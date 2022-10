Se planteó la necesidad de que haya más capacitación a los orientadores que reciben las denuncias de maltrato animal con la intención de que no se rechace la recepción…

ES DE RECONOCERSE los esfuerzos efectuados por las corporaciones de seguridad para reforzar la seguridad en los accesos carreteros a nuestro estado con el objetivo de que no ingresen integrantes de la delincuencia organizada… TAL ES EL CASO del punto de inspección colocado por el Ejército Mexicano en la carretera a Villa Hidalgo. Aunque se exige que nunca falte la coordinación interinstitucional, también es cierto que a unos cuantos kilómetros atrás del punto de revisión la Secretaría de Seguridad Pública Estatal mantiene un retén de similares características… ESTO IMPLICA que hoy por hoy existe una doble revisión a los viajantes que se trasladan entre Jalisco y Aguascalientes, en lugar de que se efectúen en un mismo punto, logrando con ello más agilidad… HABRÍA QUE CERRAR la pinza del trabajo entre corporaciones para optimizar recursos y no complicar el tránsito de quienes actúan bajo los preceptos de la ley, que, sin duda, son mayoría… EN ASUNTO DISTINTO, la Dirección Jurídica del Poder Judicial del Estado a cargo del abogado Enrique González Aguilar sería una de las instancias que han visto un respaldo institucional en la serie de cambios generados en la transición de la presidencia del Poder Judicial a lo largo de este año… SE TRATA DE UNO DE LOS PERFILES que han construido una trayectoria entre la administración pública, la materia electoral y el ámbito judicial, lo que resulta difícil de encontrar entre quienes se dedican a las leyes, por concentrarse en la mayoría de los casos dentro de una especialidad… POR OTRO LADO, representantes de las asociaciones en defensa de los animales acudieron a la Fiscalía de Justicia en el Estado para reunirse con el fiscal Jesús Figueroa Ortega, donde se planteó la necesidad de que haya más capacitación a los orientadores que reciben las denuncias de maltrato animal con la intención de que no se rechace la recepción… A PESAR DE ELLO, se han logrado judicializar carpetas de investigación y obtener sentencias contra agresores de animales. Por lo pronto, se acordó que la agrupación Defensa Animal pueda tener acercamiento para apoyar en capacitación al personal de la Fiscalía… DURANTE SESIÓN ORDINARIA, el Ayuntamiento de Aguascalientes aprobó la realización de una Sesión Solemne con motivo del 447 Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Aguascalientes… LA CEREMONIA tendrá lugar el sábado 22 de octubre de 2022, a las 11:00 horas en el Teatro Morelos. Como es costumbre, será ocasión para reconocer la labor comunitaria de algunos ciudadanos nacidos o avecindados en esta capital… EL CUERPO COLEGIADO eligió como Ciudadano Distinguido a Juan Andrade Salas, alias “Correa”, impulsor y director del grupo de danza Matlachines “Los Aztecas”… COMO HIJO ADOPTIVO será galardonado Gerónimo Aguayo Leytte, por su distinguida trayectoria en el ámbito de la salud… EL GALARDÓN para Hija Adoptiva será para Mylenna del Carmen López Castro, Ingeniera en Electrónica con Maestría en Ciencias de Datos y Procesamiento Masivo de Datos… TAMBIÉN SERÁN distinguidos el sacerdote Ricardo Veloz Cuéllar, por su magna labor y servicio en pro de la sociedad aguascalentense; Ismael de Jesús Loera Laris, quien es un destacado estudiante… COMO HIJO PREDILECTO, se decidieron por Jorge Alfredo Rodríguez Flores, miembro fundador y expresidente de la Asociación de Coreógrafos Folcloristas de México, A.C… EL BENEFACTOR de la Ciudad será José Guadalupe López Valdivia, socio, fundador, director y presidente de Consejo Vianney Textil Hogar… POR OTRO LADO, el cuerpo de ediles aprobó el dictamen que expide el Reglamento para la creación del organismo público descentralizado de la Administración Municipal denominado Academia Taurina de Aguascalientes Alfonso Ramírez “El Calesero”… ESTA ENTIDAD contará con dos áreas operativas, una responsable de las tareas académicas y artísticas y otra administrativa y de difusión… ASESINATOS Y PLAGIOS tienen difusión de sobra y son asuntos que emocionan a más de uno. Los hechos delictivos y la tinta de color sangre nutren el imaginario de los mexicanos aficionados a los corridos de traficantes, a la prensa sensacionalista y a las tan cuestionadas narco-series que invaden las pantallas… LOS DELITOS Y LOS DELINCUENTES son tema central de la cultura popular de nuestra tierra desde hace siglos, y algo sucede en la genética de los mexicanos que figuras como la del sanguinario Pancho Villa fascinan hasta convertirse en héroes nacionales… SABIENDO que la cosa está que arde y aprovechando la cartelera que estos asuntos tienen en el imaginario, habrá quien aprovechará ambos asuntos para sacar raja política… PARA EL ABOGADO penalista, Eloy Morales Brand, queda claro que la clase política echará mano de los temas de inseguridad y delincuencia para buscar votos en los próximos comicios. Esto, como una bandera que busca influir en la sensibilidad de la ciudadanía… ANTICIPÓ QUE LAS FUERZAS políticas tienen una cantera en la explotación del tema de la violencia. Esto, de cara al arranque de los procesos electorales del próximo año y las elecciones presidenciales del 2024… TAMBIÉN CONSIDERÓ que la discusión del tema de seguridad debe atender el origen de la violencia como la corrupción, desvío de recursos, bajos salarios, poca estabilidad en elementos policiales, porque lamentablemente conviene removerlos en cualquier momento bajo la figura de pérdida de confianza… EL ESPECIALISTA en temas de seguridad consideró que la forma en la que se analiza el tema de la seguridad debe estudiarse en relación a las funciones que se requieren por parte de la ciudadanía, en la relación directa que tienen los cuerpos de seguridad con los civiles… SEÑALÓ QUE HOY la discusión de la seguridad se enfoca en la percepción de la ciudadanía sobre la tranquilidad que ofrecen las corporaciones, por lo que se dejan de lado aspectos relevantes como la capacitación de los elementos de seguridad…