ASUMIÓ EL CARGO. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros en Aguascalientes ya cuenta con nuevo titular de la unidad de atención a cargo del contador José Antonio Mejía Lozano… UN TIP PARA ALDO Ruiz. La vacunación de los abuelos no debe ser a la intemperie, para eso hay Centros de Salud, porque bajo las circunstancias que se dieron ayer, los adultos mayores tenían más miedo a una pulmonía, que al contagio por COVID. Por cierto que el funcionario federal guarda celosamente el nombre de los municipios en que continuará la vacunación, los soltará hasta el último momento, como si hubiera temor al robo del biológico, pese a que en las brigadas de vacunación participa la Guardia Nacional, además del personal de la Secretaría de Bienestar, del ISSEA y estudiantes de la UAA. Y como se trata de un producto que requiere congelación, se reduce el riesgo de “antojo”. En relación a las vacunas nuevas, primero se pensó que era una broma el que en México se produzca una, ya que seríamos el país sin vacuna, pero ya con el nombre de “Patria”. Luego se habló de la participación de científicos del Conacyt, cuando el gobierno federal se ha empeñado en reducir el presupuesto para ciencia y tecnología… UNA MÁS. Si no avisa dónde y cuándo, con suficiente anticipación se repetirá lo de ayer en el arranque de la jornada de vacunación para adultos mayores, pues resulta que en Cosío habían 1,200 dosis, pero faltó gente a quién ponérsela, por lo que los mismos integrantes del Ejército fueron los que acudieron por las personas a sus casas para la aplicación; de ese tamaño la improvisación… EL ÚLTIMO Y NOS VAMOS ha dicho la Coordinación de Gobierno Digital que encabeza Ramiro Pedroza Márquez que trabaja en el proyecto del Portal de Trámites para la Secretaría de Desarrollo Urbano, el cual será el ultimo de la administración capitalina considerando que llega a su término el próximo mes de octubre de 2021, y el objetivo es dejarlo funcionando a favor de los usuarios y del siguiente gobierno capitalino. Este portal de trámites se ha tardado un poco en sacarlo, pues hubo ajustes a reglamentos, lo que hace necesario hacer adecuaciones y por el momento todavía no existe una fecha de lanzamiento, pero el compromiso es que sea antes de que termine la administración de Tere Jiménez… MÁS DE 85 MILLONES ha invertido la Secretaría de Obras Públicas capitalina en el programa de banqueta segura, guarniciones, rampas e infraestructura vial para personas con discapacidad. Con estas acciones se busca que Aguascalientes sea una ciudad inclusiva y con accesibilidad universal para todos los ciudadanos… SE PUBLICARON en el Periódico Oficial del Estado, las Reglas de Operación del Programa de Proyectos Productivos MIPyMEs y Emprendedores que estarán vigentes lo que resta del 2021. El objetivo es apoyar proyectos que fomenten la creación de nuevos negocios, además de impulsar el crecimiento y escalamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas de la entidad. Los subsidios a entregar se destinarán para los rubros de: equipamiento, infraestructura productiva, tecnología, certificación de procesos, capacitación, coworking, marketing digital y adquisición de código de barras, así como para la protección de la propiedad industrial y el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 051. Asimismo, se invitó a la población a consultar la plataforma www.agsdigital.com.mx ya que en los próximos días se darán a conocer las primeras convocatorias de subsidios productivos. No podrán participar quienes hayan recibido apoyo estatal para el mismo concepto en los últimos tres años, a excepción de aquellos que requieran equipamiento adicional comprobable… LA PROTOCOLIZACIÓN ante notario público se llevó a cabo y con ello quedó formalizado el cambio de la Mesa Directiva de la Asociación de Ciegos Progresistas de Aguascalientes, que encabeza como presidente Elías Cortés Muñoz, tras la conclusión del periodo por parte de Genoveva Herrera Hernández, quien continuará en la agrupación como una integrante más. “Salgo con la frente en alto por mi labor como presidenta de CIPRAC, siendo socia pero ahora quien estará al frente es el abogado Elías, quien cuenta ya con copias certificadas de la protocolización hecha ante el notario público”, sostuvo la activista. Herrera Hernández informó que el cambio oficial tendrá lugar mañana miércoles a las 5 de la tarde, para lo cual se convocó a una reunión a los asistentes, bajo las medidas de higiene establecidas, a fin de dar a conocer al nuevo presidente y ver algunas problemáticas y situaciones que aquejan a dicha asociación, así como las acciones a emprender… CONALEP. De acuerdo a la dirección del Subsistema Conalep, a partir del siguiente ciclo escolar, es decir a partir del próximo semestre, van a desaparecer la carrera de Diseño Textil que venían ofreciendo para dar paso a la nueva carrera de Agroindustria, por lo que las actuales generaciones que están estudiando continuarán hasta terminar, sin embargo, ya no habrá la apertura, para dar paso a esta nueva oferta, la cual estará bajo el modelo dual. “Es decir que los muchachos ya van a empezar a trabajar desde el primer semestre en el Modelo Dual. El próximo semestre entra en operación esta nueva carrera y ya no se abre convocatoria para junio de Diseño Textil, solo los que están estudiando que terminen”… ES CRÍTICA la situación por la que atraviesan las distintas agencias en la entidad según la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes filial Aguascalientes, en voz de su presidenta Beatriz Flores de la Torre, pues al ser el sector turístico uno de los más golpeados por la pandemia, ha afectado hasta en un 70% los ingresos que percibían. “Lo hemos sentido en ese sentido de unas ventas muy bajas al grado de 20 o 30% la diferencia de cómo estábamos antes, un 70% menos”. A pesar de lo anterior, dijo que trabajan de la mano de proveedores y operadores mayoristas, los cuales han tenido la flexibilidad en el cambio de fechas, planes, nombres e inclusive de reembolsos. En tal sentido, estableció que solamente un 10% de los paquetes ofertados han solicitado el reembolso y en el resto más bien la gente ha optado por hacer un cambio de fechas en sus paquetes de viajes…