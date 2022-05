Nuestra entidad se ubica en el séptimo lugar nacional con menor pobreza general y en cuarta posición con menor pobreza extrema…

La ganadora tiene que comprometerse a solucionar los múltiples problemas que sobrellevan, aunque esto en términos de estrategia de campaña no sea rentable…

MIENTRAS QUE LAS CANDIDATAS a la gubernatura discuten nimiedades, ostentan su participación en marchas de grupos tradicionalistas o buscan hasta debajo de las piedras algún traspié u omisión de sus adversarias, olvidan mencionar la pobreza extrema… EN ESTE PAUPÉRRIMO escenario se desarrolla la vida de 600 habitantes que residen en 31 comunidades rurales, según datos que fueron aportados por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado… ESTA INFORMACIÓN se debe tomar con reserva, porque la miseria es visible no sólo en el campo sino en los centros urbanos, en donde se pueden encontrar familias que carecen de casi todo, hasta de un techo… SON PERSONAS que instalan su “casa” en una acera o camellón, bajo un puente o a la sombra de un árbol. También hay quienes montan su frágil vivienda en baldíos, dando pie a los fraccionamientos “cartolandia” que no suelen aparecer en el radar de las autoridades… AL INICIO DE LA ACTUAL administración había cerca de 50 mil personas en pobreza, por lo que de resultar cierto el dato que aportó el titular de la Sedeso, Humberto Montero de Alba, se habrá producido un milagro al quedar sólo 600, por lo que debe de llevarse la milagrosa fórmula a otras partes del país e inclusive del extranjero… SEGÚN EL FUNCIONARIO, nuestra entidad se ubica en el séptimo lugar nacional con menor pobreza general y en cuarta posición con menor pobreza extrema. En total 31 comunidades están con mayor rezago social y se localizan en los municipios de Tepezalá, El Llano y Cosío, así como en El Huarache, Calvillo… SE TRATA DE LUGARES cuyos habitantes solicitan apoyos para atender carencias en torno a la salud y la educación. Aseguró que cada uno de estos lugares han sido visitados y atendidos por la Sedeso, observándose que las familias resienten tres de las cinco carencias previstas en el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) en el aspecto de pobreza extrema, “pero hay que destacar que muchas de ellas cultivan el campo y han expresado ser felices”, sostuvo Montero de Alba… MÁS ALLÁ DE LO QUE haga el actual Gobierno, se requiere que las candidatas acudan a cada uno de los lugares donde existen las carencias, para que conozcan de viva voz las razones por las que están en esta situación y qué debe hacerse para ayudarles a que salgan adelante. Por ahora sólo pueden ofrecerles escucharlas, pero una vez que pase la elección la ganadora tiene que comprometerse a solucionar los múltiples problemas que sobrellevan, aunque esto en términos de estrategia de campaña no sea rentable… EL DÍA QUE YA NO ESTÉN las viviendas de cartón o de lámina se podrá decir que se ha dado un paso trascendental en la vida en común… OTROS ASUNTOS que a todos afectan son la problemática del agua y la prevención del delito. Sobre estos dos asuntos pusieron los reflectores las integrantes de la Organización Altruista de Abogadas “Jurisfem’s”… FUE SU DELEGADA en Aguascalientes, Blanca Hilda Contreras quien consideró que este tipo de necesidades deben ser atendidas o resueltas por quien resulte ganadora de la contienda electoral, más allá de que figure o no en su plan de gobierno… “ASÍ COMO SE HACEN encuestas de qué partido se ve favorecido por los votantes, lo ideal sería que de igual forma se tomará en cuenta el sentir de los ciudadanos en cuanto a sus prioridades, no porque alguna candidata no tenga como propuesta alguna necesidad ciudadana, no le quita la obligación de cumplir con esa necesidad. La omisión es una responsabilidad social”, señaló la jurista… POR MUCHA RESPONSABILIDAD SOCIAL que carguen en el corazón algunos contribuyentes deseosos de ponerse “tablas” con la autoridad, persisten los problemas en la plataforma del SAT, dado que muchos contribuyentes, por sistema, están registrados en un régimen fiscal que no les corresponde… EL ENREDO fue puesto sobre la mesa por el ex presidente del Colegio de Contadores, José Alfredo Franco Hernández… PARTE DEL GALIMATÍAS tiene que ver con el nuevo régimen de RESICO, al que algunos ciudadanos fueron integrados sin decir “agua va” y esto está representando el incremento de su carga fiscal, específicamente con el Impuesto Sobre la Renta… EL CONTADOR comentó que las aclaraciones están a la orden del día y anticipó un aluvión de solicitud de devoluciones ante el desperfecto informático…

