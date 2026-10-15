Hasta los fantasmas tendrán que cuidar las formas en la edición 2026 de Mitos y Leyendas, pues el gobierno municipal acordó con Amorfo Producciones moderar el guion para evitar escenas de violencia extrema.

Nadie levantó la mano en el Consejo Estatal Empresarial de Aguascalientes para disputarle la dirigencia a don Roberto Díaz Ruiz, quien se encamina a permanecer un año más al frente del organismo.

LA GLOSA DEL IV INFORME de Gobierno en el Congreso del Estado resultó más larga que las cuentas alegres de algunos comparecientes. La LXVI Legislatura, con Emanuelle Sánchez Nájera al frente de la sesión, calculó cuatro horas de trabajo, pero a las cuatro de la tarde todavía seguía Ricardo Serrano, titular de la Agencia de Movilidad, presumiendo más de 500 autobuses y una reducción de hasta 30% en los tiempos de espera. En Salud, Rubén Galaviz anunció 11 obras del IMSS por casi 9 mil millones de pesos, incluido el Hospital de Pabellón de Arteaga, ese que lleva años entrando y saliendo de los anuncios oficiales, ahora con 14 especialidades, helipuerto y mil 400 millones de pesos federales prometidos para terminarlo. El Estado ya puso 20 millones en el proyecto ejecutivo y cedió los derechos del inmueble; falta lo de siempre: que la obra se concrete. En Seguridad, Antonio Martínez Romo defendió la permanencia del mando Víctor Hugo Briseño, quien acumuló ocho denuncias durante su paso por la Policía Municipal, pero ninguna en Asuntos Internos de la corporación estatal. Quien sí causó baja definitiva fue una policía de carreteras detenida por el presunto robo de mercancía en HEB Norte. Por lo demás, el secretario pasó una comparecencia bastante cómoda, entre preguntas poco incómodas y felicitaciones legislativas. Al final, la glosa dejó anuncios millonarios, funcionarios satisfechos y un Congreso que ni siquiera pudo calcular cuánto duraría su propio ejercicio de rendición de cuentas… HASTA LOS FANTASMAS tendrán que cuidar las formas en la edición 2026 de Mitos y Leyendas, pues la autoridad municipal acordó con Amorfo Producciones moderar el guion para evitar escenas de violencia extrema y posibles susceptibilidades religiosas o culturales. El espectáculo, que concluirá el 8 de noviembre, espera recibir a más de 9 mil 500 visitantes y ya registra 90% de boletos vendidos. La entrada cuesta 157 pesos, sin cargos adicionales, porque el Ayuntamiento decidió absorber la comisión de Boleteo. Así que habrá sustos, pero debidamente supervisados, y por lo menos el precio no dará motivos para espantarse… EN MORENA, las inconformidades con las encuestas parecen tener menos peso que los llamados a la unidad. El dirigente estatal, Gilberto Gutiérrez, restó importancia a los cuestionamientos de Ricardo Rodríguez sobre el proceso para elegir la Coordinación Estatal de Defensa de la 4.ª Transformación, bajo el argumento de que el proyecto debe estar por encima de los intereses particulares. Incluso invitó a revisar cuánto respaldo y trabajo tienen quienes protestan, una manera bastante peculiar de responder a las dudas sobre el procedimiento. Y mientras la dirigencia pide cerrar filas, el proceso ya enfrenta una impugnación promovida por el autodenominado «Chucho el Roto». Así que, por ahora, la encuesta no solo mide preferencias: también está poniendo a prueba la paciencia de los propios morenistas… ANDA MIRANDO hacia el otro lado del mundo el senador Toño Martín del Campo, concretamente a Singapur, donde pretende abrir oportunidades comerciales para empresarios y productores de Aguascalientes. Por lo pronto, visitó el Consulado de ese país en México y conversó con Eduardo Henkel Pérez Castro, embajador honorario, sobre política, educación, religión, costumbres y, desde luego, posibles negocios. La intención es tender puentes para que los productos locales encuentren nuevos mercados en Asia, aunque de momento el acercamiento se encuentra en la etapa de las buenas intenciones. Habrá que ver si de la charla diplomática salen contactos comerciales concretos o si el viaje termina siendo, por ahora, una interesante lección de geografía internacional… NADIE LEVANTÓ LA MANO en el Consejo Estatal Empresarial de Aguascalientes para disputarle la dirigencia a don Roberto Díaz Ruiz, quien se encamina a permanecer un año más al frente del organismo, gracias a una planilla única respaldada por el Consejo Directivo. La formalidad quedará para el 20 de octubre, durante la Asamblea General Ordinaria, cuando los representantes de los 25 organismos empresariales deberán ratificar lo que, por ahora, parece asunto resuelto. La candidatura de unidad manda un mensaje de cohesión y estabilidad, aunque también evita el desgaste de una contienda interna. El argumento de peso fue que, en vísperas de tiempos electorales, conviene tener al frente a alguien con experiencia… por lo que venga… EN VÍCTIMA DE UNA VULNERACIÓN le tocó convertirse al Observatorio de Violencia Social y de Género, aunque esta vez en el terreno digital. La organización denunció que un desconocido tomó el control de su página oficial de Facebook y retiró los permisos de acceso a las integrantes que la administraban, dejando en el aire la seguridad de años de información, reportes y documentación sobre violaciones a los derechos humanos. Ante el incidente, pidió a la ciudadanía no responder mensajes provenientes de esa cuenta y reportar cualquier comunicación sospechosa. Vaya paradoja: una organización dedicada a documentar abusos y proteger información sensible terminó sin poder entrar siquiera a su propia página… EL IMSS en Aguascalientes puso en marcha su Campaña de Vacunación Invernal 2026-2027, que permanecerá vigente hasta el 2 de abril del próximo año. La institución dispone de 242 mil 246 dosis contra la influenza, 83 mil 354 contra COVID-19 y 15 mil 561 contra el virus del papiloma humano (VPH), todas gratuitas y destinadas a los grupos prioritarios. Las vacunas estarán disponibles en las Unidades de Medicina Familiar y en módulos instalados en escuelas y puntos estratégicos. Así que, por esta vez, no habrá que esperar a que el invierno haga de las suyas para buscar protección; las dosis ya están listas y solo falta que la población acuda por ellas…