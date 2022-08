Prestar su tarjeta de crédito a amigos o familiares conlleva sus riesgos, pero particularmente podría meterlo en serios problemas con el SAT.

EL CUARTO PLAN DE PASTORAL continúa en evaluación, el cual será examinado a detalle y sin prisa al resultar lo anterior trascendental para la iglesia, dijo el Padre Rogelio Pedroza al darle lectura a una carta al término de la Misa Pontifical, en honor a la Virgen de la Asunción. Agregó que la evaluación permitirá identificar los avances, los obstáculos así como los dinamismos que han surgido y, en consecuencia, cómo se ha respondido al llamado para la construcción de una iglesia de estado permanente. Será en enero del próximo año cuando en las parroquias y capellanías, así como en febrero en los decanatos y en marzo en las comisiones diocesanas de pastoral, concluya la realización de la sexta asamblea necesaria de pastoral, en su primera etapa y en julio su segunda parte. El Plan Diocesano de Pastoral permitirá, además, impulsar la misión permanente con el compromiso de aplicar las normativas de vivir la comunión y la organicidad de la acción pastoral en conjunto con las diversas personas, ministerios, estructuras, áreas, prioridades, niveles, organismos, programas y recursos, haciendo de la sinodalidad del modo ordinario y permanente. “La participación es el camino. Vivamos la sinodalidad permanente en la vida de nuestra diócesis mediante la realización de procesos de participación y de discernimiento capaces de manifestar el dinamismo de comunión que debe inspirar todas las decisiones especiales a través del Colegio de Consultores del consejo para los Asuntos Económicos, Consejo Presbiteral y Consejo Pastoral Diocesano. Vivamos la sinodalidad en la vida parroquial en la participación laical en la consulta y en la planificación”, concluyó el Padre… PRESTAR SU TARJETA de crédito a amigos o familiares conlleva sus riesgos, pero particularmente podría meterlo en serios problemas con el Servicio de Administración Tributaria. Y es que si la entidad detecta que hay una discrepancia entre los ingresos que declara y sus gastos, determinará que ha omitido su obligación como contribuyente de pagar impuestos. De acuerdo con el artículo 91 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, las personas físicas podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia fiscal cuando se compruebe que el monto de las erogaciones en un año es superior a los ingresos declarados por el contribuyente, o bien, debió declararlos y no lo hizo. Es por ello que las erogaciones que se toman en cuenta corresponden a gastos, adquisiciones de bienes y depósitos en cuentas bancarias, en inversiones financieras o tarjetas de crédito, y éstas serán tomadas en cuenta por el SAT como ingresos, aun cuando la persona no esté inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes o cuando, estándolo, no presente las declaraciones a las que está obligada. Si el SAT detecta una diferencia entre sus ingresos y sus gastos, entonces procederá de la siguiente forma: le notificará sobre la discrepancia encontrada a partir del monto de las erogaciones detectadas, la información que se utilizó para conocerlas y el medio por el cual se obtuvieron. Con ello, contará con un plazo de 20 días, a partir del día siguiente a la fecha de notificación, para informar por escrito a las autoridades fiscales sobre el origen de los recursos con que se efectuaron las erogaciones detectadas. Si es el caso, deberá ofrecer las pruebas que estime idóneas para acreditar que los recursos no constituyan ingresos gravados y las autoridades fiscales podrán solicitar información o documentación adicional solo por una vez. Por último, si la discrepancia es acreditada, se presumirá ingreso gravado y se formulará la liquidación respectiva. El SAT considerará como ingresos omitidos el monto de las erogaciones no aclaradas y aplicará la tarifa correspondiente. Así que mejor piénselo bien… DEJÓ A SU SUERTE la Coordinación de Movilidad a cientos de usuarios del sistema del transporte público urbano, principalmente de aquellas rutas que cruzan por el centro de la ciudad. Lo anterior, luego de que la dependencia olvidara informar sobre las rutas alternas de los camiones, que por motivo de la Romería no pudieron realizar sus recorridos normales. No hubo algún comunicado ni publicación en redes sociales de la CMOV que detallara sobre las afectaciones que sufrieron algunos usuarios, quienes, como pudieron, se las ingeniaron para llegar a sus destinos… SE INCONFORMÓ el Observatorio de Violencia Social y de Género a través de su coordinadora, Violeta Sabás Díaz de León, ante la postura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación dos acciones de inconstitucionalidad contra la exigencia de que ningún deudor alimentario tenga la posibilidad de ocupar un cargo público. Mediante un comunicado, comentó que la titular de este organismo, Rosario Piedra Ibarra, argumenta en su acción de inconstitucionalidad que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el artículo 31, fracción V del estado de Hidalgo y Yucatán “excluye injustificadamente a todas las personas que se encuentren en ese supuesto, aun cuando no existe relación entre dicha situación y el adecuado desempeño de la funciones a realizar en dicho cargo.” Subrayó que las reformas para que deudores alimentarios morosos no puedan ocupar ciertos cargos públicos fueron aprobadas a nivel federal y están contempladas en la iniciativa #3de3vslaviolencia. “En la experiencia de acompañamiento de casos de violencia contra las mujeres, el Observatorio ha constatado que una de las manifestaciones violentas más recurrentes de parte de los hombres, padres de familia, es el delito de incumplimiento de sus obligaciones de asistencia familiar”. Estableció que a nivel nacional, las mujeres víctimas de este delito, sin importar la condición económica de los agresores, han dejado claras las repercusiones económicas, patrimoniales y emocionales que provoca en ellas y en sus hijas e hijos. “No pagar pensión alimenticia viola varios derechos humanos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, por lo tanto, ser deudor alimentario sí impide ostentar un cargo público y mucho más uno relacionado con la defensa”… CUENTAS EXCELENTES no hay al cierre del gobierno de Martín Orozco, solamente cuentas decentes en diferentes esferas, dado que poco antes de la pandemia a la fecha la economía de Aguascalientes se empezó a desacelerar. “No podemos tapar el sol con un dedo y, desgraciadamente, la economía del Estado la va a entregar pues deteriorada. Esa es una realidad y el principal reto que va a tener el gobierno de Tere Jiménez al iniciar su ejercicio. Se tendrá que preguntar cómo le va a hacer para retomar las riendas del crecimiento económico de Aguascalientes y no es un reto fácil”, señaló el vicepresidente regional Centro Norte de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, Jael Pérez Sánchez…