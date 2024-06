Salió a la luz este viernes, el caso de un interno del Centro de Reinserción Social de la salida a Calvillo, que enciende las alertas sobre el resguardo de las personas privadas de su libertad…

Se acercan las lluvias y la red de drenaje de la ciudad enfrenta varios desafíos. La calidad de la infraestructura es preocupante…

EL PRÓXIMO MARTES 18 de junio, se realizará la firma de la declaratoria en materia de Justicia Abierta, evento que se llevará a cabo en el Palacio de Justicia Civil a las 11 de la mañana. Este acto es organizado por el Poder Judicial del Estado en colaboración con el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). La declaratoria busca garantizar el acceso pleno al derecho a la justicia, permitiendo a la población un mayor alcance a la información judicial. Se contará con la presencia de destacados consejeros del INAI, magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, la rectora de la UAA, Sandra Pinzón Castro, y funcionarios locales vinculados a la transparencia, incluidos los comisionados del Instituto de Transparencia del Estado y miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción Estatal. Esta iniciativa pretende implementar mecanismos que mejoren el acceso a la información para personas que buscan justicia… SALIÓ A LA LUZ Este viernes, el caso de un interno del Centro de Reinserción Social de la salida a Calvillo, que enciende las alertas sobre el resguardo de las personas privadas de su libertad, luego de que esta persona perdiera la vida cuando era trasladado para recibir atención médica a un hospital. La muerte surge justo cuando una familia denunció la muerte en extrañas circunstancias de un joven que habría sido detenido por policías y puesto en resguardo por custodios municipales en las celdas del C4 Municipal, hecho en el que se presume sufrió golpes que le habrían quitado la vida. A esto se suma la puesta a disposición de una mujer que resultó lesionada después de haberse lanzado de unas escaleras cuando policías municipales estaban por ceder su custodia a elementos ministeriales. Un sólo caso bastaría para que hubiese una investigación exhaustiva, de manera transparente en la que se den a conocer los resultados, y no quede la sensación de que no se está garantizando la integridad de los detenidos bajo custodia policial… SE ACERCAN LAS LLUVIAS y la red de drenaje de la ciudad enfrenta varios desafíos. La calidad de la infraestructura es preocupante, con una red de drenaje de 2,500 kilómetros, la mayoría con más de 50 años de antigüedad. La clasificación del Catastro revela que muchos tramos han sido descuidados, y la falta de mantenimiento preventivo a menudo nos obliga a actuar de manera reactiva para reparar colapsos identificados. Además, se ha generado preocupación sobre la sustitución de cables de cobre por aluminio, con el director general del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes señalando que, aunque el aluminio no ofrece la misma capacidad de transmisión que el cobre y podría comprometer la operación de los pozos, esta medida es considerada por su viabilidad económica… a ver cómo nos va… DURANTE EL ACTUAL sexenio, uno de los temas destacados ha sido la recuperación del salario mínimo en México, marcando una evolución significativa en comparación con años anteriores. Según el asesor financiero, Gerardo Sánchez Herrera, México ocupa hoy en día el quinto lugar en América Latina en cuanto a salario mínimo tasado en dólares. Actualmente, el salario mínimo en el país se sitúa en 440 dólares mensuales, una cifra que, aunque notable, sigue siendo superada por otras naciones de la región. Para poner en perspectiva, dijo que Ecuador tiene un salario mínimo de 460 dólares, Chile alcanza los 521 dólares, Uruguay llega a 570 dólares y el gran ganador en América Latina es Costa Rica, con un salario mínimo de 687 dólares mensuales. Estos números reflejan una competencia económica regional en la que México ha avanzado, pero aún queda un largo camino por recorrer para alcanzar a los líderes. Sin embargo, subrayó que el salario mínimo no es el único indicador de bienestar económico. En México, aproximadamente 50 millones de personas carecen de seguridad social, un problema estructural que afecta la calidad de vida de una gran parte de la población. La ausencia de seguridad social significa que muchos mexicanos enfrentan dificultades para acceder a servicios de salud, pensiones y otros beneficios esenciales que garantizan una vida digna y segura. Además, dijo que el salario mínimo actual no es suficiente para cubrir la canasta básica, lo que perpetúa la pobreza laboral. Esta situación obliga a muchos trabajadores a buscar empleos adicionales o a vivir con ingresos que apenas cubren sus necesidades más básicas… UN CONSIDERABLE REZAGO legislativo también hay en Aguascalientes en temas de diversidad, incluyendo crímenes de odio, identidad de género, matrimonio igualitario y adopciones, destacó Héctor Meza Estrada, director de la clínica SURA. Aunque estos asuntos se han presentado, lamentó la falta de progreso en la agenda legislativa, mencionando que parece que la Suprema Corte insta al estado a actuar. Criticó las tácticas para mantener estos temas estancados y subrayó que Aguascalientes sigue siendo uno de los estados más atrasados en legislación LGBTIQ+, calificando la situación de inaceptable. Meza Estrada hizo un llamado enérgico a los legisladores de Aguascalientes a cumplir con su deber, no como un favor, sino como una exigencia para abordar el rezago legislativo de manera urgente… POR CIERTO QUE mediante una tarjeta informativa, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes informó que el servicio de hemodiálisis extramuros para pacientes renales está garantizado y se brindará sin interrupciones al 100% de los pacientes según lo indicado por sus médicos tratantes. El IMSS realizará supervisiones puntuales para asegurar el cumplimiento del contrato y llevará a cabo encuestas de satisfacción a los usuarios. Autoridades del IMSS se reunieron con pacientes y acordaron mantener una comunicación permanente a través de los módulos de Atención y Orientación al Derechohabiente para atender sus inquietudes de manera inmediata….