SI BIEN ES CIERTO queRaúl González Alonso deja la dirigencia del Consejo Coordinador Empresarial, eso no quiere decir que desaparecerá de la escena pública, pues no se descarta que pueda figurar en alguna posición de responsabilidad pública o empresarial. A través de un comunicado oficial, destacó que en su gestión se impulsó la creación de instrumentos financieros para las empresas, se participó de manera decidida en ejercicios de diálogo en procesos electorales, así como en la defensa de los intereses del sector empresarial… EL BALANCE FINAL sobre los alcances y logros de su gestión se irá aclarando con el tiempo y principalmente con la opinión de los agremiados del club que dirigió durante varios años enfrentando no pocas veces enredos poco amables… LA NUEVA MESAdirectiva del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes encabezada por Paty Muñoz de León está conformada por Víctor Manuel Rodríguez Romo, presidente del Colegio de Arquitectos, como vicepresidente ejecutivo; como secretaria fungirá la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias,Berenice Cruz Frausto…LA TESORERÍA QUEDÓ en manos del presidente del Colegio de Contadores Públicos, Héctor Raymundo Martínez Saucedo y la Vicepresidencia de Planeación Estratégica será responsabilidad de Elizabeth Sucre Figueroa, presidenta de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles… OTROS CARGOS quedaron repartidos de la siguiente manera; en Innovación y Competitividad está al frente Juan Daniel Medina García, presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas; y en la Vicepresidencia de Procuración de Fondos está María Virginia Bernal Martínez, presidenta de la Asociación Mexicana de Hidráulica…DEL MISMO MODO, la Vicepresidencia de Atención y Desarrollo de Sectores Estratégicos fue asignada al presidente del Consejo Empresarial Textil y de la Confección, Florentino Alejandro Trueba Ríos y como vicepresidente de Relaciones Interinstitucionales quedó Ignacio Flores Lugo, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios… A PROPÓSITO de Torres Lugo, fue él quienreconoció que hoy en día la vivienda se ha encarecido en Aguascalientes y si bien buena parte del fenómeno se debe a la falta de subsidios y al poco poder adquisitivo de las mayorías, también entran en juego la ausencia de educación financiera en los potenciales compradores… SEGÚN EL EXPERTO en la compraventa de bienes inmuebles, sólo 5 de 100 mexicanos tienen cuentan con esos conocimientos… EN CUANTO A LOS CRÉDITOS hipotecarios, el representante de los inmobiliarios comentó que la tasa del 11.4% que prevalece “no es óptima pero tampoco tan alta” y lo que pueden hacer los compradores es adquirir un crédito y luego refinanciar su deuda a los 4 o 5 años en aras de hacerse de su patrimonio…