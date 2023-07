Ante las críticas emitidas por representantes de diversos sectores en la entidad sobre la falta de avances en la integración del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes, el Municipio capital respondió…

Comerciantes de la zona Centro y otros puntos de interés turístico empiezan a notar la presencia de visitantes foráneos que viajan en “charters” y excursiones…

HAY QUIEN ASUEGURA que en boca cerrada no entran moscas, y que cada uno de nosotros es dueño de nuestro silencio y esclavo de nuestras palabras. En este mismo tenor, algunos recuerdan que ante los chillidos de un marrano, hay que poner oídos de carnicero… SIN EMBARGO, también reza el adagio que el que calla otorga, por lo que hay ocasiones en las que lo que menos conviene es hacer mutis. Y si no, pregúntenle a Xóchitl Gálvez, cuya capacidad para revirar y sacudirse las infamias y las tortas de lodo con mentira la han catapultado al estrellato de la política nacional… ES TODO UN ARTE saber en qué momento dar un golpe en la mesa y aclarar lo que valga la pena con los pelos de la burra en la mano, de preferencia… ANTE LAS CRÍTICAS emitidas por representantes de diversos sectores en la entidad sobre la falta de avances en la integración del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes, el Municipio capital respondió asegurando que su compromiso es y será proporcionar a la ciudadanía un servicio eficiente y de calidad en agua potable, alcantarillado y saneamiento… PARA QUE NO QUEDE en las puras intenciones, el MIAA ha comenzado a integrar perfiles profesionales en diferentes áreas operativas y administrativas… SEGÚN LO QUE INFORMÓ la propia autoridad municipal, el pasado lunes, en una sesión de Cabildo, el H. Ayuntamiento de Aguascalientes aprobó la designación de Jesús Vallín Contreras como director general del MIAA, lo que representa, al menos para el Gobierno que encabeza Leonardo Montañez, un avance en la conformación de la “estructura organizativa”… CON EL CAPITÁN de la nave ya asignado, el Gobierno de la capital enfatizó que el MIAA “se está preparando para iniciar sus operaciones con un equipo idóneo, conformado por profesionales destacados en cada área y con claras funciones y responsabilidades asignadas a cada puesto. Asimismo, se llevará a cabo un riguroso proceso de reclutamiento y selección para asegurar un desempeño óptimo y una gestión eficiente y sostenible de los recursos”… ESO, ESTÁ POR VERSE y sólo sobre la marcha se podrá demostrar qué tan buenos reclutadores son los que tienen en sus manos este señor encargo. También el tiempo nos dirá si quienes ocupen las sillas más grandes de este organismo son “los perfiles idóneos”, con conocimientos y capacidad técnica, y no los queridos compadres del mundo de los cuates y las cuotas, costumbre recurrente en el servicio público de todas las extracciones partidistas… CURRÍCULOS VITAE VEMOS, profesionalismo y colmillo, no sabemos… COMERCIANTES DE LA ZONA Centro y otros puntos de interés turístico empiezan a notar la presencia de visitantes foráneos que viajan en “charters” y excursiones, principalmente conformadas por grupos de personas adultas mayores… ESTA CRECIENTE ebullición de sombreros, lentes de sol, bermudas y “selfies” genera expectativas de que el periodo vacacional pueda dejar un repunte en los ingresos de hoteles, restaurantes y vendedores de “recuerditos”, aunque estos tengan el estigma “Made in China”… LA COSQUILLA de querer viajar no se extinguirá de la noche a la mañana, en primer lugar. En segundo lugar, sabemos que estadísticamente, el grupo de personas de la tercera edad con dinero y tiempo para andar turisteando sube como la espuma… POR ÚLTIMO, es un hecho que otros destinos turísticos de la región no resultan convenientes en este momento por el tema de seguridad. Pensemos en Zacatecas y Guanajuato y no le movamos más al asunto. Por lo pronto, no hay señales de que las condiciones idóneas de paz social vuelvan a esos puntos… TODOS ESTOS INGREDIENTES representan hoy para nuestro estado una oportunidad que, con una buena estrategia publicitaria, podría traer dividendos a numerosos negocios. Ahora es cuando, chile verde… Y COMO TODO LO BUENO, como las propias vacaciones, tiene caducidad, a partir del próximo lunes se reincorporan a sus actividades los trabajadores administrativos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, iniciando una etapa de intensa carga de trabajo de cara a la preparación del inicio del ciclo escolar en el mes de Agosto… ESTA SEMANA SERÁ CLAVE en la organización del próximo semestre, con el ingreso de miles de jóvenes cargados de sueños, expectativas y nerviosismo. Triste pero cierto, muchos de ellos no llegarán a la mitad del camino… EN TEMA APARTE, el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en la entidad, Ignacio Lugo Flores, dio a conocer que están organizando un foro sobre la Norma Oficial Mexicana 247 que inició en marzo pasado, y para lo cual dan 6 meses para regular, entonces en septiembre próximo entra en vigor… EL PRESIDENTE DE LA AMPI Aguascalientes detalló que dicha norma va a venir a cambiar toda la dinámica operativa laboral de los agentes inmobiliarios, y de ahí la importancia, porque atañe a todo el sector, tanto a constructores, arquitectos, desarrolladores, valuadores y promotores de vivienda… “VA A SER MUY ROBUSTA (la participación) e incluso va a ser un foro regional: Zacatecas, San Luis, Guanajuato, Aguascalientes y todos los que se sumen, por lo que va a ser de alto impacto buscando desarrollar criterios humanos, civil y empresarial”….