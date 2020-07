Pasan los días y las aguas turbias que se formaron previo y un par de días después de la elección del nuevo auditor superior, Francisco Martín Muñoz, se han ido tranquilizando y aunque su nombramiento no ha sido oficializado aún a través de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, el ungido se ha comenzado a reunir con representantes de colegios de profesionistas relacionados con el tema de las auditorías, algunos que inclusive hicieron observaciones a su proceso de elección.

Uno de los muchos grupos en disputa en Morena envió un correo electrónico a medios exhibiendo bots a favor de Nora Ruvalcaba supuestamente para mostrar músculo político en busca de la candidatura a la alcaldía capitalina; el detalle es que el supuesto apoyo se trata de perfiles creados en redes sociales de personas con nombres en ruso y hasta en árabe.

PASAN LOS DÍAS Y LAS AGUAS TURBIAS que se formaron previo y un par de días después de la elección del nuevo auditor superior, Francisco Martín Muñoz, se han ido tranquilizando y aunque su nombramiento no ha sido oficializado aún a través de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, el ungido se ha comenzado a reunir con representantes de colegios de profesionistas relacionados con el tema de las auditorías, algunos que inclusive hicieron observaciones a su proceso de elección. Ayer le tocó a Erick Monroy, presidente del Consejo de Abogados de Aguascalientes quien expresó que comprometido con el tema de transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción, vislumbra un trabajo de obra negra en el OSFAGS y espera buenos resultados en el corto plazo, no obstante, reconoce que el nuevo titular del Órgano, requiere de un apoyo firme para que esa organización recupere la credibilidad y respeto… FALTA UNIDAD Y NADIE LO DUDA en el gremio de los abogados, pues conforme ha crecido el número de profesionistas en la entidad, también las diferencias e intereses varían, lo que ha originado la múltiple integración de asociaciones, colegios, organismos, que dan cabida a los litigantes para su organización y participación ciudadana desde su trinchera. Total, el domingo pasado fue el Día del Abogado y dadas las condiciones actuales de salud, no fue posible un evento magno para su festejo, apenas se organizó un acto de entrega de reconocimientos pero fue limitado. Para este viernes, al menos 6 organizaciones de abogados realizarán un festejo especial por la mañana convocado por el presidente del Colegio de Abogados Egresados de la Universidad de San Luis Potosí, Enrique Castro Pérez, quien allá por la década de los 90’s, fue presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, hoy casi extinta… NO SUPERAN AÚN en el Congreso del Estado la visita del presidente López Obrador a su homólogo estadounidense, Donald Trump; ayer el líder de la bancada panista e integrante de la Comisión Permanente, Guillermo Alaníz presentó un posicionamiento sobre el tema y señaló que espera que por dicha visita de Estado, se generen acciones positivas para los mexicanos, sobre todo por el T-MEC. Además, recordó que al Presidente de México le falta mucho por hacer, pues en los últimos 2 años tuvo cero crecimiento en seguridad, en economía y en salud, pues los delitos dolosos están por arriba de lo que se tuvo en los dos sexenios pasados. Respondón, el morenista Heder Guzmán dijo que en pasados sexenios se acostumbraba a darle a la población pan y circo y en esta administración lo que hay son apoyos sociales para los más necesitados y así se fueron con un par de réplicas más… SE PROPUSO por otro lado solicitar al titular de la SEDEC informe la entrega de apoyos a micro, pequeños y medianos empresarios, reorientación de recursos del Presupuesto de Egresos que fueron avalados hace unos meses por el Congreso del Estado, con el propósito de fortalecer este tipo de negocios ante la crisis sanitaria. Esto porque cabe la posibilidad de que se vuelva a solicitar otra reasignación de montos, dada la insuficiencia de apoyos ante la prolongación de la pandemia… UN NUEVO CAPÍTULO en una novela que parece no tener fin, se escribirá este día en las instalaciones de Morena en Aguascalientes. Y es que Cuitláhuac Cardona Campos, quien sigue ostentándose como delegado en dicho partido político y Marco Díaz, delegado en funciones de secretario de Finanzas, darán rueda de prensa conjunta. A pesar de la pandemia y de que las instalaciones de Morena son limitadas, los convocantes se negaron a dar mensaje virtual para evitar riesgos… EN TANTO se lanzaba la convocatoria para la rueda de prensa mencionada, otro de los muchos grupos en disputa del mismo partido político envió un correo electrónico a medios exhibiendo bots a favor de Nora Ruvalcaba supuestamente para mostrar músculo político en busca de la candidatura a la alcaldía capitalina; el detalle es que el supuesto apoyo se trata de perfiles creados en redes sociales de personas con nombres en ruso y hasta en árabe… LO QUE SÍ SERÁ TRANSMITIDO vía electrónica para evitar la propagación de Covid-19, serán la presentación de resultados definitivos de los Censos Económicos 2019, evento que podrá ser seguido en redes sociales a partir de las 11.30 horas… RATIFICADA en la presidencia del Consejo Ciudadano Anticorrupción, Susana López de la Parra rindió nuevamente protesta para encabezar este organismo un año más; esto en el marco de la Asamblea General Ordinaria que se llevó a cabo la mañana de ayer, donde rindió informe de su primer año de gestión… OTRO AJUSTE EN EL EQUIPO de colaboradores del gobernador Martín Orozco fue anunciado mediante comunicado y a partir de ayer el nuevo rector de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes es Guillermo Hernández Duque Delgadillo, mientras que en el Instituto de Infraestructura Física del Estado (IIFEA), entra como titular Fredicio Soledad Reyes… INDIGNACIÓN causó un nuevo testimonio de maltrato animal, difundido en redes y ya va la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente contra el o los responsables de lo acontecido en días pasados en el municipio de Rincón de Romos. Ofelia Castillo Díaz, titular de la dependencia, precisó que personal a su cargo ya ha tomado cartas en el asunto, con el propósito de llegar a las últimas consecuencias y proceder conforme establece la ley. Y es que circuló una fotografía que muestra una perra de raza mediana fue clavada a una tabla, simulando una especie de caballo de madera… El Instituto de Educación de Aguascalientes informa a familias que acaban de llegar a la entidad y tienen hijos en edad escolar, sin inscripción, que deberán acudir a la escuela más cercana a sus domicilios y preguntar si aun tienen espacios, en caso que no haya deberán acercarse a una de las 19 unidades regionales de servicios educativos para localizar un plantel educativo con opción a recibir a nuevos estudiantes…

