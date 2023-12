Ahora que está de moda confundir la disrupción con la falta de sentido común, algunos legisladores que se enfrascan en propuestas de escaso interés ciudadano y nula operatividad…

LISTOS PARA CANTAR villancicos, beber ponche y comprar regalos, los integrantes del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes dieron inicio a lo que será el último periodo de suspensión de labores oficiales generalizadas, tomando en consideración que con el calendario de labores para el año 2024, se continuará trabajando en la época de feria, de vacaciones de verano y de vacaciones invernales: De esta forma, el personal deberá tomar sus vacaciones de manera alternada e individual… POR LO PRONTO, los colaboradores de este poder local podrán desconectarse al unísono hasta el próximo 2 de enero de 2024. Sin embargo, el juzgado quinto de lo familiar se mantendrá en guardia para la obtención de órdenes de protección. De igual manera se mantendrá una guardia virtual a través del número telefónico (449) 548-02-94 para atender asuntos relativos a procedimientos de huelga en asuntos colectivos laborales, así como la recepción de oficios de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación dirigidos a instancias del Poder Judicial Local… AHORA QUE ESTÁ DE MODAconfundir la disrupción con la falta de sentido común, algunos legisladores que se enfrascan en propuestas de escaso interés ciudadano y nula operatividad. Ejemplo de ello es lo que se está cocinando en el Congreso del Estado de Jalisco, donde surgió una idea “grandota”, que sería impulsada por el partido Movimiento Ciudadano -los que se dicen “progresistas”-, así como del PAN y el Partido Revolucionario Institucional para prohibir a los medios de comunicación la difusión de contenidos, que puedan ser considerados como apología del delito, o bien, “que afecte la salud física y mental de las personas”… VAYA QUE LA “CANCELITIS”está pegando duro en tierras jaliscienses, pero de esta ley nada se dice de cancelar bailes donde se interpretan narcorridos, cuya autorización naturalmente deviene de las autoridades, quienes aplican “Hágase la ley en los bueyes de mi compadre”… LA “BRILLANTE” INICIATIVAdel panista Julio Cesar Hurtado pretende solicitar modificaciones a la legislación federal, para restringir publicaciones en medios e imponer prisión a aquellos periodistas o medios de comunicación en los que se incite a cometer delito, se haga apología de éste y se afecte la salud física o mental de las personas… Y COMO EL DIABLO está en los detalles, vale la pena apuntar que en esta propuesta no se especifica, quien o quienes definen esos criterios. Una muestra más de que la clase política suele descuidar sus deberes con la ciudadanía o enfrentar asuntos más apremiantes y se enfoca en buscar distractores o dedicar horas estériles a normas que rayan en lo absurdo y lo inaplicable… AQUÍ, POR CIERTO, no cantan mal las rancheras, y no es de extrañar que mañana promulguen una ley que obligue a los cantineros a llevar “de bultito” y hasta su casa a los parroquianos que se pasan de copas… EN TEMA APARTE, la senadora Martha Márquez se pronunció en contra respecto a la manera en cómo los diputados locales llevaron a cabo la votación para sacar la despenalización del aborto en Aguascalientes…“LA FORMA EN CÓMOdicen que lo aprobaron, pues la verdad es que eso me hace percibir que los diputados están subidos en un ladrillo, porque dicen con un cinismo que lo aprobaron a puerta cerrada, en secreto, que fue con cédulas, pero que todo está garantizado. O sea, te dicen fue en secreto, a escondidas, pero la votación se cumplió”… POR CIERTO QUE, tras la aprobación de despenalización del aborto en Aguascalientes, desde las 8 de la mañana de este viernes, integrantes del Frente Nacional por la Familia se apostaron afuera de las puertas de Palacio de Gobierno para manifestar su inconformidad por lo hecho por los diputados del Congreso del Estado… A DECIR DE su coordinador Jaime Castro Chávez, una comitiva del FNF fue atendida por integrantes de la Secretaría General de Gobierno, a quienes les expresaron su descontento por la votación de los diputados, por lo que pidieron una audiencia con la gobernadora Tere Jiménez para externarle su sentir en torno a la defensa “de la vida y la familia” y para pedirle que vete dicha ley… “RECORDAMOSa la gobernadora su compromiso con la causa provida durante su campaña y el pacto que firmó en favor de la vida” apuntó Castro…