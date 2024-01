Desafío constante enfrenta el Gobierno de la ciudad para preservar la integridad de sus contenedores de basura, cuya vulnerabilidad se ve agravada por actos de vandalismo.

El precio promedio de la Canasta Básica Alimentaria experimentó un incremento del 2%; en Aguascalientes se posiciona como uno de los lugares donde el costo de los alimentos ha registrado un alza significativa, alcanzando un 7.11%.

EL GIGANTE DE AGUASCALIENTES, ubicado en Tepezalá, fue visitado ayer por paramédicos de Cruz Roja Mexicana Delegación Estatal en Aguascalientes para dar arranque al programa de “Medicina a Distancia”, donde se vieron beneficiados varios habitantes de esa comunidad; gracias a los trabajos de colaboración entre la benemérita institución a cargo del delegado Jaime del Conde Ugarte y la alcaldesa Leticia Olivares Jiménez, se dio el banderazo de arranque para el programa. Del Conde señaló que se escogió Tepezalá para implementarlo debido a que en las comunidades que lo conforman viven muchas personas de la tercera edad que les es difícil trasladarse a un centro de salud u hospital, por lo que la Cruz Roja les lleva hasta sus lugares de origen este programa en beneficio de su salud. Este programa consiste en revisar a las personas de sus signos vitales, con equipo de alta tecnología, cuyos datos son enviados a través de la señal de internet a un centro regulador donde un médico interpreta la sintomatología con base a los signos vitales, lo que permite dar un diagnóstico, así como la entrega de una receta médica. Fue en la zona de la velaria de la comunidad El Gigante donde varios vecinos fueron revisados y se les entregaron cubrebocas y productos de limpieza… DESAFÍO CONSTANTE enfrenta el Gobierno de la ciudad para preservar la integridad de sus contenedores de basura, cuya vulnerabilidad se ve agravada por actos de vandalismo que amenazan la funcionalidad de estos elementos urbanos. La reciente revelación de que cada mes hasta 45 contendores requieren rehabilitación debido a acciones destructivas plantea interrogantes sobre la eficacia de las medidas preventivas implementadas hasta ahora. La Secretaría de Servicios Públicos, encargada de la restauración de los contenedores, ha intensificado sus esfuerzos para ofrecer un servicio adecuado. No obstante, la frecuencia con la que deben intervenir para reemplazar y reparar unidades plantea la necesidad de una evaluación más profunda de las estrategias de prevención implementadas por el municipio. ¿Están siendo suficientes las medidas actuales para disuadir actos vandálicos o es hora de replantear estrategias más efectivas? El Departamento de Bomberos Municipales, por su parte, destacó la atención de más de 200 servicios desde el 25 de diciembre pasado, lo que demuestra la magnitud del problema y señala la necesidad de una respuesta más robusta y coordinada entre las autoridades municipales y la comunidad. La falta de conciencia sobre las consecuencias de incendiar contenedores, como la debilitación de la lámina y otros daños estructurales, subraya la urgencia de campañas educativas que fomenten el respeto por los bienes públicos… NO PODÍA PASAR LA PRIMERA quincena del año sin anunciar el fortalecimiento del Blindaje Aguascalientes; de seguro tampoco será la última vez que la promesa se eleve en pos de generar confianza ciudadana respecto a las condiciones de seguridad de la entidad. Ayer otra vez el discurso durante la primera sesión del año de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, equipo multidisciplinario e interinstitucional, fue en ese tenor… ACTO SEGUIDO, la gobernadora Tere Jiménez, dio la bienvenida a la nueva generación de cadetes que comenzaron su formación inicial en la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad y los invitó a ser hombres y mujeres honorables que contribuyan a mantener la paz y la tranquilidad en Aguascalientes. Dijo que la meta es que este año se incorporen 300 agentes a diversas corporaciones de seguridad en el estado; al sumarse a la Fuerza del Gigante, ayudarán a que Aguascalientes, que en la actualidad tiene la segunda policía más confiable del país, asuma el liderazgo a nivel nacional en ese rubro. Más tarde, en la primaria “Alberto J. Pani”, del fraccionamiento Infonavit IV Centenario entregó infraestructura educativa y equipos de cómputo a docentes y reafirmó su compromiso con el impulso a la educación digital de los menores del estado… SI TRABAJA EN UN BANCO, esto le interesa… el asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera dio a conocer que este año 2024, los bancos tendrán 10 días de asueto, según la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Afirmó que los días no laborables para la banca durante este año 2024 son el: 5 de febrero, aniversario de la promulgación de la Constitución Política; el 18 de marzo por el natalicio de Benito Juárez que es el día 21; el 28 y 29 de marzo que será Semana Santa; el 1º de mayo por el Día del Trabajo; 16 de septiembre, Día de la Independencia de México; el 1º de octubre por el Cambio de Poderes; el 2 de noviembre, por el Día de Muertos; el 18 de noviembre por el aniversario de la Revolución Mexicana, que se cambia por el día 20; el 12 de diciembre y el 25 de diciembre por la Navidad. “Muchas familias podrán tomar sus providencias, o sea que los bancos estarán de asueto 10 días en este año”… EL PRECIO PROMEDIO de la Canasta Básica Alimentaria en México experimentó un incremento del 2%, según un estudio realizado por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes en las 32 entidades del país. Aguascalientes se posiciona como uno de los lugares donde el costo de los alimentos ha registrado un alza significativa, alcanzando un 7.11%. La investigación de la ANPEC revela que Quintana Roo encabezó la lista de estados con el mayor incremento, alcanzando un 9.50%, seguido por Tabasco (9.46%), Sonora (8.02%), Aguascalientes (7.11%), y Jalisco (6.79%). Estas variaciones destacan disparidades significativas en la inflación alimentaria a nivel regional. El análisis detallado de los productos que más aumentaron en el último mes muestra que el tomate (rojo) encabeza la lista con incremento del 73.20%, seguido por la cebolla (43.04%), el tomate verde (18.71%), y el chile poblano (14.74%). Estos aumentos impactan directamente en el costo de vida de los ciudadanos, generando preocupación por posibles consecuencias en su poder adquisitivo.