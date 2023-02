Muy calladito tenían el regreso a la función pública de la señora Blanca Rivera Río, y lejos de que fuera Gobierno del Estado el que diera a conocer su nombramiento como titular de SIPINNA.

NO HAY ANTIRRETROVIRALES EN EL IMSS, por lo menos algunas fórmulas, como Civine, están agotadas y pacientes VIH no los están recibiendo pese a que son indispensables para sus tratamientos y la efectividad de éstos. Esta es una llamada de atención pues se trata de un segmento de la población que no debe dejarse de lado; sin embargo, sucede a menudo… MUY CALLADITO tenían el regreso a la función pública de la señora Blanca Rivera Río, y lejos de que fuera Gobierno del Estado quien diera a conocer su nombramiento como titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Aguascalientes (SIPINNA), lo hizo Patricia Cárdenas, la titular del Instituto de la Mujer, a través de sus redes sociales, por supuesto, en donde posteó algunas fotografías con la priista que decidió renunciar a sus intenciones de gobernar la entidad durante el pasado proceso electoral… TUVO QUE PASAR UNA SEMANA para que alguna autoridad reaccionara a la grave denuncia hecha por una trabajadora del gobierno de Tere Jiménez, concretamente del Instituto de Vivienda, en contra de su acosador, un funcionario que le hizo la vida imposible hasta que lo denunció y, en vez de atender su agravio, la corrieron. Bien por la diputada Sanjuana Martínez, quien ayer en la sesión de la Diputación Permanente levantó la voz y demandó atención a este expediente ignorado por diversas instancias oficiales, como queriendo proteger al señalado. Bien por ella, porque la chica que atiende la oficina principal de IVSOP no escuchó, no vio, ni mucho menos habló. Del Instituto de la Mujer, qué se puede esperar, si la función de quien lo encabeza está centrada en tomar selfies en eventos oficiales, para las redes sociales personales y no en atender casos concretos y reales como el de Fernanda. En la Contraloría… por Dios-dado ¡¡¡ni qué decir!!! Lo más seguro es que el titular ni siquiera conoce el párrafo que, a la letra, dicta “La Contraloría del Estado establece el compromiso de aplicar lo dispuesto en el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, por lo que la atención y seguimiento de las denuncias, así como los mecanismos para su recepción son los establecidos en el Protocolo…”, etc., etc., etc., del documento intitulado: Pronunciamiento de Cero Tolerancia a las Conductas de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual… Sin duda vendrá una respuesta inmediata a los señalamientos y ojalá también al agravio contra la exservidora pública estatal… LA RECOMENDACIÓN DE REMUNICIPALIZAR emitida por ONU Expertos, a través de El Heraldo, quitó el sueño a más de uno ayer, especialmente a quienes sonríen cada vez que echan números si un nuevo título de concesión los llegase a “salpicar”. También hizo respirar profundo a otros grupos que andan como coqueteando con la idea del control oficial pero no terminan de aterrizar los “cómos”. Y es que los señalamientos de la abogada Yenny Vega, experta en el tema, alejada de los intereses y las políticas locales, pero vinculada con la entidad a través de la Asociación de Abogados Especialistas en Derecho Administrativo, no son las de una improvisada ni ajena al contexto local, sino por el contrario conoce el caso, lo entiende y da cátedra sin la presión de que guste a unos o disguste a otros. Las cosas, como son… EN LA CONFECCIÓN de un Reglamento de Juicios Cívicos están en Jesús María, buscando ser el municipio que sea punta de lanza en el estado donde se puedan castigar hasta las faltas más pequeñas para que no haya impunidad, dirigido a los niños y jóvenes. El alcalde, Toño Arámbula, se dijo convencido de que el tema de la impunidad es el que genera delitos más grandes y si se castigan los pequeños desde jóvenes, podrá reflejarse una mejor educación de las nuevas generaciones de Jesús María. Apuntó que en la actualidad han detectado que hay niños muy groseros que les contestan a los padres, a los maestros y a los vecinos. Señaló que esperan que el próximo semestre ya salga dicho reglamento adelante, dado que el 40% de los detenidos que tienen en Jesús María son menores de edad. Entre las medidas que contemplan aplicar hacia los menores destacan: llevarlos a sus casas a deshoras de la noche, porque hay niños de 5, 6, 7 u 8 años jugando a la 1 de mañana, u obligarlos a tomar pláticas de readaptación o de respeto, cívicas, tanto a los niños, al tutor o al papá, trabajo comunitario, que el padre se haga responsable de los daños que genere un hijo, quitarles los niños a los padres que no los cuidan, porque hay niños inducidos a las drogas, a consumir o vender o a pedir dinero… IN MEMORIAM del llamado “jueves negro”, Leo Montañez encabezó en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal un homenaje en honor a los uniformados que perdieron la vida en cumplimiento de su deber. Se guardó un minuto de silencio y se rindió un breve homenaje al comandante Juan Navarro Rincón, así como a los suboficiales Eduardo Flores, Juan Rivera Molina y Genaro Sandoval Salas, de quienes se reconoció su honor, valor y entrega en beneficio de los habitantes del municipio capital, a 16 años de haber ofrendado su vida por proteger la de los demás, en el fatídico “jueves negro” del 15 de febrero del año 2007 registrado sobre Boulevard Juan Pablo II. Además, se homenajeó de manera póstuma a los policías Diana Tamis Paredes Márquez, Juan Miguel Ubario Flores y Miguel Ángel Salas Vázquez, fallecidos el 15 de febrero del año 2019, así como al subcomandante Gerardo Medina Pérez, quien perdió la vida el 9 de febrero del año 2010, también se montó una guardia en el Muro de Honor, en el que se encuentran grabados los nombres de los policías que han perdido la vida en el cumplimiento del deber… SE RECUPERA de sus heridas y fracturas la mujer atacada por la leona de Cumbres III, informó el secretario de Salud, Rubén Galaviz Tristán, al celebrar que por fin salió de la gravedad que ponía en riesgo su vida, aunque aclaró que todavía tendrá que estar un tiempo más hospitalizada para sanar las lesiones que fueron de gran impacto en su cabeza y en sus piernas… DEL COVID, el titular del ISSEA señaló que esta enfermedad ha dejado de ser pandemia, ahora es una endemia, por lo que ya no ha perjudicado en niveles de riesgo de salud generalizada, ninguna terapia intensiva está ocupada con estos pacientes, y en este momento hay dos o tres hospitalizados, pero en piso, y sin ningún peligro…