EL DÍA DEL MAESTRO, una fecha que debería honrar a quienes entregan su vida a la educación, se ve ensombrecido por la desilusión y el descontento que aquejan a ciertos sectores del magisterio. Y es que la maestra María de Jesús Rangel Velázquez, integrante de la Coalición Estatal de Jubilados y Pensionados del ISSSTE, ha hecho hincapié en que esta fecha no debería ser motivo de celebración, sino más bien una oportunidad para reflexionar sobre las dificultades que enfrentan los maestros en ejercicio. Subrayó la falta de compromiso por parte de la Sección 1 del SNTE para abogar por los derechos y el bienestar de los educadores. La pasividad en las negociaciones y la indiferencia hacia las necesidades del gremio son señaladas como las causas principales de desilusión y desesperanza. Además, la alusión a la «apatía y miedo a la libre manifestación» por parte de los docentes en servicio resuena como un llamado a la acción. En este Día del Maestro, mientras algunos expresan su gratitud y reconocimiento, otros alzan la voz para exigir un cambio real y significativo. Es crucial escuchar y atender estas voces críticas para construir un sistema educativo más justo y equitativo para todos. En ese contexto, anunció que en el marco del VI Congreso Nacional Extraordinario de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), celebrado en abril pasado en la CDMX, se tomó la decisión unánime de iniciar un paro general indefinido a partir de este 15 de mayo. Esta medida se adopta en respuesta a la falta de solución a las demandas planteadas por el Magisterio Democrático aglutinado en la CNTE, explicó… SORPRENDIÓ A MÁS DE UNO que en el debate de los candidatos a la alcaldía capitalina hubiera 5 aspirantes; y es que las campañas de Leo, Martha y Karla, han fluido en el territorio municipal, no así la del “Morro” y la de la diputada más productiva de la historia legislativa del Estado, -como se autodenominó-. Se trata de Alfredo Quiroz, del PT y Karina Banda, por el PVEM, prácticamente inadvertidos en el contexto de la lid política que está a punto de concluir, no obstante que bien podrían impulsar su potencial, de juventud y trayectoria, respectivamente, frente a un electorado que clama alternativas para tomar la decisión frente a la boleta de votación… Por ejemplo, del joven candidato petista rescata: Enfoque Temático: Denuncia a la corrupción política, manejo de las finanzas municipales, transparencia y excesiva deuda pública. Propuestas Claves: Reingeniería de procesos administrativos, mejora en la transparencia y control del gasto público. Estilo de Comunicación: Confrontativo, apelando a la juventud y al cambio radical en la gestión municipal. Frase destacada: «“Aguascalientes sí es de primera, porque no puedes meter segunda por los baches.» Palabras más usadas: «corrupción»,»transparencia», «finanzas». Y de la exlegisladora: -Enfoque Temático: Importancia de la educación científica y basada en la razón para la administración pública. Propuestas Claves: Gobierno abierto con participación ciudadana activa, énfasis en seguridad y calidad del agua. Estilo de Comunicación: Académico y detallado, con un fuerte énfasis en la integración de la ciencia en la política pública. Frase destacada: «Ya no podemos estar con las mismas creencias e ideas; en ese tenor, precisamente fue educada, no sólo como abogada y contadora pública, sino también como alguien que representa realmente la cuarta transformación en Aguascalientes.» Palabras más usadas: «Transformación», «participación», «gobierno», «reingeniería», «agua»… POR CIERTO en la séptima jornada de debates se llevó a cabo el correspondiente al Distrito 09, con: Ignacio Rodríguez Montañez (PT), Alexia Paulette Esparza Santacruz (PVEM), Luz Edith Arellano Avelar (MC), Ana Carmen Martínez Ávila (MORENA) y aunque inicialmente había confirmado, ¿qué creen?, pues que Alma Hilda Medina Macías (PAN-PRI-PRD) no llegó al encuentro… EXITOSA RESULTÓ la reunión entre Jorge Armando García Betancourt, comisionado presidente del ITEA, y Sandra Pinzón Castro, rectora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con la firma de la Declaratoria de Justicia Abierta. Este acuerdo se enmarca en la iniciativa internacional que promueve la transparencia, participación social y rendición de cuentas en la justicia. La Universidad fungirá como observador ciudadano en los procesos de apertura judicial y fomentará la fortaleza del sistema democrático local. Anunciaron futuras acciones para establecer un Parlamento Abierto y fortalecer la cooperación institucional… EL IMSS HA INTENSIFICADO la atención de la leucemia linfoblástica aguda en menores, implementando el estudio de inmunofenotipo para optimizar los tratamientos y determinar candidatos a trasplante. En la sesión 143 del grupo de trabajo para niños y adolescentes con cáncer, el IMSS enfatizó la importancia de este diagnóstico para la elección terapéutica. La atención se apoya en los OncoCREAN, que mejoran el acceso a servicios y tratamientos personalizados, incluyendo quimioterapia y terapias avanzadas como CAR-T… NO ES HALAGUEÑA la situación de las universidades públicas en el país ante la serie de recortes presupuestales que se han generado en los últimos años, lo que les pone entre la espada y la pared, al considerarse que la gratuidad es ya una obligación constitucional, y al mismo tiempo requieren fondos para el sostenimiento de los campus, algo que podría ser una combinación de alto riesgo si se ejemplifica con la educación básica donde se presume la gratuidad, pero se generan cobros y peticiones de apoyo hasta para el papel de baño…