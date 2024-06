Ha alcanzado un punto crítico la situación de los enfermos renales atendidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes, debido a las disputas legales…

ESTA SEMANA se dieron una serie de festejos en planteles escolares con el fin de realizar la celebración del Día del Padre, aunque en esencia las escuelas han adaptado los tradicionales festejos del papá y la mamá hacia la realidad en muchas familias, en las que no se cuenta con el padre, para transformarse en una celebración a la familia. Por esta razón se han dejado de programar festejos para el día de la madre o al padre en específico, para enfocarse en celebrar a la familia, lo que permite contextualizar la situación que viven algunos estudiantes como el hecho de estar al cuidado de su abuela, por mencionar algún ejemplo… EN TIEMPOS DE cambio climático y de aumento de la preocupación por el desarrollo sustentable, es crucial un manejo responsable del agua, especialmente en entornos urbanos donde el recurso es limitado. Existe un consenso sobre la necesidad de no utilizar agua potable para riego, promoviendo en su lugar el reúso de aguas grises. Mediante sistemas que recolectan y tratan estas aguas, podemos reutilizarlas para irrigar áreas verdes, preservando el agua potable y reduciendo la carga en plantas de tratamiento. Además, es esencial fomentar la conciencia sobre el uso eficiente del agua, promoviendo técnicas de conservación y hábitos cotidianos como reparar fugas y usar sistemas de riego eficientes… PRESENTÓ UNA iniciativa de reforma al artículo 36 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, el diputado Raúl Silva Perezchica. La propuesta busca otorgar explícitamente a los Ayuntamientos facultades para regular la construcción, instalación, operación y uso de infraestructura de telecomunicaciones. Con esta reforma, se apoyan acciones actuales de los gobiernos municipales y se insta a que los Ayuntamientos establezcan criterios efectivos para la instalación de cableado a largo plazo. Esto mejorará la estética urbana y reducirá riesgos para peatones y conductores debido al cableado obsoleto…. HA ALCANZADO un punto crítico la situación de los enfermos renales atendidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes, debido a las disputas legales y problemas en la asignación de contratos para servicios de hemodiálisis en clínicas subrogadas. Esta problemática, que se prolonga desde hace años, revela que el IMSS carece de capacidad propia para ofrecer estos servicios esenciales, obligando a los pacientes a cambiar constantemente de tratamiento. Estos cambios frecuentes, resultado directo de conflictos contractuales y burocracia, comprometen gravemente la salud de los pacientes con enfermedades renales, demostrando cómo las disputas administrativas pueden tener un impacto negativo en el bienestar de los afectados… A PESAR DE LOS AVANCES, sigue siendo un problema en la entidad el maltrato animal, afirmó la directora de Programas de Humane Society International México, Claudia Edwards Patiño. Sin embargo, señaló que el aumento en las denuncias no necesariamente indica más casos de maltrato, sino una mayor conciencia y sensibilidad de la población. «La gente está más consciente de lo que constituye maltrato y están utilizando los canales adecuados para denunciarlo. Esto es positivo porque muestra una mayor sensibilidad y confianza en las autoridades». Puntualizó que HSI ha colaborado estrechamente con la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente para abordar casos de maltrato animal, y han visto una respuesta positiva de las autoridades. «La Proespa ha mostrado sensibilidad hacia los animales y estamos trabajando juntos para mejorar esta situación», finalizó… PREOCUPADO SE DIJO el director de la clínica SURA, Héctor Meza Estrada, por la falta de representación LGBTIQ+ en la próxima legislatura local, que inicia en septiembre. Según Meza Estrada, la ausencia de diversidad en el legislativo refleja la desatención histórica hacia estos temas. Criticó a los legisladores por priorizar asuntos menores, citando que recientemente se ha enfocado más en la protección de las mascotas que en la diversidad sexual. Aunque valora las causas sociales, incluida la protección animal, destacó la urgencia de atender los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Meza Estrada instó al Congreso a responsabilizarse y legislar a favor de la comunidad LGBTIQ+… POR CIERTO QUE el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Aguascalientes ha dado avances en materia de transparencia con la transmisión de sus sesiones de pleno a través de redes sociales, aunque para fines de interés, se advierte que los resolutivos que se emiten tienen escasa discusión entre los magistrados, por lo cual se trata de asuntos que han sido trabajados en sesiones previas, por lo que no se aprecia un debate de los puntos que se resuelven, siendo hasta el momento el magistrado presidente, Jaime Beltrán y el magistrado Marcos Tachiquín Ruvalcaba, quienes han presentado proyectos de resolución ante el tribunal de reciente creación…