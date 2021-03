De lejitos; así serán las campañas políticas este año y ya se verá con qué efectos. Por lo pronto partidos y candidatos afinan detalles para aprender a conducirse en forma diferente tratando de impactar a la ciudadanía.

Que le pongan más empeño ha pedido el Centro de Integración Juvenil a las autoridades locales respecto de los trabajos de investigación para combatir de fondo la venta de sustancias psicosociales ilegales.

Ayer, tras el registro en un acto virtual realizado por el PAN y el PRD en la Coalición “Por Aguascalientes” ante el Instituto Estatal Electoral, el dirigente blanquiazul Gustavo Báez comentó que los abanderados ya están en cursos de capacitación relativos al manejo de redes sociales, imagen personal, estructura de tierra y de expresión oral, los cuales durarán hasta el 4 de abril en que arranca la campaña federal y el 19 de abril con campaña estatal, además de trabajar en la parte de las estructuras con sus representantes generales y de casillas, esperando los momentos adecuados para dar a conocer la propuesta de Acción Nacional. Dijo que tendrán que cuidar las formas de hacer campaña pues se acabaron los mítines y las reuniones de más de 20 personas, así que el trabajo que harán como partido será manzana por manzana. En tal caso dijo que será el candidato y 2 o 3 personas portando cubrebocas, sin saludos de mano, a distancia de 2 o 3 metros y con el uso de gel antibacterial, como procederán para tratar de convencer a la ciudadanía… SEGURO se dijo por su parte, el dirigente estatal del PRD, Iván Sánchez Nájera con los candidatos que registró el partido y que van en coalición con el PAN para obtener posiciones y triunfos en esta elección por la calidad de abanderados que presentan a la ciudadanía. En tal sentido, afirmó que con Cuauhtémoc Escobedo como candidato a diputado local por el Distrito 3 que representa a Pabellón y a Tepezalá ven como una garantía de que su partido refrendará el triunfo, luego de que dicho personaje goza de reputación y aceptación por el trabajo realizado en Pabellón de Arteaga y lo mismo para los distritos 12 y 16 con Juanis Martínez y Emmanuel Sánchez Nájera… QUE LE PONGAN MÁS EMPEÑO ha pedido el Centro de Integración Juvenil a las autoridades locales respecto de los trabajos de investigación para combatir de fondo la venta de sustancias psicosociales ilegales y que afectan tanto a hombres como mujeres de todas las edades. Y es que hay que ponerles fin a todos a aquellos que trafican y ofrecen drogas a la población pues no se le ve fin a la fila de personas necesitadas de rehabilitación por consumo de todo tipo de sustancias… AÚN A CUENTA GOTAS, porque así lo establece la federación, la aplicación de vacunas contra el COVID, es un aliciente para la población, dada la urgencia de salir de esta pesadilla. No obstante, será hasta que haya clases presenciales en educación básica, aunque sea en forma escalonada, cuando se sentirá mayor confianza y bajará el estrés, ya que los niños están hartos de un año de encierro, y obviamente también es complicado para los papás, estar pegados a los hijos en el desarrollo de sus clases en línea. Pero el sector más afectado por la pandemia, es el de los abuelos, ya que se han reducido drásticamente las visitas presenciales de hijos y nietos, claro con la intención de evitar contagios, aunque hay quienes ven la emergencia sanitaria, como buen pretexto para desentenderse de los viejos. La reducción de contagios, hospitalizados y muertes, da un panorama alentador, y si queremos que persista, la sana distancia y el uso de cubrebocas es indispensable; afortunadamente mucha gente ya entrevió que cuidándose ellos, cuidan a los demás, propiciando un círculo virtuoso…Ánimo, ya falta menos… COCINANDO LA SOLICITUD. Óscar Romo Delgado, presidente de las Agrupaciones Unidas del Gremio Taxista del estado, informó que se encuentran en la última etapa para la conclusión del diagnóstico de la situación del gremio y de esta manera presentárselo a la Coordinación de Movilidad y a la Dirección de Transporte Público para que a su vez procedan a analizarlo, de cara a la petición de un ajuste tarifario. La intención es llevar esta semana el estudio concluido a la autoridad estatal, el cual reportará cuánto cuesta la operación del servicio que abarca todos esos conceptos como mantenimiento y combustible, entre otros. Aparte, los taxistas deben estar conscientes que acceder a una tarifa digna debe acompañarse de la prestación de un servicio con calidad y calidez, y esto debe ir mejorando año con año, reconoció este dirigente gremial… YA DEPOSITARON. Este lunes inició la dispersión electrónica de los recursos de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar en Aguascalientes que corresponden a la pensión de adultos mayores, a personas con discapacidad, así como las becas para estudiantes y Jóvenes Construyendo el Futuro por los bimestres marzo-abril y mayo-junio, según dio a conocer el superdelegado estatal de Programas para el Desarrollo en Aguascalientes, Aldo Ruiz Sánchez. Aclaró que en el caso de los adultos mayores que aún no cuentan con tarjetas para el cobro, el operativo de pago comenzará pasado mañana con la instalación de las mesas de atención a fin de que reciban su pago. “Se les convoca a dichas personas en un lugar cercano a sus domicilios y ahí se les entrega la orden de pago que posteriormente pueden ir a cobrar a cualquier sucursal de Telecomm”… SUMAMENTE AGRADECIDA, la Universidad Autónoma de Aguascalientes reconoció públicamente al personal del Ejército Mexicano, Protección Civil Estatal y municipal, Conafor y los Bomberos de Aguascalientes, Jesús María y Rincón de Romos por el encomiable esfuerzo coordinador para sofocar el incendio ocurrido en el Cerro de San Lorenzo. En especial, la institución destacó la labor del personal de Vigilancia, Mantenimiento y de la Posta Zootécnica que conjuntaron esfuerzos para evitar daños en las áreas que corresponden a la UAA, durante el siniestro ocurrido en ese sector y que afectó casi cien hectáreas de terrenos forestales…