Hoy hay registros en el PRI; en San José de Gracia los hermanos Ventura no quieren pasar desapercibidos; en Rincón de Romos los hermanos Acosta quieren buscar la candidatura a alcaldes, así como Roberto Romo Marín; en Cosío, Salvador Torres quiere otra vez contender; en Jesús María, los que están puestos para la alcaldía son Kendor Macías, Gerardo Gutiérrez y Salvador Beltrán.

Martín Orozco advirtió que tendrá que esperarse a que se emita la convocatoria y que en el partido, el PAN, se tomen las mejores decisiones, “que manden a las mujeres y hombres con mayor capacidad, confianza, con mayor sensibilidad en el quehacer político; nada de berrinches”, recalcó.

TRASCENDIO que en el PRI en reunión con el delegado del CEN del PRI, Luis Antonio Muñoz Mosqueda, se advirtió que todos los aspirantes deberán estar al corriente en sus cuotas como militantes. Pero como se sabe que más de uno podría no haber pagado mes con mes lo correspondiente, se fijaron cuotas mínimas con las que se ponen a mano quienes deseen registrarse; para precandidatos a diputados locales, será de 5 mil pesos, para quienes busquen ser abanderados por alguna de las 11 presidencias municipales, será de 15 mil pesos y para quienes quieran ser precandidatos a diputados federales, deberán entrarle con 20 mil pesos. La inconformidad de muchos es que lo que se recaude por esas cuotas se irá completamente al CEN, siendo que en Aguascalientes tienen harta necesidad de dinero. Para varios el dinero no es tanto el problema, sino que como no se les ha hecho llegar la cédula de registro todavía, temen que habiendo pagado, al estar en la mesa de registro, les adelanten que ya hay candidato para el distrito o alcaldía que busquen, pues habrá que recordar que será el CEN quien haga las nominaciones de manera directa, y pues en todos los casos pudiera haber ya señalados o elegidos. De esta manera, el dinero que se recaudará será nada despreciable, pues tan solo para diputados locales hay en la lista de aspirantes al menos 40 personas, considerando que son 18 distritos, si bien en algunos hay un aspirante, en otros hay dos o tres. Lo mismo para presidentes municipales, en donde los apellidos conocidos comienzan a pesar, es el caso que en San José de Gracia los hermanos Ventura no quieren pasar desapercibidos, tanto Netza como Vicente; en Rincón de Romos los hermanos Acosta, Nidia y Benito, quieren buscar la candidatura a alcaldes, así como Roberto Romo Marín, que ya probó esas mieles; en Cosío, Salvador Torres quiere otra vez contender; en Jesús María los que están puestos para la alcaldía son Kendor Macías, Gerardo Gutiérrez y Salvador Beltrán, por la diputación tal vez se registren Martín Chávez del Bosque, Adriana Siller y Jesús Luna; por San Francisco de los Romo, al menos se sabe que la diputada Margarita Gallegos está puesta; por Aguascalientes Blanca Rivera Río de Lozano, así como la regidora Citlalli Rodríguez y Norma Guel, aunque esperarán para definirse, pues quieren descartar que ya haya una designada desde antes. Por las diputaciones federales, la que pudiera sí estar pagando quincena tras quincena, pues se le descuenta de su nómina, es la secretaria general del partido, Leslie Atilano e inclusive Roberto Lamas, y quien estará procurando su registro para una buena posición en busca de la diputación plurinominal, es el diputado callado, Juan Manuel Gómez Morales, con apoyo a nivel central desde la Comisión Nacional de Procesos Internos. Así las cosas en el tricolor, donde hoy se instalará a las 10 de la mañana la Comisión Estatal de Procesos Internos para recibir las solicitudes de los aspirantes… ANOCHE, por cierto, el diputado federal Omar Bazán Flores, fue designado delegado especial para Aguascalientes y otros estados, para los registros de las diputaciones locales en los 18 distritos locales y las 11 presidencias municipales, establece contacto directo en la primera mesa de trabajo con la dirigencia estatal del PRI, conformada por el presidente Herminio Ventura Rodríguez y la secretaria general, Leslie Atilano Tapia… AGUAS CON LA SOBERBIA. Como en el PAN ya están muy acelerados, sobre todo aquellos que están impulsando a Leo Montañez, que tal vez tenga todas las canicas de su lado, pero no han querido esperar a que se les dé el toque de arranque de la convocatoria, aplicando aquello de que el que pega primero pega dos veces, el gobernador Martín Orozco advirtió que tendrá que esperarse a que se emita la convocatoria y que en el partido, el PAN, se tomen las mejores decisiones, “que manden a las mujeres y hombres con mayor capacidad, confianza, con mayor sensibilidad en el quehacer político; nada de berrinches, pues la competencia está muy dura y no hay nada ganado. Aguas con la soberbia porque eso, es factor fundamental para la derrota”. A ver si lo entienden, pero quién sabe, con eso de que hay pleito casado que de ningún lado se han esmerado en mostrar lo contrario… HAY UN NUEVO MODULO en el Centro de Reinserción Social para varones, se trata de un espacio que cuenta con consultorio médico, locutorios, áreas de registro, estancias para resguardo, oficina, comedor, entre otros servicios, en el cual se aplicó una inversión de 8 millones de pesos, con la intención de dignificar la atención a quienes se encuentran privados de su libertad, pues es un espacio que se apega a las disposiciones de la Comisión de Derechos Humanos, en cuanto a la operación del Sistema Penitenciario. Este sitio fue inaugurado ayer por el gobernador, Martín Orozco… HABLANDO DE INEQUIDADES en lo que ha sido el proceso de aplicación de vacunas anti-COVID entre el personal médico de algunas instituciones públicas del Estado, el ex presidente del Colegio de Medicina Interna de Aguascalientes y médico infectólogo, Francisco Márquez Díaz, señaló que aún no hay una fecha clara para la vacunación del personal de áreas COVID de los hospitales privados en el Estado. “Aparentemente en una semana le han informado a un director de un hospital privado”. Por lo anterior, dijo que aún no hay certeza de cuándo vayan a vacunar a quienes laboran en los hospitales privados de Aguascalientes. “La inequidad en toda su expresión”. DOS BAJAS SENSIBLES sufrirá la Coordinación Municipal de Protección Civil Municipal a partir de este día, luego de que por jubilación dejarán de portar el uniforme y aportar su experiencia dos destacados elementos, se trata del subcomandante bombero de PC, Juan Fermín Pérez, quien tuvo una destacada trayectoria de 29 años, así como del sub comandante Cruz Juárez, con 33 años de servicio…