con determinación. La activista dejó en claro el compromiso de su organización y de todos aquellos que se suman a esta causa, por lo que la voz de los defensores de los animales se alza con fuerza, exigiendo justicia y un cambio en la forma en que la sociedad aborda el trato hacia los seres más vulnerables… UN SUEÑO REPARADOR es clave para la salud, advierten especialistas del ISSSTE. La prevalencia del insomnio en México afecta a un 20% de la población. La exposición a pantallas antes de dormir incrementa el riesgo de trastornos del sueño, al estimular excesivamente el cerebro. Recomiendan evitar dispositivos electrónicos en la noche para facilitar la relajación y el descanso. Durante el sueño, el cuerpo atraviesa fases esenciales para la recuperación energética y mental. Un descanso adecuado, con cinco ciclos de sueño nocturnos, es fundamental para el bienestar cerebral y emocional, señalan que se necesitan entre seis y ocho horas de sueño diarias para una óptima función. El ISSSTE enfatiza en la higiene del sueño como parte esencial de la salud mental, promoviendo hábitos que mejoran la calidad del descanso….