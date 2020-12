Los miembros del Consejo General del IEE, insisten en que 68 millones son insuficientes para organizar y llevar a cabo las elecciones y ya se montaron en su macho, que si los diputados no les autorizan los 136.7 millones solicitados, impugnarán el presupuesto. Ah, eso sí, ni pío han dicho de su sueldo, de 100 mil pesos en promedio mensuales a cada uno, haya o no elecciones

TODO LO QUE HUELA A FISCALIA, es propicio para que el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes se encrespe. Nada tendrán que aplaudirle, quizá, pero de eso que “a tiro por viaje” arremetan contra la institución porque hizo, porque no hizo, porque fue a una hora, porque fue a deshoras, porque investigó, porque los resultados no les gustan, en fin, hay diferencia. Y es que la postura radical de esta asociación civil encabezada por Violeta Sabas y cada día con menos adeptos, huele raro. Ayer, por ejemplo, en redes sociales un exfuncionario de la FGE que de seguro no tenía nada qué hacer por la tarde, se entrometió en las publicaciones y pretendió hacerles entender a las personas del Observatorio, que si los peritos de la Fiscalía no encontraron huellas de violencia en el cuerpo de la pequeña encontrada muerta en una planta tratadora, pues todo indica que fue un accidente y no un feminicidio. Nunca lo hubiera hecho pues vinieron los reproches, las descalificaciones contra el personal de la FGE, las conclusiones personales del caso al que ya abanderan como causa de su asociación, y eso que el hombre les aclaro que ya ni trabaja ahí… NO HA DEJADO DE SER NOTICIA el Chobi Landeros, y es que en la apertura de la colecta de este año, del Teletón, se le fue en alabanzas para AMLO, ponderando que nunca había recibido tanto apoyo presidencial como ahora, de ahí que priistas y panistas están molestos, porque en su turno, los presidentes de los dos partidos, lo apoyaron incondicionalmente. Además ese tipo de instituciones no deben tomar partido, pues no hay que olvidar que como en la rueda de la fortuna, hay veces estamos arriba o abajo, y tarde que temprano se ofrecerá el apoyo para esa causa noble… NI PÍO. Los miembros del Consejo General del IEE, Luis Fernando Landeros Ortiz, y los consejeros, Diana Cristina Cárdenas Ornelas, Yolanda Franco Durán, Sergio Reynoso Silva, Zayra Fabiola Loera Sandoval, Jesús Macías Macías y Francisco Antonio Rojas Choza, insisten en que un presupuesto de 68 millones, es insuficiente para organizar y llevar a cabo las próximas elecciones a diputados y renovación de ayuntamientos. Y ya se montaron en su macho, que si los diputados no les autorizan los 136.7 millones que solicitaron, impugnarán el presupuesto. Ah, eso sí, ni pío han dicho de su sueldo, de 100 mil pesos en promedio mensuales a cada uno, haya o no elecciones, es decir, tengan a no suficiente trabajo. Aquí cabe la pregunta obligada, si los diputados ceden un poco, ellos también estarían dispuestos a bajarse el sueldo?, y si además se reducen otras erogaciones no esenciales, dentro del rubro de gasto corriente?… EN MORENA… AY, EN MORENA, todo parece que mientras hay partidos que ya piensan en sus candidatos y reintegración de grupos, aquí insisten en dar continuidad a la extensa novela de su división interna, en la que todos quieren ser los generales pero no soldados; sobran liderazgos, pero falta a quien dirigir. De ahí que el pleito inacabable en el que Fernando Alférez, que para quienes tienen memoria tiene su pasado priista, perredista y corazón panista, por aquello de las asesorías que brinda, dice él que por una paga, contra el ex presidente del Comité Estatal de Morena y ahora delegado de la Secretaría de Bienestar, Aldo Ruiz, a quien hace varias semanas denunció ante las autoridades electorales locales, por hacerse promoción política, presuntamente con interés electoral, a través no sólo de espectaculares en los que se anunciaba como editorialista de un medio digital, así como con una serie de ruedas de prensa con las que intentó imitar “las mañaneras” del presidente AMLO, pero que luego suspendió a falta de más información que proporcionar. Pues ante esta situación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a las autoridades electorales locales, particularmente al Tribunal Electoral local, que hagan un adecuado análisis de las pruebas presentadas y se esclarezcan los hechos y con esto, dar solución a este pleito de un morenista contra otro morenista… EN LA LÍNEA DE LA AUTOPROMOCIÓN continúa el ex presidente de la CANADEVI, ex alcalde de Aguascalientes y ex gobernador del Estado, Luis Armando Reynoso Femat, quien ha hecho extensiva la invitación a participar activamente “haciendo una gran Fuerza Ciudadana” con redes de comunicación efectivas, donde puedan ser incluidos aquellos que tengan interés de participar en espacios donde puedan generar confianza de los ciudadanos con líderes reconocidos. Al menos esto es lo que ha anunciado a través de una cadena de mensajes de whatsapp y de las redes sociales a su alcance, pidiendo reenviar el mensaje para que más líderes sociales se puedan incorporar a su “cadena de comunicación”. Habrá que esperar hasta donde le alcanza esta inquietud… LA NOCHE DEL LUNES pasado, en uno de los vuelos que aterrizó en esta capital, arribó una persona con problemas de hipoglucemia y mientras era trasladada a algún hospital para que recibiera atención, falleció, causando revuelo porque se hizo circular el rumor de que presuntamente tendría COVID-19, lo cual resultó negativo tras haberle hecho la prueba respectiva. De acuerdo al estudio pericial, la causa de muerte fue “natural” derivada de antecedentes clínicos, que por respeto a la familia no fueron dados a conocer por el fiscal general del Estado, Jesús Figueroa…