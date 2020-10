Esos de Morena no solo se burlan de su propio partido, al no respetar liderazgos y querer todos ser capitanes pero ninguno soldado, lo cual se da tanto en el ámbito nacional como local; también se mofan de las autoridades electorales locales.

El Frente Nacional por la Familia, a través de un oficio suscrito por su coordinador, Carlos García Villanueva solicitó a los senadores por la entidad, los panistas Martha Márquez Alvarado y Juan Antonio Martín del Campo así como al de Morena, Daniel Gutiérrez Castorena, que voten por la permanencia de los fideicomisos.

Hoy, a las 8:30 hrs, el gobernador encabezará el arranque de obras del paso a desnivel de Parras, con inversión de 70 millones de pesos, sobre el Segundo Anillo; y a las 9:45 horas, presidirá la rueda de prensa virtual, del Reporte Técnico Covid… TRATO DEFERENTE tuvo ayer la alcaldesa Tere Jiménez hacia el gobernador Martín Orozco Sandoval durante la sesión solemne de Cabildo en la que rindió su primer informe de actividades en reelección, al agradecerle su trabajo por este Estado, “sabemos que tu legado será la infraestructura, la movilidad y el esfuerzo que día a día realizas, quedará plasmado para la historia de nuestro Aguascalientes, tu trabajo trascenderá”, sostuvo… ESTE JUEVES TOCA al presidente municipal de Jesús María, José Antonio Arámbula López rendir su primer informe; lo hará en punto de las 6 de la tarde en las instalaciones de la Mueblería Provenzal, ubicada en la comunidad de San Antonio de los Horcones, un lugar emblemático y tradicional que encierra la tradición jesúsmariense de los muebles, que hacen famoso a dicho municipio, que será sede de la sesión solemne de Cabildo donde el primer edil dará su mensaje en torno a las acciones emprendidas, ante la peculiaridad que ha representado la pandemia… ESOS DE MORENA no solo se burlan de su propio partido, al no respetar liderazgos y querer todos ser capitanes pero ninguno soldado, lo cual se da tanto en el ámbito nacional como local; también se mofan de las autoridades electorales locales, que pareciera, en los últimos meses han tenido suficiente trabajo que justificar con la serie de impugnaciones de cargos y descargos entre los mismos morenistas. En lo local hay pugna por las migajas, pues si bien hay un secretario general en funciones de presidente, el cargo que está en pugna es el de delegado en funciones de secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal. Así que el ex priista, ex regidor en el tiempo en que Gabriel Arellano fue alcalde y ahora “morenista”, Marco Aurelio Díaz Díaz busca que se le reconozca en ese cargo, a pesar de que la Comisión Nacional de Honor y Justicia de su partido lo desconoció, y ahora el Tribunal Electoral del Estado ratificó la determinación. Pero resulta que la improcedencia a la impugnación de Marco, se dio porque la queja de origen fue presentada fuera del plazo que la normativa interna de Morena establece, además de que la demanda la presentó vía correo electrónico y nunca en físico, sin justificar la informalidad del medio de impugnación, por lo que al resolver el juicio, los magistrados electorales expusieron que la firma digitalizada en la impresión de la demanda, era ilegible y por tanto insuficiente para autenticar la voluntad del promovente… COMO VA; sin tiempo para hacer una redistritación, como se tenía prevista ante el crecimiento de la población, en el INE y se avanza en el trabajo, pues resta prácticamente un mes para el inicio del proceso electoral concurrente, en el que será la elección o reelección de diputados federales y locales, además de dejar en manos de la población en edad de votar, la decisión de cambio en las 11 presidencias municipales del estado. Y es que a principios del año se tenía el plan de ajustar los distritos e inclusive crecer el número de ser necesario, pero los tiempos se han acortado virtud a la pandemia, por lo que al menos para la elección del 6 de junio del 2021, la división electoral se queda como está… CRECIDOS ANTE LA ADVERSIDAD se muestran algunos productores agropecuarios y logran avanzar en muchos casos con sus propios recursos y algo de apoyo de las autoridades locales. Es el caso de un ganadero lechero que no ha dejado de lado su proyecto de crear un despachador de leche pasteurizada que permita llevar el lácteo directamente a las familias, sin necesidad de intermediarios como tiendas de abarrotes o supermercados. Es una máquina despachadora en la que la gente de los alrededores al Rancho “Liliana” en San Francisco de los Romo, puede servirse los litros que desee a precio más económico que los envasados y que están a la venta en tiendas tradicionales. Es un proyecto que este día conocerá el secretario de Desarrollo Agropecuario de Querétaro, Carlos Heinz Dobler, que visitará el lugar donde el ganadero lechero, Luis Gerardo Pérez Muñoz, le presentará el proyecto que ha echado a andar con años de trabajo y experimentos, pero también imitando lo que se hace en otros países y el impulso de las asociaciones ganaderas a las que pertenece… CON LA PARTICIPACIÓN DE 135 jóvenes, concluyeron las jornadas de parlamentos juveniles, en el Recinto Oficial de Sesiones, en el Salón Legisladoras, la Biblioteca y el Vestíbulo del Palacio Legislativo; se aplicó el protocolo sanitario. Los chavos expusieron sus ideas y propuestas para resolver las problemáticas que ellos ubican en su entorno. Los Diputados Por Un Día, abordaron temas de medio ambiente, seguridad pública, salud, tecnología, corrupción, entre otros. Sus propuestas serán analizadas y las que prosperen se reflejarán en modificaciones de ley, para lograr los resultados que buscan… EL FRENTE NACIONAL por la Familia, a través de un oficio suscrito por su coordinador, Carlos García Villanueva solicitó a los senadores por la entidad, los panistas Martha Márquez Alvarado y Juan Antonio Martín del Campo así como al de Morena, Daniel Gutiérrez Castorena, que voten por la permanencia de los fideicomisos. “A nombre de todas las Organizaciones de la Sociedad Civil que integran el Frente Nacional por la Familia en Aguascalientes, nos dirigimos a ustedes para hacerles una petición y al mismo tiempo les exigimos que Voten en Contra de la desaparición de los Fideicomisos… A CASI DOS MESES de iniciado el ciclo lectivo 2020-2021, el Instituto de Educación de Aguascalientes informa que avanza con paso firme, a pesar de la situación epidemiológica actual, gracias al esfuerzo del personal docente, madres y padres, así como de alumnas y alumnos, aunque algunos no cuentan con los recursos tecnológicos para realizar sus actividades desde casa…