¿Y qué anda haciendo Toño?… se cuestiona en diversos puntos de la ciudad, a través de anuncios espectaculares de diseño ciertamente ramplón; todo depende del Toño que se trate.

Una madrina circuló sobre el Tercer Anillo este fin de semana, a la altura del Parque Rodolfo Landeros; iba repleta de unidades nuevecitas habilitadas para la Secretaría de Seguridad Pública municipal.

DE LOS PENDIENTES que dejó la anterior administración estatal destaca el pago del helicóptero Fuerza 1, el cual, sin embargo, ya fue saldado en el gobierno de Tere Jiménez. También habían quedado pendientes algunos servicios generales relacionados con personal de limpieza y de vigilancia, pero igualmente fueron subsanados incluso antes del cierre del 2022, lo mismo que el pago al 100% a proveedores, según informó la secretaria de Administración del estado, Raquel Soto Orozco… ¿Y QUÉ ANDA HACIENDO TOÑO?… se cuestiona en diversos puntos de la ciudad, a través de anuncios espectaculares de diseño ciertamente ramplón que más allá de la curiosa construcción gramatical, corre el riesgo de un cúmulo de respuestas ante tan abierto cuestionamiento. Y es que de botepronto se puede venir a la mente Toño Martínez Romo, el titular de los preventivos municipales quien definitivamente “anda haciendo” milagros para contener a delincuentes, viciosos, vándalos e hijos desobedientes que traen de cabeza al menos una docena de colonias populares en las que sucede casi de todo y donde el objetivo es que suceda casi nada, por lo menos de aquello que afecta la tranquilidad y el orden comunitario… Ahora bien, si usted piensa en Toño Arámbula, la cosa es más variada. El alcalde de Jesús María “anda haciendo” malabares financieros para que el dinero ingrese, rinda y de ser posible se multiplique. Así que, a la chita callando y con el apoyo de los diputados, disparó el predial en diversos puntos del municipio hasta en 500% y al golpazo lo acompañó con una sobadita, ya que invitó a los inconformes con el pago exigido a buscar un descuentazo suficiente para calmar su agobio pero a la vez dejar un poquito más que el año pasado en las arcas municipales… Si se pone más creativo, bien podría usted acordarse de Toño Martín del Campo, el senador de la República, pero ahí la respuesta es complicada. Vamos, se le ve en las fotos acompañando a la gobernadora Tere Jiménez en eventos del campo, de vivienda o de la UAA, también reparte rosca y da charlas y… ¿Qué más?… SI NO ES CON EL CORAZÓN será con la ley en la mano; así que el Tribunal Estatal Electoral, el Instituto Estatal Electoral y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, se sentaron a trabajar en conjunto para la elaboración del Lineamiento que Regula las Disculpas Públicas en los casos de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, en cumplimiento al decreto 256 expedido por el Congreso del Estado… UNA MADRINA circuló sobre el Tercer Anillo este fin de semana, a la altura del Parque Rodolfo Landeros; iba repleta de unidades nuevecitas habilitadas para la Secretaría de Seguridad Pública municipal, ahora sólo falta esperar el anuncio oficial y la entrega de las flamantes patrullas por parte del alcalde Leo Montañez y que los agentes se pongan a chambear con más ganas… LA SUPERDELEGADA federal, Silvia Licón Dávila, dio a conocer que en días pasados ya fueron dispersados los recursos del programa “La Escuela es Nuestra”, se trata de 35 millones de pesos para 132 escuelas de diferentes puntos del estado a los distintos comités de padres de familia. “Ya tienen el recurso y ellos habían hecho una planeación de dónde van a invertir los recursos, los cuales van desde 200, 250 mil y 600 mil pesos, que deberán ser invertidos en infraestructura y en horario ampliado”. Comentó que habrá más recurso de este programa para lo que resta del año, dado que el dinero que acaba de ser dispersado es para que sea aplicado a lo largo de 8 meses, “y luego el siguiente recurso tiene que ser para el siguiente ciclo escolar 2023-2024 donde desde oficinas centrales de la Secretaría de Bienestar se elegirán a más escuelas del estado”… TRAS SU ENÉSIMA REELECCIÓN al frente de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes, Alfredo González González comentó que para este nuevo periodo de ooootros 6 años tiene la encomienda de conservar la unidad de todos los sindicatos agremiados, buscar que los trabajadores tengan mejores ingresos y más posibilidades de incrementos salariales, para lo cual apoyarán a los sindicatos que les soliciten, donde vayan a tener revisiones contractuales. “Vamos por los 2 dígitos de incremento, que permita mantener el nivel salarial que se tiene. No queremos contratos que inicien con el salario mínimo, queremos que se contrate con una cantidad mayor”. Dijo que ya han negociado con algunas empresas que la categoría más baja desaparezca y se está contratando con la siguiente, lo cual habla de la disposición por un incremento con miras a tener mejores condiciones salariales. Subrayó que apoyarán a las empresas para que sean más productivas y como consecuencia tengan los recursos suficientes para mejorar las condiciones laborales. Asimismo, señaló que fortalecen las pláticas y el acercamiento con el Gobierno del Estado “y vamos a hacer el compromiso de que tanto empresarios, trabajadores y el Gobierno del Estado trabajemos en el mismo contexto para conservar la tranquilidad, la paz social de la entidad y atraer inversión, que es lo que requerimos en Aguascalientes para mantener el nivel de vida que se tiene”… ANTE LAS BAJAS TEMPERATURAS que se registran durante la madrugada, la Secretaría de Servicios Públicos ha iniciado con trabajos de arrope con tierra vegetal y composta para evitar daños en los jardines. Su titular, Carlos España Martínez, informó que hasta el momento se han utilizado alrededor 165 metros cúbicos de composta para cubrir del frío diferentes zonas de convivencia familiar, jardines y canchas deportivas. Además, en el Parque México, ubicado al oriente de la ciudad, ya se han protegido más de 33 mil metros cuadrados de áreas verdes entre canchas y zonas de esparcimiento. También se continuarán los trabajos de protección en parques como el de Ciudad Industrial y Colosio, además de glorietas y camellones… CON EL INICIO DEL AÑO se trabaja ya en la evaluación del IV Plan Diocesano de Pastoral, el cual se divide en varios conceptos como: Liturgia, Pastoral y Social, que son las tareas fundamentales de una iglesia diocesana, acompañado de las prioridades vigentes centradas en la familia, jóvenes y adolescentes, formación de agentes de pastoral y renovación de las parroquias. El vocero diocesano Rogelio Pedroza indicó que, en este mes de enero, las parroquias emprendieron su trabajo de evaluación al interior de cada iglesia particular, y en febrero próximo se dedicará a hacer la evaluación en los 17 decanatos territoriales de la diócesis y 1 decanato funcional, que es el seminario diocesano…