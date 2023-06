Corrieron rápido los rumores acerca del supuesto adiós de Jaime Gallo Camacho como secretario de Desarrollo Urbano Municipal. Sin embargo, el alcalde Leo Montañez aseguró que no tiene planes de realizar recortes en su gabinete.

Reconoció el abogado Miguel Carbonell las condiciones de seguridad que privan en Aguascalientes como factor que debe preservarse en beneficio de un mejor sistema de justicia.

SUSCRIBIERON un convenio de colaboración los institutos electorales de Aguascalientes y de Querétaro para la implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), en el Proceso Electoral Concurrente Ordinario 2023-2024. El acuerdo es compartir los conocimientos y la tecnología del PREP correspondientes a las aplicaciones informáticas utilizadas en las casillas, centros de acopio, centros de captura y verificación, sitios de publicación, reclutamiento, digitalización y CORE en el Proceso Electoral Local 2020-2021 en Querétaro. Así que por primera vez se aplicará el PREP con recursos humanos y materiales propios… No obstante, dejó en claro que se lleva a cabo una evaluación constante de todos los miembros del equipo, lo que implica que nadie tiene garantizada su permanencia y deben ganarse su lugar día a día. El alcalde destacó la importancia de que todas las áreas sigan trabajando eficientemente y, cuando se solicite personal adicional, se justifiquen los espacios correspondientes… o sea que no se va, pero tal vez… UNA VEZ AL SENO DEL CABILDO capitalino, se aprobó la expedición de un nuevo reglamento de Servicio Comunitario, así como reformas, adiciones y derogaciones al Reglamento de Justicia Cívica y al Código para el Municipio. El nuevo reglamento establece claramente que el Servicio Comunitario es una opción para sustituir multas y arrestos, garantizando que su aplicación no implique trabajo forzado, lo cual está prohibido por tratados internacionales de derechos humanos. Además, se establece que si una persona infractora no cumple con el trabajo comunitario asignado, se revocará la conmutación autorizada y se aplicará una multa o arresto proporcional a la parte incumplida… RECONOCIÓ el abogado Miguel Carbonell las condiciones de seguridad que privan en Aguascalientes como factor que debe preservarse en beneficio de un mejor sistema de justicia, cuyo aprecio es mucho mayor cuando se puede comparar de manera geográfica la importancia de cuidar las condiciones de paz, pues una vez que se pierden, ya nada vuelve a ser igual. No quiso hacer referencia a Zacatecas y Jalisco, pero el punto era tan claro que no era necesario señalarles… SE ANTICIPÓ que el presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Rojas García, habrá de reunirse con representantes de la iniciativa privada, a invitación del Consejo Estatal Empresarial, con la finalidad de sostener un acercamiento, donde naturalmente se hablará de las inquietudes del sector sobre la operación del sistema de justicia… La gobernadora, Tere Jiménez, hizo lo propio y platicó ya con la cabeza del CCEA, Raúl González Alonso, para analizar proyectos encaminados a fortalecer la competitividad y seguridad del empresariado local. La mandataria reiteró su compromiso con los empresarios de la entidad e hizo un reconocimiento por las importantes aportaciones que realizan al desarrollo económico y social del estado… NO PINTA BIEN el año 2023 en los índices de incidencia delictiva al mantenerse una tendencia de incremento de los delitos en los primeros 5 meses del año hasta ahora superior al 11% respecto al mismo periodo del año pasado. En el caso de los delitos patrimoniales, la tendencia va más allá de un ejercicio de comparación entre dos años, pues durante los últimos tres años las cifras han crecido, tras la caída del atípico año 2020 de pandemia por COVID-19. Lo desastroso sería que se llegara al nivel de más de 20 mil delitos patrimoniales por año, que se registraba entre los años 2019 y 2017… PARA ATESTIGUAR la “Firma del Convenio de Colaboración para la Reinstalación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Aguascalientes”, entre el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Electoral Estatal y el Instituto Aguascalentense de las Mujeres, hoy estará aquí la magistrada presidenta de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Claudia Valle Aguilasocho, quien impartirá la Conferencia magistral “Retos de los Observatorios de Participación Política frente a las Elecciones” a las 10:30 a.m., en el Primer Patio de la Casa de la Cultura… TOTALMENTE DESCARTADA por parte del fiscal general del Estado, Jesús Figueroa Ortega cualquier posibilidad de que los restos de los cuerpos encontrados en una fosa clandestina el pasado fin de semana, correspondan a las víctimas del caso Maverick, registrado hace 16 años, en fecha del 24 de abril de 2007, tras una pregunta expresa ante los rumores surgidos tras el hallazgo de estos cuerpos la semana pasada. Argumentó que tomando en consideración las condiciones en las que se encontraron los cuerpos, no tienen las características correspondientes a un periodo de tiempo tan prolongado, descartando la vinculación con las 10 personas que fueron secuestradas y desaparecidas del antro ubicado en segundo anillo al norte de la ciudad capital… PARA FORTALECER LOS LAZOS de cooperación económica y comercial, la gobernadora Tere Jiménez se reunió con el embajador de la República Checa en México, Zdeněk Kubánek. En esta reunión, acordaron colaborar para atraer proyectos de inversión checos a Aguascalientes. Además, se abordó la importancia de impulsar proyectos de intercambio cultural y educativo entre los estudiantes de educación superior de ambas naciones… EN LA CEREMONIA de entrega de los 17 Distintivos Turísticos, José Domínguez, director de Certificación Turística de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, destacó el potencial turístico significativo de Aguascalientes. Sin embargo, enfatizó la necesidad de apostar por herramientas que promuevan la calidad, el servicio, la innovación y la sustentabilidad para lograr un desarrollo pleno y generar economía y empleo. Durante el evento, al cual asistió la gobernadora Tere Jiménez Esquivel, el funcionario federal de la Sectur mencionó que se han otorgado un total de 618 certificados en la historia de Aguascalientes. Sólo en 2022, se emitieron 57 nuevos certificados para empresas turísticas, lo que ha atraído a un mayor número de turistas, tanto nacionales como internacionales…