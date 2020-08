Después de tanto misterio en torno a la compra de la casona de Alameda -misma que ahora es ocupada por las oficinas de las Becas Benito Juárez- resulta ser que ya quedó en claro que ese negocito se truncó…

LA MALA ES que numerosos transportistas de unidades de todas las dimensiones y tonelajes se quedaron con las ganas de seguir la costumbre de desfilar por las principales calles de la ciudad pisando el acelerador y tocando al unísono sus ensordecedores cláxones, como sucedía en nuestra capital desde hace décadas… LA BUENA ES que los vecinos del primer cuadro tuvieron días apacibles y descansaron este fin de semana sin estridencias a deshoras, sin calles cerradas y sin contaminación… OTRA BUENA, es que la superficie de las calles más emblemáticas del centro, esas en las que se han invertido millones de pesos con fines estéticos a lo largo de diversas administraciones públicas, no tuvieron que soportar el peso de vehículos para los cuales no fueron diseñadas… PARA VARIAS FAMILIAS que viven del comercio de fritangas y otros alimentos callejeros, fue un desafortunado quincenario, en tanto, la imagen urbana del corazón de la ciudad no se vio afectada por el desafortunado espectáculo de las manchas de grasa en el piso y de los tanques de gas, los comales y las humaredas con aroma a manteca, maíz y otros condimentos… AÚN ES PRONTO para anticiparnos a lo que será de nuestras vidas el próximo año, pero lo que sí podemos poner sobre la mesa, es que esta forzada “pausa en el camino” nos puede dar la oportunidad de reflexionar sobre cómo actualizar y perfeccionar la forma de festejar a la Patrona de Aguascalientes en un futuro… PODRÍAMOS ENCONTRAR nuevas fórmulas para armonizar el derecho que tienen los fieles de participar públicamente en los festejos religiosos con el respeto al medio ambiente, con el cuidado de los espacios públicos y garantizando las menores interferencias al tránsito de aquellos que deciden no participar en estas manifestaciones de fe. La parte esencial de estas celebraciones y el espíritu de esta tradición no están peleados con un replanteamiento de las formas y el paso prioritario del respeto y la convivencia ciudadana… DESPUÉS DE TANTO misterio en torno a la compra de la casona de Alameda -misma que ahora es ocupada por las oficinas de las Becas Benito Juárez- resulta ser que ya quedó en claro que ese negocito se truncó… ESA CASA VIEJA -pero con muy buena ubicación y conservada en excelentes condiciones- fue adquirida, como otros tantos inmuebles en el país, con la idea de que el partido MORENA cuente con oficinas propias en nuestra entidad… LA INSTRUCCIÓN de quién fuera secretaria general del partido, Yeidkol Polevnski, fue que la negociación quedara en manos de Cuitláhuac Cardona en calidad de presidente del instituto político… PERO ALGO SUCEDIÓ que las avispas de la desconfianza despertaron zumbando alrededor de la finca, y a pesar de que militantes estatales y líderes nacionales llegaron a pedir cuentas de esa compra-venta, la claridad nunca llegó. Lo que sí llegó, fue la destitución de Cardona, quien ni en el proceso de entrega-recepción se dignó a rendir cuentas… FUE HASTA HACE unos días que en asamblea nacional vía “zoom” y presencial, celebrada en la Ciudad de México, les dijeron que la casa sería regresada porque no convenció el precio al que presumiblemente les fue vendida y de lo que hasta ahora solo habían dado un adelanto… ALGUNOS DE LOS PRESENTES en esa reunión con dirigentes nacionales, nos cuentan que del dinero del anticipo que fue por un millón 149 mil pesos “y cachito”, mismos que salieron de la caja de las prerrogativas locales… PARA MALA SUERTE de los seguidores de AMLO en la entidad, una parte de esa suma se perderá, pues presumiblemente quedó establecida una penalización de 455,000 pesos por cancelar la compra… EN OTRO CAPÍTULO de la novela morenista, ahora todo parece indicar que hay interesados en fincar responsabilidades a quien hizo o los que hicieron esa transacción. Pero ya nos la sabemos: como todo en Morena, los asuntos quedan flotando en la informalidad, pues los acuerdos tomados en la reunión, no han sido dados por escrito a los participantes. Al menos hasta ayer… Y COMO EL TEMA de la pandemia sanitaria ha sido politizado, los que ya están en el ring electoral, no quieren dejar títere sin cabeza… EL LÍDER DEL PRD en la entidad, Iván Sánchez Nájera no desaprovechó la oportunidad para referir que mientras el Gobierno Federal y el Estatal discuten sobre el semáforo, la ciudadanía requiere mantener la guardia ante la pandemia, toda vez que las medidas de prevención son la base para que este virus disminuya su afectación a la salud pública… EL OTRORA DIPUTADO local, hizo un llamado para que el gobierno estatal haga públicos los indicadores bajo los cuales desarrolló un semáforo paralelo al del Gobierno Federal, y que comparta puntualmente la información que lo compone a fin de que la población pueda tomar las mejores decisiones en sus rutinas personales y laborales… EN TANTO, le falta información al dirigente estatal del Partido Verde, Misael Girón Montoya, quien dice que las cuotas escolares están prohibidas y que por ahora no es necesario solicitarlas a los papás y las mamás… SERÍA BUENO INFORMARLE que estas aportaciones son legales, dejando claro que también son voluntarias y que los padres de familia que participan en las mesas directivas de las escuelas son quienes se ponen de acuerdo en la cantidad que se pedirá…

¡Participa con tu opinión!