La presidenta del Colegio de Economistas habló de la actual infraestructura de San Marcos, subrayando su incapacidad para satisfacer las crecientes demandas del turismo y los consumidores locales.

TRAS EL PRIMER FIN de semana de Feria, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Manuel Alonso García, ofreció un informe de los resultados obtenidos en el operativo de vigilancia, quien destacó que en el área ferial no han ocurrido incidentes graves, que mantienen el saldo blanco, al detallar que el homicidio registrado a un costado de un hotel ubicado frente al monumento de Benito Juárez, corresponde a circunstancias ajenas a la Feria, pues se trataba de una familia que específicamente acudió a cenar unos tacos, y uno de sus integrantes portaba una texana, la cual, dos sujetos con antecedentes penales pretendían “tumbarle”, lo que derivó en una confrontación, por la que finalmente uno de los agresores quedó sin vida, y además planteó que los hechos podrían encuadrar en legítima defensa. Además, dijo que el caso registrado de un joven fallecido en una riña campal durante la edición 2023 en la Calle Rayón, también quedó fuera de lo que es contemplado oficialmente como el polígono ferial… QUIÉN SÍ ESTÁ preocupada es la presidenta del Colegio de Economistas de Aguascalientes, Dafne Gissel Viramontes Ornelas, pues habló de la actual infraestructura de San Marcos subrayando su incapacidad para satisfacer las crecientes demandas del turismo y los consumidores locales. Destacó que la infraestructura de la Feria, tanto en términos de espectáculos como de estacionamiento, está enfrentando desafíos significativos que han persistido desde el año anterior. «La infraestructura está rebasada», expresó con claridad, refiriéndose no sólo a la necesidad de mejorar los espacios para eventos, sino también a la insuficiencia de los estacionamientos disponibles. Indicó que la preocupación principal radica en el desequilibrio entre la creciente afluencia de turistas y la falta de expansión en la infraestructura para recibirlos adecuadamente… ASIMISMO, dijo que la falta de opciones de transporte público adecuadas también contribuye a la congestión y los problemas de movilidad en la zona de la feria, ya que, aunque existen camiones gratuitos disponibles, estos servicios están saturados y no son suficientes para satisfacer la demanda de traslado de los asistentes… EN ASUNTOS DE REPRESENTACIÓN partidista ante consejos electorales, empiezan a surgir joyas que quedan para la posteridad en las transmisiones en vivo en las redes sociales, como fue el caso del representante de Morena, Ricardo Barba, quien enojado porque los consejeros no le permitieron retomar una discusión del registro de candidaturas, al final dijo: “si quieren que no hable, no hablo”… VENDRÁN MUCHAS MÁS, pero el sábado pasado hubo una “perla negra” en el consejo distrital 01 federal del INE, donde el representante del PAN expresó su rechazo a que se incluyera un acuerdo para que se otorgara mayor puntuación en los procesos de selección de personal electoral, tratándose de personas con discapacidad y de la diversidad sexual. Esto bien podría generar polémica sobre la equidad, pero fueron las expresiones vertidas por Edmundo Becerril, quien calificó a las acciones afirmativas sobre grupos de población prioritaria como una ventaja desleal. Afirmó que no sería justo dar un punto adicional a un aspirante que tenga cierta actividad genital. Y agregó refiriéndose a las personas con discapacidad, no porque no pueda caminar, o porque esté en silla de ruedas se le da un punto extra en la calificación. Esto encendió la mesa, donde el secretario general del Consejo Distrital, raudo y veloz, apuntó que estas acciones afirmativas surgen ante la desigualdad y la situación de rezago histórico que deben darse de manera temporal a grupos vulnerados… POR CIERTO QUE, en conferencia de prensa, Gilberto Gutiérrez Lara, presidente estatal de Morena, reiteró las preocupaciones sobre el proceso electoral en Aguascalientes, denunciando una serie de artimañas perpetradas por la derecha política. El líder del partido expresó su indignación por un reciente incidente de violencia contra uno de los representantes jurídicos de Morena. Según Gutiérrez Lara, el representante fue brutalmente golpeado mientras intentaba documentar la entrega de despensas en un evento político. «Esto no es sólo un ataque a un individuo, sino un ataque a la democracia misma», enfatizó. Además de condenar el acto de violencia, Gutiérrez Lara lanzó una advertencia al Gobierno del Estado y al Partido Acción Nacional (PAN), responsabilizándolos por cualquier consecuencia negativa que pueda sufrir el compañero agredido. «No sólo exigimos justicia, sino que exigimos responsabilidad por parte de aquellos que fomentan un clima de violencia política», declaró… Y YA EN ESTE PANORAMA político marcado por controversias y desafíos legales, el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Javier Luévano Núñez, habló sobre las disputas jurídicas en curso. Afirmó que el partido está plenamente comprometido con el cumplimiento de la ley electoral y que están atentos a cada etapa del proceso. En cuanto a la gestión de candidaturas, reconoció un caso de sustitución debido a incumplimiento, pero aseguró que el partido ha cumplido con los requisitos de manera puntual. «Sí, hubo por ahí la titular de la sindicalía de Calvillo, tuvimos que hacer una sustitución por una situación de incumplimiento», explicó… RESPECTO A LA DISCAPACIDAD de la candidata a diputada local, Alma Hilda Medina Macías, Luévano Núñez afirmó que se han respetado los reglamentos y que la candidata en cuestión cumple con los requisitos establecidos. Finalmente, sobre las garantías de seguridad durante el proceso electoral, Luévano Núñez reiteró la confianza en la participación ciudadana y en el trabajo de las instituciones. «El 2 de junio los ciudadanos decidirán de manera libre y yo creo que Aguascalientes va a ser, como lo he mencionado, esperamos de la mano de los ciudadanos, carro completo», expresó.