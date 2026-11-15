Entre vacunas y calentura electoral, Rubén Galaviz presume tener sus papeles en regla, su cartilla al día y la mira bien puesta en la gubernatura…

QUE PURAS PROMESAS secas llueven en la colonia Emiliano Zapata, pero nada que cae agua de las llaves. Los vecinos esperaban este sábado al alcalde Leo Montañez, quien, según ellos, había comprometido su asistencia al mediodía, pero nunca llegó. En su lugar apareció el director de MIAA, aunque sin la solución esperada. Las pipas tampoco han logrado apagar el malestar. Hartos de esperar, los habitantes ya buscan aliados en otras colonias y amenazan con cerrar nuevamente el Tercer Anillo. Parece que, mientras el agua no corre por las tuberías, la inconformidad seguirá desbordándose por las calles de la ciudad… EN AGUASCALIENTES, los narcocorridos siguen desafinando en los tribunales. La justicia federal determinó que la asociación Artículo 19 carecía de interés legítimo para impugnar su prohibición, mientras en Querétaro Gabito Ballesteros terminó detenido tras interpretar canciones que, presuntamente, no estaban autorizadas. Curioso: lo contrataron para cantar, pero con repertorio vigilado. Aquí, aunque el Código Penal contempla sanciones, públicamente solo se conoce una carpeta de investigación y ninguna sentencia. Eso sí, los corridos clásicos ya resonaron en la Plaza de la Patria. La pregunta es quién tendrá entonces interés legítimo para reclamar: ¿cantantes, compositores, músicos o público? Porque, como advierte Artículo 19, silenciar canciones no necesariamente silencia la violencia; quizá únicamente impide contar lo que sucede en la sociedad… HAY QUIENES PREFIEREN no cantar victoria, aunque ya tengan muy afinadas sus aspiraciones políticas. Entre vacunas y aspiraciones políticas transcurrió la rueda de prensa que ofreció este sábado el secretario de Salud, Rubén Galaviz Tristán, en un restaurante del Jardín del Encino. La convocatoria era para hablar de la temporada invernal, la vacunación y la atención de urgencias respiratorias, pero, como era de esperarse, también salió a relucir la calentura electoral de 2027. Galaviz se dijo tranquilo y dispuesto a pasar por el escrutinio público, respaldado por 26 años de servicio. Por si alguien tenía dudas, aclaró que cuenta con visa vigente para viajar a Estados Unidos. Así que el doctor presume tener sus papeles en regla, su cartilla al día y, por lo visto, también bien puesta la mira en la gubernatura… COMO LAS ASPIRACIONES políticas también pueden provocar más de un dolor de cabeza, pasemos a quienes buscan atender la salud mental, pero ahora desde los centros de trabajo. En CATEM saben que no basta con cuidar la maquinaria; también hay que ocuparse de quienes la operan. Por ello, la organización encabezada por Verenisse Ruiz Sánchez hizo equipo con Nissan y el ISSEA para impulsar el bienestar emocional de los trabajadores. Entre las herramientas propuestas figura el neurofeedback, una tecnología que registra la actividad cerebral y busca favorecer la autorregulación. La intención es ampliar las alternativas de atención para empleados y agremiados. Habrá que ver cómo se traduce el convenio en acciones concretas, porque entre turnos, pendientes y presiones laborales, más de uno agradecería salir de la fábrica sin llevarse también el estrés a casa… PERO HAY QUIENES consideran que la mejor terapia para el sector laboral sigue siendo la unidad sindical. Y, en ese sentido, FEDESA y ACIUAA decidieron poner en práctica aquello de que la unión hace la fuerza, al menos alrededor de una mesa de trabajo. Sus dirigentes se reunieron para intercambiar experiencias, presentar proyectos y fortalecer la defensa de los derechos laborales. Francisco Javier Araiza Méndez, líder de FEDESA, destacó la importancia de sumar esfuerzos y mantener la coordinación entre ambas organizaciones. Hasta ahí, todo marcha sobre ruedas. Ahora falta que los buenos propósitos salgan de la sala de juntas y lleguen a las bases sindicales, porque los trabajadores esperan resultados concretos, no solamente fotografías, apretones de manos y discursos de unidad… FINALMENTE, DE LOS SINDICATOS universitarios pasamos a quienes tienen la tarea de formar profesionistas. José Luis Gil Vázquez, director del ITA, se reunió con Ramón Jiménez López, titular del Tecnológico Nacional de México, para hablar del fortalecimiento educativo, la transformación del país y el papel social de las universidades. También hubo espacio para revisar asuntos de la ANFEI y la ANUIES. La agenda estuvo cargada de buenas intenciones y grandes conceptos. Ahora falta aprobar la materia más importante: convertir los discursos en oportunidades reales para los estudiantes…