Mañana se cumple un año del lamentable fallecimiento del ex secretario de Seguridad Pública Estatal, Porfirio Sánchez Mendoza, tras la caída del helicóptero Águila Uno de la Policía Estatal.

Presuntos servidores de la nación están defraudando a ciudadanos ofreciendo la adhesión a programas de la Secretaría del Bienestar a cambio de 2 mil 800 pesos en efectivo.

MÁS VALE TEMPRANO que tarde, piensan aquellos que, inconformes por la iniciativa del Ayuntamiento de Aguascalientes para darle vida al impuesto a la “muerte” y gravar con 1.2% donaciones o herencias en bienes inmuebles, están apresurándose para realizar estas operaciones con sus notarios de confianza, con el fin de realizar este proceso sin tener que tributar, antes de que los integrantes del Congreso del Estado definan si aprobarán la propuesta para aplicarse dentro de la Ley de Ingresos Municipales del próximo año… HASTA LOS INTENDENTES han sido llamados a declarar ante el Ministerio Público en el polémico e impune asunto de la estafa Ponzi, especialmente en el caso de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, aunque también lo hicieron en el ISSSPEA como parte de las averiguaciones, pero no se sabe cuándo ni cómo llegará el momento en que la representación social vaya a proceder con la judicialización del proceso para iniciar el proceso penal ante el juez de la causa… EN LA CASA DE ESTUDIOS se preparan mientras tanto para retomar la fiesta por los cincuenta años de fundación con la entrega de doctorados Honoris Causa, en ceremonia programada para el 17 de noviembre. Por cierto que precisamente el próximo viernes se cumple un año del lamentable fallecimiento del ex secretario de Seguridad Pública Estatal, Porfirio Sánchez Mendoza, tras la caída del helicóptero Águila Uno de la Policía Estatal, así como de cuatro elementos de la corporación que le acompañaban en un operativo conjunto que se realizaba en apoyo a la Fiscalía del Estado. Hasta el momento no ha sido informado si la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realizara algún acto conmemorativo para reconocer al personal que dio la vida en el cumplimiento del deber… MÁS QUE CAUTOS están los empresarios ante la posibilidad latente que en el Congreso de la Unión preparen regalo de Navidad para los trabajadores, con la aprobación de aguinaldo de 30 días para los trabajadores de la iniciativa privada, pues no se descarta que la iniciativa tenga tramite fast track antes del 20 de diciembre, fecha límite para la entrega de aguinaldos, que bajo la ley vigente corresponde a quince días de salario… UNA ALERTA EMITIÓ para la población la superdelegada de la Secretaría del Bienestar, Silvia Licón Dávila, tras descubrirse un reciente caso de fraude que ha afectado a más de 50 personas en la zona oriente de la capital. Según la funcionaria federal, presuntos servidores de la nación están defraudando a ciudadanos ofreciendo la adhesión a programas de la Secretaría del Bienestar a cambio de dinero en efectivo. Licón Dávila informó que los delincuentes engañan a la población haciéndoles creer que, a cambio de 2 mil 800 pesos, pueden acceder a diversos programas sociales, incluyendo el programa de mejora de viviendas. Sin embargo, enfatizó que este último programa no se ofrece en el Municipio capital. Las afectaciones se han concentrado principalmente en la colonia Santa Anita, donde al menos dos personas están involucradas en esta estafa. Una de ellas ya ha sido plenamente identificada, mientras que la otra opera en la zona oriente, aunque aún no se ha determinado su identidad. La delegada advirtió a la población no dejarse engañar por estas prácticas ilícitas y solicitó a la ciudadanía estar alerta. Además, instó a denunciar cualquier intento de fraude relacionado con programas sociales, recordando que estos servicios son gratuitos y no requieren pagos para su acceso. Subrayó el compromiso de su oficina para abordar este problema y proteger a los ciudadanos de posibles estafas, y confirmó que ya se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra la persona identificada en relación con este caso… MUY BIEN TRATAN AL MAGISTERIO en Aguascalientes, señaló el líder del SNTE, Ramón García Alvizo, destacando que hay enorme diferencia respecto de otros estados, además de que aquí no tienen deudas pendientes con ellos. A pesar de la convocatoria a un paro de labores difundida a través de redes sociales, García Alvizo destacó que es una decisión personal de cada trabajador decidir sumarse a dicha protesta. En cuanto a los detalles del ajuste salarial de 16 mil pesos quincenales, explicó que se trata de un incremento que se aplica retroactivamente al primero de enero para la educación básica y al primero de febrero para el personal homologado centralizado. Aseguró que el recurso ya está autorizado por parte de la Federación y que se pagará en las quincenas correspondientes. El líder sindical también hizo hincapié en la importancia de reconocer a aquellos trabajadores con posgrados, como maestrías y doctorados, y anunció que buscarán lograr un despegue salarial entre el personal de apoyo a la educación y los docentes en futuras negociaciones. Desmintió rumores que circularon en redes sociales sobre montos específicos de los incrementos salariales y destacó que los ajustes variarán según la entidad y el tipo de cargo desempeñado. En este sentido, informó que, en promedio, el magisterio en Aguascalientes percibe alrededor de 15 mil pesos mensuales brutos, por lo que el ajuste para alcanzar los 16 mil será de aproximadamente 1,100 pesos. Finalmente, el secretario de la Sección 1 del SNTE instó a los trabajadores a acercarse a la organización sindical en caso de discrepancias en los montos acordados y reiteró el compromiso de velar por incrementos significativos para todos los trabajadores de la educación…